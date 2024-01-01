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Yerleştirme Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Grenada
İşten çıkarma hizmetleri, hem çalışanlara hem de şirketlere değerli bir kıdem tazminatı avantajı sunarak, işverenlerin fesih masraflarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, çalışanların yeni rollere ve organizasyonlara sorunsuz geçişini kolaylaştırır. Bu hizmetler kuruluşlar tarafından, işten ayrılan çalışanların iş geçişleri sırasında desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Outplacement firmaları, özgeçmiş ve ön yazı yazma, iş arama stratejileri, danışmanlık ve daha fazlası gibi becerileri geliştirmeyi amaçlayan kişiselleştirilmiş programlar, değerlendirmeler ve çalıştaylar sunarak, ayrılan çalışanların kariyer geçiş yolculukları boyunca kapsamlı yardım almalarını sağlar.
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Careerminds
careerminds.com
Careerminds sizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin markasını önemseyen küresel bir işe yerleştirme ve kariyer yönetimi ortağıdır. En son teknolojiyi, herkese, her yerde, geleneksel firmalara göre daha düşük maliyetle özelleştirilmiş hizmetler sunmamıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş, bire bir kari...
Thrive
thrivemycareer.com
Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işi...