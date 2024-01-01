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Giden Çağrı Takip Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Barbados
Giden çağrı izleme yazılımı, kullanıcıların çağrı ve olası verileri kaydederken potansiyel müşterilere doğrudan çağrı yapmalarını sağlar. Bu çözüm, satış fırsatlarından yararlanmak için potansiyel müşterilere hızla ulaşmada etkilidir. Giden çağrı izleme ürünleri, hızlı arama için tıkla ve ara işlevi sunar, yanıt oranlarını artırmak için yerel numaralar oluşturur ve sesli postaları ve takip e-postalarını otomatikleştirir. Ek olarak, bu ürünler eğitim amaçlı çağrıları kaydedebilir ve başarılı satış olasılığına göre potansiyel müşterileri kategorilere ayırabilir. Giden çağrı izleme çözümleri özellikle iç satış temsilcileri ve tele pazarlamacılar arasında popülerdir.
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
OpenPhone
openphone.co
Yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için telefon
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
MightyCall
mightycall.com
Küçük İşletmelerin Sesi. Hızlı, kolay ve güvenli. Küçük işletmeler için tasarlanmış sanal telefon sistemi.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Adversus
adversus.io
Bugün giden aramaları iyileştirin. Çağrı merkezlerinin KPI'ları artırmasına, içgörüye dayalı daha iyi kararlar almasına ve kişileri daha akıllı yönetmesine yardımcı oluyoruz.
Vonage
vonage.com
Vonage (, yasal adı Vonage Holdings Corp.), halka açık bir Amerikan ticari bulut iletişim sağlayıcısıdır. Merkezi Holmdel Township, New Jersey'de bulunan şirket, 2001 yılında İnternet Protokolü üzerinden ses (VoIP) tabanlı konut telekomünikasyon hizmetleri sağlayıcısı olarak kuruldu. Vonage, 2020 i...
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Aircall
aircall.io
Aircall, daha iyi bir konuşma için tasarlanmış özelliklere sahip, kullanımı kolay, bulut tabanlı bir telefon çözümüdür. Saniyeler içinde kurulumu yapın ve bugün dünyanın herhangi bir yerinde sohbete başlayın. Donanım yok. Baş ağrısı yok. Aircall, kolay, tek tıklamayla entegrasyonlar, bağlanan CRM ...
PhoneBurner
phoneburner.com
4 kat daha hızlı arama yapın ve satış çeviricimizle canlı görüşmeleri en üst düzeye çıkarın. Satış temsilcisi verimliliğini artırın ve geliri en üst düzeye çıkarın! PhoneBurner'ı bugün deneyin!
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Ringover
ringover.com
CRM'nizle entegre, PC'lerden ve akıllı telefonlardan erişilebilen güçlü bir arama platformu kurun ve dünya çapında numaralar alın.
Cloudtalk
cloudtalk.com
İşletmelerin müşterileriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak. 160'tan fazla ulusal telefon numarasıyla CloudTalk'un çağrı merkezi yazılımı, büyüyen işletmelerin yerel bölgelerin ötesine genişlemesine yardımcı olur.
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell, satış ekipleri için üretkenliği, süreçleri ve satış hattı görünürlüğünü artıran bir satış CRM yazılım aracıdır. Sürtünmeyi ortadan kaldırın ve daha fazla satış yapın.
iPlum
iplum.com
iPlum, iş profesyonelleri için mobil öncelikli bir çözümdür. Operatör değiştirmeden mevcut akıllı telefonunuzda çalışır. Arama, mesajlaşma ve telefon sistemi özelliklerine sahip ayrı bir hatta sahip olursunuz. Kurumsal güvenlik kontrolleriyle desteklenen kullanımı kolaydır. Platform, sağlık profesyo...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk, yüksek hacimli satış ve müşteri hizmetlerine yönelik bulut tabanlı bir iletişim merkezi yazılımıdır. Müşteriler KOBİ'lerden büyük Kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir. Diğer büyük müşteri endüstrileri arasında; medya, güvenlik hizmetleri, enerji, telekomünikasyon, finansal ...
Voiso
voiso.com
Voiso - Her müşteri etkileşiminden en iyi sonucu almak için tasarlanmış hepsi bir arada çağrı merkezi çözümü
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Outplay
outplayhq.com
Bütçenizin değil, satış toplantılarınızın 3 katı Outplay'in satış etkileşim platformu, satış ekibinizi daha verimli hale getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir - çok kanallı destek, giden satış otomasyonu, müşteri takibi, lider kaynak pazarı, toplantı planlayıcı ve daha fazlası. Hedefler...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX iletişim merkezi platformu, işletmenizin müşteri yolculuğu boyunca olağanüstü hizmet sunmasını sağlar. Harika CX'i bugün keşfedin.
Salesmate
salesmate.io
Gelirinizi ve ilişkilerinizi büyütün. Salesmate, satış ekibiniz ve müşterileriniz için basit, kişisel ve üretken deneyimler sunar.
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
Çalışmak daha iyi. Ekiplerin her şeyi tek bir yerde toplamasına, daha fazlasını başarmak için daha fazla işbirliği içinde çalışmasına ve performansı izleyip iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.
Salesken
salesken.ai
Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin, 3 kata kadar daha fazla potansiyel müşteriye ulaşmanıza ve daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olan bulut tabanlı bir satış iletişim aracıdır. Şimdi daha fazlasını öğrenin.
NeoDove
neodove.com
İhtiyaç duyacağınız tek telefon çevirici ve CRM. Üretkenliği artırmak ve satışları artırmak için tam özellikli bir Çevirici ve Telefonla Arama CRM'si.
Tenfold
tenfold.com
Tenfold, şirketlerin müşterileriyle daha iyi görüşmeler yapmasına yardımcı olur. Müşteri bilgilerini her zaman gerçek zamanlı olarak telefonda eyleme geçirin.
GoDial
godial.cc
GoDial, Mobil Telefonla Arama ve Giden Arama Hizmeti için Otomatik Arama Uygulaması, Mobil CRM ve Giden Arama Yazılımıdır. GoDial ile Giden Çağrı Merkezinizi 2 dakikadan kısa sürede kurun. GoDial, arama için telefonun SIM'ini kullanır, dolayısıyla Bulut Telefon veya VoIP maliyeti yoktur.
DCDial
dcdial.com
Bulut tabanlı iletişim merkezi çözümümüz, şirketlerin etkileşimli metin ve ses yoluyla milyonlarca müşteriye ulaşmasına yardımcı olur. Son derece özelleştirilebilir çözümümüz, müşterilerimizin gelişmiş iletişim stratejilerini hızlı ve nispeten kolay bir şekilde tasarlamasına ve uygulamasına olanak t...
Yobi
yobi.app
Yobi, mevcut cihazlarınıza iş telefonu numaraları ve kullanışlı entegrasyonlar ekler. Yeni donanım gerekmez. Ekipler ve işletmeler için tasarlandı
TalkChief
talkchief.io
Talkchief, ekibinizin tüm iletişim ihtiyaçları için nihai çözümdür. Talkchief ile ekibinizin tüm sohbetlerini, görüntülü görüşmelerini ve dosya paylaşımını tek bir güçlü ve sezgisel platformda kolayca yönetebilirsiniz. İster bir proje üzerinde işbirliği yapıyor olun, ister sanal bir toplantı gerçekl...
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Ringy
ringy.com
Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak'in Gücünü Keşfedin: Üstün Bulut Tabanlı İletişim Çözümünüz CommPeak olarak, bulut tabanlı iş iletişiminde devrim yaratarak bunu her zamankinden daha kolay ve uygun fiyatlı hale getirme misyonundayız. Başarıyı sağlayan üstün kaliteli ürün ve hizmetlerle bireyleri ve sizinki gibi işletmeleri ...
Groove
groove.co
Sürtünmesiz Satışın Gücünü Deneyimleyin. Salesforce'un en yüksek puan alan satış etkileşim platformuyla satış sürecinizdeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırın ve daha fazla gelir elde edin.
Uptics
uptics.io
Uzak ve iç satış ekiplerinin, giden kampanyaları kolayca başlatması, gelen potansiyel müşterileri beslemesi, anlaşma hattınızı paketlemesi ve üst düzey geliri artırması için hepsi bir arada satış otomasyon platformu.
Cordless
cordless.io
Ses içeriğinizin kilidini açın. Müşteri destek ekipleri için modern telefon. Ses ve metin arasındaki boşluğu kapatmak.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Toky
toky.co
Sizin yaptığınız gibi çalışan modern bir telefon sistemi Kurulumu kolay. Her yere entegre olur. Müşterileri telefon, uygulama veya masaüstü aracılığıyla arayın ve mesaj gönderin. Hepsi adil bir fiyata.
MyOperator
myoperator.com
MyOperator, NCERT, Amazon, Lenskart, Apollo ve Myntra dahil 10.000'den fazla işletmeye hizmet veren Hindistan'ın lider bulut iletişim sağlayıcısıdır. Kurumsal hat, 360 derece Kampanya Yönetimi, Ofis IVR, çağrı analitiği, bulut çağrı merkezi, SMS + WhatsApp kampanyaları ve CRM entegrasyonu gibi bir d...
Phonexa
phonexa.com
Phonexa performans, bağlı kuruluş ve ortak pazarlamaya yönelik kurumsal düzeyde bir izleme yazılımıdır. Phonexa Suite, müşteri adayı ve çağrı yaşam döngüsünü yürüten ve performans pazarlama ekiplerinin bağlı kuruluş, iş ortağı ve ücretli kanallarda markalar için yatırım getirisi artırmasına yardımcı...
Salesfinity
salesfinity.co
Satış Salesfinity AI paralel çevirici ile anında müşteri görüşmeleri yapın. Çevir seslerini ve sesli mesajları duymaya daha az, potansiyel müşterilerle konuşmaya daha fazla zaman ayırın. Yapay zekamız çağrı kaydetmeyi, potansiyel müşterileri araştırmayı ve arama ağaçlarında gezinmeyi otomatikleştire...
Orum
orum.com
Orum, satış faaliyetlerini güçlendirmek, ekipleri birbirine bağlamak ve daha fazla gelir elde etmek için yapay zeka destekli Canlı Konuşma Platformudur
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI, verimli, esnek ve her türden işletme için gerekli modern özelliklerle dolu yeni çağ birleşik bulut iletişim platformudur. Favori CRM araçlarınız ve API'lerinizle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek iş akışınızı kolaylaştırmanıza ve görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır. TeleCMI onları b...
Amplemarket
amplemarket.com
Siz satışa odaklanırken Amplemarket sıkıcı işlerle ilgilenir. Bu, potansiyel müşteri yaratma, e-posta erişimi ve otomatik pilotta potansiyel müşteri yeterliliğidir.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom bulut raporları, dünyanın herhangi bir yerinden telefon veya çağrı merkezi faaliyetlerinize ilişkin ayrıntılı raporları kolayca oluşturabilir; herhangi bir ek yazılım satın almanıza gerek yoktur. Bunu, bir PBXDom toplayıcı yükleyerek ve PBX'inizi veya Çağrı merkezinizi bu yazılımı yüklediğini...
VanillaSoft
vanillasoft.com
Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere...
Sellular
sellular.com
Sellular, hızlı büyüyen ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir satış etkileşim platformudur. Sellular ile SDR'ler ve AE'ler daha fazla anlaşmayı daha hızlı kazanabilir. Liderler, iş için gerekli tüm verileri Salesforce CRM'de topladıklarını bilerek rahat edebilir ve tüm anlaşmalarına ilişki...
Teliqon
teliqon.io
Bulut iletişiminde üst düzey hizmet, DID Sanal numaraları ve SIP trunking, Bulut PBX oluşturma ve diğer iş çözümleri sağlıyoruz. Satışlarınızı artırmak için çok çeşitli birinci sınıf telekomünikasyon araçları ve hizmetleri sunuyoruz. Olağanüstü yardımımız, işinizi tüm aşamalarda kurmanızı ve büyütme...
FreJun
frejun.com
FreJun, iş aramalarınızı otomatikleştiren bir bulut telefon platformudur. Kullanıcılar benzersiz bir sanal numara kullanarak giden iş aramaları yapabilir ve aynı numaradan gelen aramaları alabilirler. Sanal numaralar üzerinden yapılan aramalar kayıt altına alınabiliyor ve CRM, ATS gibi her türlü iş ...
Koncert
koncert.com
Koncert'in Çok Kanallı Yapay Zeka satış etkileşim platformu, B2B satış gelirinizi artırmanıza ve olası satışları dönüştürmenize yardımcı olur. AI Çevirici. AI Paralel Çevirici. AI Akış Çevirici. Temsilci Destekli Çevirici. Kadans.
Tendril
tendril.us
Tendril Connect, temsilci destekli aramaya odaklanan bir satış hızlandırma aracıdır. Yetenekli temsilcilerden oluşan ekibimiz, müşterilerimizin sağladığı potansiyel müşteri listesini arar. Temsilciler telefon ağaçlarında geziniyor, önceden kaydedilmiş sesli mesajlar bırakıyor ve amaçlanan hedefe ula...
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds, satış verimliliğini artıran 1 numaralı Salesforce uygulamasıdır. Bloobirds, Salesforce'unuzu üç dakika içinde satış ekibiniz için muhteşem bir yazılıma dönüştürür. Çeviriciyi, e-postayı ve LinkedIn'i sorunsuz bir şekilde entegre eden Bloobirds, Salesforce'u satış temsilcilerinin tercih et...