Sahip olunan Medya Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Çin En Popüler Son Eklenenler

Sahip olunan medya platformları, şirketlere ve içerik oluşturuculara hedef kitle oluşturma, katılım ve para kazanma amacıyla içerik paylaşma olanağı sağlar. Bu araçlar, makaleler, videolar, podcast'ler, canlı yayınlar ve diğer editoryal formatlar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini özel bir mülkte barındırmak için tasarlanmış bir özellikler paketi sunar. Mülk oluşturulduktan sonra kullanıcılar, içeriği abonelere özel olarak belirlemek, hedef kitleleriyle doğrudan ilişki kurmak ve bu süreçte e-posta adreslerini toplamak için sahip olunan medya platformlarından yararlanabilir. İçerik ve hedef kitle yönetimini geliştirmek için sahip olunan medya araçları, içerik dağıtım yazılımının ve içerik deneyimi platformlarının işlevlerini entegre ederken aynı zamanda içerik oluşturma yazılımı ve CMS araçlarından gelen özellikleri de içerir.