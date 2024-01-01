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Sahip olunan Medya Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Benin
Sahip olunan medya platformları, şirketlere ve içerik oluşturuculara kitle oluşturma, katılım ve para kazanma amacıyla içerik paylaşma olanağı sağlar. Bu araçlar, makaleler, videolar, podcast'ler, canlı yayınlar ve diğer editoryal formatlar dahil olmak üzere çeşitli içerik türlerini özel bir mülkte barındırmak için tasarlanmış bir özellikler paketi sunar. Mülk oluşturulduktan sonra kullanıcılar, içeriği abonelere özel olarak belirlemek, hedef kitleleriyle doğrudan ilişki kurmak ve bu süreçte e-posta adreslerini toplamak için sahip olunan medya platformlarından yararlanabilir. İçerik ve hedef kitle yönetimini geliştirmek için sahip olunan medya araçları, içerik dağıtım yazılımının ve içerik deneyimi platformlarının işlevlerini entegre ederken aynı zamanda içerik oluşturma yazılımı ve CMS araçlarından gelen özellikleri de içerir.
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Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, bilgi işinizi yaratmanız ve ölçeklendirmeniz için hepsi bir arada bir iş platformudur. Kajabi'yi bugün 14 günlük deneme süresiyle ücretsiz deneyin.
beehiiv
beehiiv.com
E-postada mevcut olan en iyi araçlara erişerek bülteninizin daha önce hiç olmadığı kadar ölçeklenmesine ve para kazanmasına yardımcı olun.
Podia
podia.com
Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!
MemberSpace
memberspace.com
Kendi web sitenizden üyelik ve dijital ürünler satın. Bilginizi paylaşın ve gelir elde edin. Web sitenizin herhangi bir bölümüne yalnızca üyelere erişim ekleyin ve ödemeleri kabul edin. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Wix, Notion ve daha fazlası.
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri ...