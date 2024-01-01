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İş Ortağı Ekosistem Platformları Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kosta Rika
"Ürünün değerli bir iş müttefiki olduğu kanıtlanıyor mu? Geri ödeme için aylar cinsinden ölçülen, kuruluşunuzun ürüne yönelik beklenen yatırım getirisi nedir? Hesap Tabanlı Pazarlama Yazılımı ve Veri Ambarı Entegrasyonunun entegrasyonu ile birlikte 'Has ürün iş yaparken iyi bir ortak mıydı?' İş Ortağı Ekosistem Platformları ürünleri için kullanıcı memnuniyetini önemli ölçüde artıran temel faktörler olarak tanımlanmaktadır. Bu belirlemeler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri belirleyen bir algoritma aracılığıyla yapılmaktadır."
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Impact
impact.com
Önde gelen küresel ortaklık yönetimi platformu olan Impact.com, 2008'deki kuruluşundan bu yana kuruluşların her türlü ortaklığı (bağlı kuruluşlar, etkileyiciler, ticari içerik yayıncıları, B2B ve daha fazlası dahil) keşfetme ve yönetme biçimini değiştiriyor. yerleşik platform, işletmelerin (markalar...
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize, ortaklık otomasyonunda liderdir. Partnerize platformu, birim ekonomileri üzerindeki baskıyı hafifletmek için yüksek şeffaflık ve ölçeklenebilir bir sübvansiyon arayan pazarlamacılar için tamamen entegre, kapsamlı bir keşif, işe alım, optimizasyon, ödeme, marka güvenliği ve sahtekarlık ön...
Partnered
partnered.com
Partnered, müşteri tanıtımlarını paylaşmak için satış ekibinizi iş ortağı ekosisteminize bağlar. Her anlaşma için hile sayfasıyla satıcıları anında bulun.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap, iş ortağı geliri için veri odaklı bir keşif platformudur. PartnerTap, iş ortağı, kanal ve satış ekiplerine hesap eşlemeyi otomatikleştirmek, iş ortağı hattını gerçek zamanlı olarak paylaşmak, yeni beyaz alan satış fırsatlarını belirlemek ve iş ortaklarıyla ortak satışa başlamak için ihti...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan, 1 numaralı ekosistem iş yönetimi platformudur. Ortaklık ve ittifak ekibinin, ortaklardan daha yüksek kazanma oranları ve daha düşük satış maliyetleriyle gelir elde etmesine yardımcı oluyoruz. Günümüzde iş ortağı yöneticileriniz, bilgiler dağıldığında veya silolarda kaybolduğunda iş ortağı ...
Reveal
reveal.co
Reveal'in platformu, CRM'nizi ortak şirketlere güvenli bir şekilde bağlayarak, gelir artışını artırmak için örtüşen hesap bilgileri, sıcak potansiyel müşteriler ve ortak pazarlama fırsatları sağlar.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam, iş ortağı ekosisteminizi izler ve ağınızdaki bir sonraki anlaşmanızı hızlandıracak ve sonuçlandıracak verileri, kişileri ve şirketleri güvenli bir şekilde yüzeye çıkarır. Halihazırda sahip olduğunuz kişiler ve iş ortaklarıyla daha fazla gelir rezervasyonu yapın ve GTM ekiplerinizin doğru ...
Kiflo
kiflo.com
Bir PRM'den daha fazlası olan Kiflo, sizinle birlikte büyüyen sezgisel bir Ortak Başarı Platformudur. Kullanımı kolay ürünümüz, uygulamalı uzman ekibimiz ve kapsamlı kaynak kütüphanemiz, daha güçlü ortaklıklar ve gelişen ekosistemler sağlar.
MeasureMatch
web.measurematch.com
MeasureMatch İş Ortağı Değişimi, müşteri başarısını, iş ortağı büyümesini, satışları ve daha fazlasını en üst düzeye çıkarmak için SaaS ve kurumsal yazılım satıcılarına yönelik MeasureMatch profesyonel hizmetler pazarındaki güçlü bir araç setidir. Müşteri başarısı ve ortaklık liderleri, MeasureMatch...
Impartner
impartner.com
Impartner, dünya çapındaki şirketlerin ortak ilişkilerini yönetmelerine ve iş ortakları aracılığıyla talebi artırmalarına yardımcı olan amiral gemisi Ortak İlişkileri Yönetimi (PRM) ve Kanal Üzerinden Pazarlama Otomasyonu (TCMA) çözümleri de dahil olmak üzere, kanal iş ortağı yönetimi teknolojilerin...