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Sahip olunan Medya Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya
Sahip olunan medya platformları, şirketlere ve içerik oluşturuculara hedef kitle oluşturma, katılım ve para kazanma amacıyla içerik paylaşma olanağı sağlar. Bu araçlar, makaleler, videolar, podcast'ler, canlı yayınlar ve diğer editoryal formatlar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini özel bir mülkte barındırmak için tasarlanmış bir özellikler paketi sunar. Mülk oluşturulduktan sonra kullanıcılar, içeriği abonelere özel olarak belirlemek, hedef kitleleriyle doğrudan ilişki kurmak ve bu süreçte e-posta adreslerini toplamak için sahip olunan medya platformlarından yararlanabilir. İçerik ve hedef kitle yönetimini geliştirmek için sahip olunan medya araçları, içerik dağıtım yazılımının ve içerik deneyimi platformlarının işlevlerini entegre ederken aynı zamanda içerik oluşturma yazılımı ve CMS araçlarından gelen özellikleri de içerir.
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi, yaratıcıların ve girişimcilerin tutkularını, becerilerini ve deneyimlerini çeşitli gelir akışlarına dönüştürmek için basit çözümler sunarak başarılı çevrimiçi işletmeler kurmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir platformdur. Kajabi ile herkes zenginleştirici çevrimiçi kurslar oluşturabil...
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkil...
beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
Podia
podia.com
Web siteniz, e-posta pazarlamanız ve ürünleriniz. Hepsi tek çatı altında. Sizin gibi binlerce kişi tüm işlerini tek bir platformda toplamak için Podia'yı kullanıyor. Podia ücretsizdir. Ve siz büyüdükçe, büyümeye devam etmeniz için ihtiyaç duyacağınız tüm araçlara sahiptir.
MemberSpace
memberspace.com
Web sitenizde üyelikler ve dijital ürünler satın. Görünüm ve his üzerinde %100 kontrol sahibi olurken içerik kitaplıkları, topluluklar, videolar, çevrimiçi kurslar ve daha fazlası gibi istediğiniz herhangi bir ürün için üyelik oluşturun. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Webflow...
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri ...