Giden Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Burkina Faso

Sellular

sellular.com

Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişki...