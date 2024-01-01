Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

Yerleştirme Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Etiyopya

İşten çıkarma hizmetleri, hem çalışanlara hem de şirketlere değerli bir kıdem tazminatı avantajı sunarak, işverenlerin fesih masraflarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olurken, çalışanların yeni rollere ve organizasyonlara sorunsuz geçişini kolaylaştırır. Bu hizmetler kuruluşlar tarafından, işten ayrılan çalışanların iş geçişleri sırasında desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Outplacement firmaları, özgeçmiş ve ön yazı yazma, iş arama stratejileri, danışmanlık ve daha fazlası gibi becerileri geliştirmeyi amaçlayan kişiselleştirilmiş programlar, değerlendirmeler ve çalıştaylar sunarak, ayrılan çalışanların kariyer geçiş yolculukları boyunca kapsamlı yardım almalarını sağlar.

Yeni Uygulama Gönder


Careerminds

Careerminds

careerminds.com

Careerminds sizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin markasını önemseyen küresel bir işe yerleştirme ve kariyer yönetimi ortağıdır. En son teknolojiyi, herkese, her yerde, geleneksel firmalara göre daha düşük maliyetle özelleştirilmiş hizmetler sunmamıza olanak tanıyan kişiselleştirilmiş, bire bir kari...

Thrive

Thrive

thrivemycareer.com

Thrive Career Wellness Platformu, kuruluşların işten çıkarmaları yönetmesine yardımcı olmak ve ayrılan çalışanlara kariyer geçiş desteği sağlamak için modern işe yerleştirme çözümleri sunuyor. Ödüllü dijital platform, en son teknolojiyi kişiselleştirilmiş yüksek dokunmatik destekle birleştirerek işi...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası