İş Ortağı Ekosistem Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Guernsey En Popüler Son Eklenenler

"Ürünün değerli bir iş müttefiki olduğu kanıtlanıyor mu? Geri ödeme için aylar cinsinden ölçülen, kuruluşunuzun ürüne yönelik beklenen yatırım getirisi nedir? Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı ve Veri Ambarı Entegrasyonunun entegrasyonu ile birlikte 'Has ürün iş yaparken iyi bir ortak mıydı?' İş Ortağı Ekosistem Platformları ürünleri için kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde artıran temel faktörler olarak tanımlanmaktadır. Bu belirlemeler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri belirleyen bir algoritma aracılığıyla yapılmaktadır."