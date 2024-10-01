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Diğer Sentetik Medya Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları
Diğer sentetik medya yazılımları, sentetik medya içeriği oluşturmak, işlemek veya oluşturmak için tasarlanmış çeşitli araç ve platformları ifade eder. Sentetik medya, makine öğrenimi, derin öğrenme ve doğal dil işleme gibi yapay zeka (AI) teknikleri kullanılarak oluşturulan veya değiştirilen görüntüler, videolar, ses ve metin gibi çeşitli medya biçimlerini kapsar.
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Arible AI
arible.co
Arible, bir AI botla sohbet ederek yüksek kaliteli fotoğraflarınızı ve portrelerinizi oluşturan bir AI avatar oluşturucusudur. Kameraya, fotoğrafçıya veya karmaşık düzenlemeye gerek yok! * Yüzünüze göre sınırsız yüksek çözünürlüklü portreler * 1000'den fazla avatar özelleştirme seçeneği * Discord b...
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen, Çoktan Seçmeli Sorular (MCQ'lar), birden fazla doğru yanıta sahip ÇSS'ler, Doğru/Yanlış Sorular, Boşlukları Doldurma, Yüksek Sıralı Sorular, Aşağıdakileri Eşleştirme Soruları gibi çeşitli değerlendirme türleri üreten bir yapay zeka sınav oluşturucusudur. ve Bloom'un sınıflandırma testleri ...
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent, markaların Generative AI ile optimize edilmiş ürün listeleri oluşturmasına olanak tanıyan Techstars destekli bir şirkettir. Ecomtent'in self-servis aracını kullanarak müşteriler şunları yapabilir: * Güzel ürün yaşam tarzı görüntüleri oluşturun * Yüzlerce şablondan anında infografikler oluş...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI, otomatik pazarlama videosu oluşturucu, yapay zeka tabanlı SaaS çözümüdür. Yalnızca Ürün URL'si içeren pazarlama videolarını yalnızca 1 dakikada üretir. Sadece onlarca kısa formatlı pazarlama videosu değil, aynı anda her boyutta banner görselleri. VCAT.AI beta sürümünü geçen yıl başlattı ve...
Garson.io
garson.io
Garson.io, ürün pazarlamacıları için özel olarak tasarlanmış, gizliliği ön planda tutan yapay zeka destekli bir yazma yardımcısıdır. Hassas verilerin güvende kalmasını sağlarken mükemmel yazma becerilerine yardımcı olur. Garson.io ile profesyonel e-postaları ve blog yazılarını 10 kat daha hızlı yaza...
storywise
storywi.se
Gereksinim yazımını hızlandırın ve kesin teklifler sağlayın, ekstra çalışmadan kurtulun ve geliştirmede daha fazla netlik sağlayın Zamandan tasarruf edin ve anlaşılır yazılım gereksinimleri yazın. Yazılım gereksinimlerinin oluşturulması zaman alıcıdır ve bu nedenle çoğu zaman doğru şekilde yapılmaz...