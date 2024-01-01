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Diğer Sosyal Medya Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Küba
"Ürün iş yaparken iyi bir ortak oldu mu?" Diğer Sosyal Medya ürünlerine ilişkin kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesinde önemli bir unsur olduğu sürekli olarak kanıtlanmıştır. Ürünün iş operasyonlarını ne ölçüde kolaylaştırdığını ve geliştirdiğini, kullanıcı ile ürün arasında işbirliği ve karşılıklı fayda duygusunu teşvik ettiğini yansıtır. Ayrıca "Kullanım Kolaylığı" da kullanıcı memnuniyetini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, üründe zahmetsizce gezinmelerine olanak tanıyan, böylece üretkenliği en üst düzeye çıkaran ve hayal kırıklıklarını en aza indiren sezgisel arayüzleri ve geliştirilmiş işlevleri takdir ediyor. Kullanıcı memnuniyetinin bir diğer temel belirleyicisi "Destek Kalitesi"dir. Hızlı ve etkili destek hizmetleri, kullanıcılara zorluklarla karşılaştıklarında veya açıklamaya ihtiyaç duyduklarında yardıma hazır oldukları konusunda güvence verir. Bu faktör, kullanıcının güvenine ve üründen genel memnuniyetine önemli ölçüde katkıda bulunur. Son olarak "Yönetim Kolaylığı", ürünün yönetimiyle ilgili idari görevlerin basit ve verimli olmasını sağlayarak kullanıcı memnuniyetinde önemli bir rol oynar. Kullanıcılar, yapılandırma, özelleştirme ve bakım süreçlerini basitleştiren ve gereksiz karmaşıklıklar olmadan hedeflerine ulaşmaya odaklanmalarına olanak tanıyan yönetim özelliklerine değer verir. Diğer Sosyal Medya ürünleri, bu dört faktöre (iş ortaklığı, kullanım kolaylığı, destek kalitesi ve yönetim kolaylığı) öncelik vererek kullanıcı memnuniyetini optimize edebilir ve kullanıcı tabanları arasında uzun vadeli etkileşimi ve sadakati teşvik edebilir.
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Pictory
pictory.ai
Pictory, kolay ve verimli video oluşturma ve düzenlemeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir araçtır. Tüm beceri aralıklarındaki kullanıcıların, yazılım indirmeye veya teknik beceriye ihtiyaç duymadan, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmasına olanak tanır. Hi...
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Minea
app.minea.com
Minea, satıcıları benzersiz içgörülerle güçlendirerek çevrimiçi işleri için stratejik kararlar almalarını sağlar. Minea, ürün araştırmasından başarılı mağaza lansmanına kadar e-tüccarlara veri odaklı hassasiyet sağlayarak e-ticareti herkes için erişilebilir hale getiriyor.
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli altyazı stiliyle videolarınızı geliştirin. SubMagic, yalnızca iki dakika içinde en büyüleyici altyazıları oluşturmak için yapay zekayı kullanan bir araçtır. Uyarlanmış, altyazılı videoyu yükleyin ve videonuzu sosyal ağlarda yayınlanmaya hazır şekilde yükleyin. İçerik oluşturuc...
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlantıya ...
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Inflact
inflact.com
Infact, Instagram tanıtımı için çeşitli yollar sunan bağımsız bir dijital ajanstır. Ve son 7 yıldır Instagram'da gelişimin kurallarını biz dikte ediyoruz! Inflact, yapay zeka tarafından desteklenen bir Instagram botudur. Her ay 6.000 mutlu kullanıcıya daha fazla gerçek takipçi, anında beğeni ve et...
Predis
predis.ai
Predis.ai, işletmeniz için içerik tasarlamak, oluşturmak ve yayınlamak için ihtiyaç duyduğunuz tek yapay zeka sosyal medya yönetim aracıdır. Tasarım uzmanlığına ihtiyaç duymadan tüm sosyal medya içeriğinizi zahmetsizce beyin fırtınası yapmak, oluşturmak ve optimize etmek için yapay zekanın gücünü a...
Social Champ
socialchamp.io
Social Champ, tüm büyük sosyal medya ağlarını kolaylaştırmak için sosyal medya yönetimi ve otomasyonuna yönelik ÜCRETSİZ tek noktadan dijital çözümdür. Social Champ, tüm sosyal medya çalışmalarınızı, günlük paylaşımlarınızı, A/B testlerinizi ve optimizasyonunuzu yönetmenin en iyi yoludur. Social Cha...
HeyLink.me
heylink.me
HeyLink.me, sosyal medyadan para kazanma araçları sunan yeni nesil bir bağlantı yönetimi platformudur: anında ödeme e-ticareti, yapay zeka destekli analizler, reklam özelliği, NFT'ler ve kripto bağlantıları.
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
Blog2Social
blog2social.com
Blog2Social, sosyal medya çalışanları ve ekipleri, pazarlamacılar, küçük işletme sahipleri, solo girişimciler, kurumsal bloglar, ajanslar ve her büyüklükteki işletme için hepsi bir arada bir sosyal medya otomasyon çözümüdür. Blog2Social, WordPress eklenti çözümü veya bağımsız bir web uygulaması olar...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux, Pinterest'teki işinizi büyütmenize olanak tanıyan dijital bir araçtır. Pinflux, e-ticaret, web siteleri, bloglar ve hatta sosyal ağlar için büyüyen trafik kaynağıdır. Pinterest'in gelişmesiyle birlikte içerik bulmak, görevi otomatikleştirmek ve trafik akışını artırmak için Pinflux'u kullana...
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio, siyahi bir kadının sahip olduğu ve yönettiği bir girişimdir. Link-in-Bio alanının 3 yaratıcısından biridir ve: * yaratıcılar/kullanıcılar açısından dünya çapında ikinci en büyük biyo-bağlantı hizmetidir; * alan adlarını içerir: Lnk.bio, Lnk.at ve Ln.ki * Lnk.Bio, bio'daki en popüler ve en...
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting, reklamverenlerin binlerce gizli Facebook ilgi alanını bulmasına yardımcı olan bir Facebook ilgi alanı hedefleme aracıdır.
Connectio
useconnectio.com
Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy, Hepsi Bir Arada bir TikTok analiz araç setidir. İçerik oluşturucuların trendleri keşfetmesine, analiz etmesine, optimize etmesine ve TikTok ve kısa video hesaplarını oluşturmasına yardımcı olur.
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare, hedef kitlenizin içeriğinizi mümkün olan en iyi şekilde, yani paylaşılmasını istediğiniz şekilde paylaşmasını sağlamanıza yardımcı olur!
Hypage
hypage.com
Hy.page, biyografi bağlantınızda satış yapmanızı sağlar. Stripe ve Paypal entegrasyonları sayesinde hayran bağışları, ücretli talepler toplayabilir, özel içeriklere ürün ve üyelik satabilirsiniz.
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster, kullanıcıların Facebook, YouTube ve diğer canlı video platformlarında önceden kaydedilmiş videolarla canlı yayına geçmesine olanak tanıyan Windows tabanlı bir uygulamadır. Ayrıca birden fazla sosyal medya hesabını da destekler. Video pazarlama için canlı videoları kullanarak daha fazla g...
Collabstr
collabstr.com
Collabstr, Instagram, TikTok ve YouTube'da etkileyicileri bulup işe alabileceğiniz bir pazar yeridir. Binlerce içerik oluşturucuyu kolayca arayın ve onlara doğrudan Collabstr aracılığıyla ödeme yapın.
SocialAll
socialall.dev
SocialAll, programcıların işini kolaylaştırmak amacıyla dünyadaki mevcut tüm popüler sosyal ağ API'lerini tek bir birleşik API'de birleştiren hizmettir. SocialAll, tüm sosyal ağ özelliklerini (kimlik belirleme, arkadaşlar, mesajlar, yayınlama, fotoğraf / video) destekler. Geliştiriciler için API ha...
PowerIn
powerin.io
PowerIn, ChatGPT ile otomatik olarak bir yorum oluşturarak LinkedIn'deki etkinliğinizi artırmak için en iyi araçtır. Çevrimiçi varlığınızı otomatik pilota alın
LiveReacting
livereacting.com
LiveReacting, canlı akışı daha etkileşimli ve ilgi çekici hale getirmek için tasarlanmış bir yapay zeka teknolojisi platformudur. Canlı gösterilerinizi otomatikleştirmek için sanal bir yapay zeka sunucusu sağlar ve bir insan sunucuya olan ihtiyacı ortadan kaldırır. LiveReacting ile şovunuza trivia ...
Inksprout
inksprout.co
Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, kü...
UniLink
unilink.us
UniLink, Instagram ticari ve kişisel hesaplara yönelik, daha ilgi çekici başlıklar yazmaya, birden fazla bağlantı eklemeye ve hedef kitleyi yönlendirmeye olanak tanıyan bir çözümdür. UniLink, alışveriş yapılabilir bir açılış sayfası oluşturmanıza ve Google E-Tabloya sipariş almanıza yardımcı olur.
Dropispy
dropispy.com
Dropispy, Dropispy (SaaS) yazılımının sahibi veya lisans sahibidir. Facebook dahil sosyal ağlarda toplanan milyonlarca reklamı kullanıcılarına sunan bir ürün arama aracıdır. Dropispy, çok gelişmiş arama aracı sayesinde e-tüccarların kazanan ürünleri bulmasına olanak tanır.
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid, yüksek kaliteli Instagram takipçileri, beğenileri ve görüntülemeleri konusunda dünyanın lider sağlayıcısıdır. 2012 yılında başkalarının Instagram profillerini büyütmelerine yardımcı olmak isteyen bir grup sosyal medya uzmanı tarafından kuruldu ve o zamandan beri sektörde bir güç merkezi hal...
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio'nun Tek Bağlantı sınırı vardır, LINKTUBE bunu kalıcı olarak çözer ve INSTAGRAM BIO'ya Birden Fazla Bağlantı Eklemeye izin verir. LinkTube, tüm içeriğinizin trafiğini, görünürlüğünü ve etkileşimini kolayca artırabilen kişiselleştirilmiş açılış sayfanızdır. Sonuçta LinkTube, YouTube ...
Curator
curator.io
Curator.io, Kaliforniya ve Sidney'de ofisleri bulunan ücretsiz, markalanabilir bir sosyal medya toplayıcıdır. Küratör, medya kanallarınızı herhangi bir yere yerleştirilebilecek ilgi çekici bir akış halinde bir araya getirir.
Trendsmap
trendsmap.com
Trendsmap, gerçek zamanlı yerel Twitter trendlerini analiz eder ve görüntüler. Analitikler, Kontrol Panelleri, Veri akışları ve Görselleştirmeler gibi çeşitli bireysel ve kurumsal ürün ve çözümler sunuyoruz. Örnek kullanımlar şunları içerir: - Trend izleme - Sosyal medya yönetimi - Çevik pazarlam...
Dubb
dubb.com
2018 yılında kurulan Dubb, kurumsal kullanıcılara kişiselleştirilmiş, takip edilebilir videolar gönderebilecekleri bir platform sunan video satış sistemidir. Los Angeles merkezli şirket, pazarlama otomasyonu, yapay zeka ve makine öğrenimi konularında uzman derin teknoloji uzmanları tarafından kuruld...
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps, Twitch kanalınızın büyümesini artırmanın en etkili yolunu sunar. Geleneksel görüntüleme botlarıyla ilgili karmaşıklıkları ortadan kaldırarak kanalınızın organik olarak genişlemesine yardımcı olur. ViewerApps'in Twitch varlığınızı nasıl dönüştürebileceğine dair kısa bir genel bakış: * İ...
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers, içerik oluşturucuları 30'dan fazla kategorideki internet trendleri hakkında bilgilendirir ve onlara Viral Video Aracımızı kullanarak bunlardan nasıl kâr elde edebileceklerini gösterir. Trendlerimiz aynı zamanda iş fikirleri, stoksuz satış, SEO, sosyal medya ve daha birçok şey için de...
Tweet AI
tweetai.com
Twitter / X'te sosyal medya etkileşimini artırın ve işletmenizi büyütün TweetAI.com size şu konularda yardımcı olabilir: * Tek tweet'ler: saniyeler içinde bir sonraki tweet'inize ilham verin. * Konular: Konularınıza ilham verin. * Yanıtlar: ÜCRETSİZ Chrome uzantımızla tek tıklamayla yanıtlarınıza i...
Postwise
postwise.ai
Postwise, kullanıcıların platformdaki varlıklarını yazmalarına, planlamalarına ve büyütmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir yapay zeka tabanlı Twitter yönetim aracıdır. AI Tweet Writer özelliği, kullanıcıların markalarına ve mesajlarına göre uyarlanmış ilgi çekici tweet'leri hızlı bir ...
Ayrshare
ayrshare.com
Ayrshare'in API'leri sosyal medya paylaşımı, yönetimi ve analizi için temel altyapıyı sağlar. Ayrshare API, sosyal medya altyapısıyla ilgilenir, böylece sizin bunu yapmanıza gerek kalmaz. Ekibiniz birden fazla sosyal medya platformunu bir araya getirmek ve sürdürmek yerine ürününüzü oluşturmaya oda...
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Kampanyalarınız için temel etkileyici pazarlama aracı.
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Müşterilerinizin gün boyu aynı tekrarlayan sorularına yanıt vermekten yoruldunuz mu? Gece geç saatlere kadar müşterilerden gelen DM'leri kontrol etmekten yoruldunuz mu? Binlerce veri sürekli beyin fırtınası mı yapıyor? Artık endişelenmenize gerek yok! Sizin yapmanıza gerek kalmaması için Facebook'ta...
Growapp
growapp.digital
Sosyal medyadaki içeriği yazmak, onaylamak, planlamak, analiz etmek ve karşılaştırmak için IA destekli sosyal medya yönetim aracı.
Pushbio
pushbio.io
Pushbio, sosyal medya pazarlamacıları için biyo oluşturma aracındaki bir bağlantıdır Pushbio ile ürünlerinizi, en son promosyonlarınızı, blog yazılarınızı, videolarınızı ve sosyal medya profillerinizi tek bir yerde sergileyebilir, böylece hedef kitlenizin içeriğinizi keşfetmesini ve onunla etkileşi...
Socinator
socinator.com
Instagram, Facebook, Twitter, Quora, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Reddit, Tumblr Otomasyonu: Sosyal Medya kesinlikle dünyanın her yerindeki milyonlarca insana ulaşma gücüne sahip. Bir Sosyal Medya Pazarlamacısı olarak gününüzde fazladan birkaç saatinizin olmasını istemez miydiniz? Cevabın kesinlikl...
Brandle
brandle.net
Brandle, şirketlerin markalarının özelliklerini, kimliklerini ve web üzerindeki ve Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK ve daha fazlasını içeren tüm önemli sosyal ağlardaki ilişkilerini yönetmeleri için kapsamlı bir sistem sağlamaya kendini adamıştır. Brandle'ın misyonu, sosyal medya ...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardım etmezken, bilgisayar ko...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo, çevrimiçi varlığınızı artırmak için sosyal medya etkinliklerinizi otomatikleştiren birinci sınıf bir Sosyal Medya pazarlama ve büyüme hizmetidir. Somiibo, diğer kullanıcılarla etkileşime girerek bu kullanıcılardan sosyal sinyaller alması nedeniyle karşılıklı ilişki temelinde çalışır. Somiib...
Rav
rav.ai
RAV.AI, yapay zeka ile video düzenleme ve yayınlamada devrim yaratmayı hedefliyor. RAV.AI, videonuzu profesyonel estetik hale getirmek için son derece gelişmiş ve profesyonel ses ve video işleme tekniklerini kullanan, AI tabanlı bir video düzenleme hizmetidir. Platform, kullanıcıların ham video çek...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai, en son yapay zeka teknolojisi ile Dream100 Engagement'in güçlü stratejisinin kesişmesinden doğan yenilikçi bir araçtır. Yapay zekayı kullanarak Dream100'ün (Dream müşterilerini etkileyebilen LinkedIn yaratıcıları) LinkedIn gönderileriyle insan benzeri yorumlarla etkileşim kurmak için ku...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo, bugüne kadar müşterileri için +55 milyon doğal görüntüleme sağlayan toplam +160 Markalı İçerik videosuyla önde gelen Avrupalı markalarla çalışan lider bir YouTube dijital ajansıdır. Hızlı Tüketim Ürünleri, oyun, mobil uygulamalar, oyuncaklar ve STK'lar dahil olmak üzere tüm sektörlerle çal...
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için markaları sosyal medya etkileyicileriyle buluşturan, self-servis etkileyici pazarlama platformudur. Platform, markaların kitle demografisine, katılım oranlarına ve diğer ilgili ölçümlere göre etkileyicilere göz atabileceği ve seçebileceği bir pa...
Viral Content Bee
viralcontentbee.com
Viral Content Bee, Twitter, Facebook, StumbleUpon, Pinterest ve Google+ gibi sitelerden gelen kaliteli içerikle ilgili GERÇEK sosyal medya haberlerinin üretilmesini kolaylaştırmak için kitle kaynak modeli kullanan web tabanlı bir platformdur. Temel fikir, eter'i ilginç veya yararlı bulan içeriği bu...
Fastory.io
fastory.io
Fastory, önde gelen Mobil öncelikli Pazarlama Paketini sunan ileri teknolojiye sahip bir pazarlama teknolojisi şirketidir. Anahtar teslim çözüm, işletmelere, işleri için önemli olan kişileri yaratıcı bir şekilde cezbetme, etkileşime geçirme ve dönüştürme gücü vererek pazarlama kampanyalarını yükselt...
Engage AI
engage-ai.co
"İyi paylaşım!", "Paylaştığınız için teşekkürler" ve "İçeriğinizi seviyorum!" gibi genel yorumlara elveda deyin. Engage AI, LinkedIn'deki potansiyel müşterilerle geniş ölçekte etkileşime geçmeniz için yorumlar oluşturur. Potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekmek ve eklenen her temas noktasında da...
SellitPics
getselli.in
SellitPics, Facebook, LinkedIn, E-posta ve ayrıca Açılış Sayfalarınızda size daha fazla müşteri ve satış kazandırmak için otomatik, hiper kişiselleştirilmiş resim mesajları oluşturan çevrimiçi bir Yazılımdır. SellitPics'in temel özellikleri: * Sosyal medyadaki potansiyel müşterilerinize kişiselleş...
Promolta
promolta.com
Promolta.com self-servis bir video dağıtım platformudur. Promolta'nın tescilli teknolojisi, videolarınızı hedeflenen bloglara, sitelere, oyunlara, uygulamalara ve sosyal ağlara dağıtır.
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder, size birden fazla platformdan ücretsiz trafik getirebilecek en güçlü video pazarlama ve yayınlama otomasyon yazılımıdır. Video sendikasyonu güçlü bir stratejidir ve VideoSeeder tüm avantajlara sahip olan ve hiçbir dezavantajı olmayan tek sendikasyon platformudur. VideoSeeder ile videoda...
InstaPlug
instaplug.app
InstaPlug ile anında ilgi odağı olun! Ücretsiz, göz alıcı Instagram widget'ları oluşturun, akışınızı sihir gibi filtreleyin ve onu ilgi çekici bir şeye dönüştürün. Hızlı, Kolay, Güvenilir!
Yarr TV
yarr.tv
Çözümlerimizle sosyal medyanızın erişimini çoğaltın: sosyal medyanıza katılımı artıracak ve işinizi büyütecek sosyal TV'ler, sosyal medya duvarları, widget'lar, sohbetler, yarışmalar ve anketler.
elv.ai
elv.ai
Sosyal medya profilleri ve web sitelerinde güvenli ve sivil çevrimiçi tartışmaları teşvik etmek için yapay zekanın ve eğitimli insan moderatörlerin gücünü birleştiriyoruz. Yapay zeka, zararlı yorumları otomatik olarak tespit edip gizlerken, insan moderatörler de yanlış pozitifleri önleyerek ifade öz...