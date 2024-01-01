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Diğer Sosyal Medya Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Arjantin
"Ürün iş yaparken iyi bir ortak oldu mu?" Diğer Sosyal Medya ürünlerine ilişkin kullanıcı memnuniyetinin belirlenmesinde önemli bir unsur olduğu sürekli olarak kanıtlanmıştır. Ürünün iş operasyonlarını ne ölçüde kolaylaştırıp geliştirdiğini, kullanıcı ile ürün arasında işbirliği ve karşılıklı fayda duygusunu teşvik ettiğini yansıtır. Ayrıca "Kullanım Kolaylığı" da kullanıcı memnuniyetini etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, üründe zahmetsizce gezinmelerine olanak tanıyan, böylece üretkenliği en üst düzeye çıkaran ve hayal kırıklıklarını en aza indiren sezgisel arayüzleri ve geliştirilmiş işlevleri takdir ediyor. Kullanıcı memnuniyetinin bir diğer temel belirleyicisi "Destek Kalitesi"dir. Hızlı ve etkili destek hizmetleri, kullanıcılara zorluklarla karşılaştıklarında veya açıklamaya ihtiyaç duyduklarında yardıma hazır oldukları konusunda güvence verir. Bu faktör, kullanıcının güvenine ve ürünle ilgili genel memnuniyetine önemli ölçüde katkıda bulunur. Son olarak "Yönetim Kolaylığı", ürünün yönetimiyle ilgili idari görevlerin basit ve verimli olmasını sağlayarak kullanıcı memnuniyetinde önemli bir rol oynar. Kullanıcılar, yapılandırma, özelleştirme ve bakım süreçlerini basitleştiren ve gereksiz karmaşıklıklar olmadan hedeflerine ulaşmaya odaklanmalarına olanak tanıyan yönetim özelliklerine değer verir. Diğer Sosyal Medya ürünleri, bu dört faktöre (iş ortaklığı, kullanım kolaylığı, destek kalitesi ve yönetim kolaylığı) öncelik vererek kullanıcı memnuniyetini optimize edebilir ve kullanıcı tabanları arasında uzun vadeli etkileşimi ve sadakati teşvik edebilir.
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Pictory
pictory.ai
Pictory'nin güçlü yapay zekası, herhangi bir teknik beceri veya indirilecek yazılım gerektirmeden, metin kullanarak profesyonel kalitede videolar oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak tanır.
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! AI ile marka dilinizde Videolar, Karuseller ve Tek Görsel Gönderiler Oluşturun ve Paylaşın.
Minea
app.minea.com
Minea, nihai e-ticaret ürün arama aracıdır. Minea tüm ağlardaki tüm reklamları izler. Facebook Reklamları, influencer ürün yerleşimleri, Snapspy, tüm ağlar takip edilmektedir. Bir ağ için adspy'ye 149€ ödemeyi bırakın ve Minea'yı keşfedin.
Blog2Social
blog2social.com
WordPress Web Siteleri ve Bloglar için Sosyal Medya Otomasyonu. İçeriğinizi Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest ve çok daha fazlası gibi birden fazla sosyal platformda otomatik olarak yayınlayın, yeniden paylaşın, çapraz yayınlayın ve otomatik olarak planlayın. WordPress içeriğinizi v...
vidIQ
vidiq.com
vidIQ, YouTube'da ve ötesinde kitlenizi daha hızlı büyütmek için gereken araçları ve bilgileri edinmenize yardımcı olur.
Submagic
submagic.co
Yapay Zeka Destekli Altyazılarla videolarınızı geliştirin 🚀 Tamamı yapay zeka tarafından oluşturulan mükemmel emojilere ve akıllıca vurgulanan anahtar kelimelere sahip Zahmetsiz Altyazılar.
Bio Link
bio.link
Biyolojik bağlantı, tüm sayfalarınıza (web siteleri, mağazalar, bloglar, sosyal paylaşımlar, videolar ve herhangi bir şey) bağlantı vermenizi sağlar ve hedef kitlenizin tüm içeriğinizi keşfetmesini kolaylaştırır. Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformlar biyografide yalnızca bir bağlant...
Smash Balloon
smashballoon.com
WordPress için tamamen özelleştirilebilir sosyal medya besleme eklentileri. Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube yayınlarınızı görüntüleyin - 1,3 milyon kullanıcı tarafından güveniliyor.
Inflact
inflact.com
INSTAGRAM İÇİN PAZARLAMA ARAÇ SETİ Instagram hesabınızı akıllı araçlarla iş için uyarlayın; hedef kitle oluşturun, müşterilerle etkileşime geçin ve içeriği planlayın. Potansiyel müşterilerin ürünlerinizi keşfetmesine ve 3 adımda marka sadakati oluşturmasına yardımcı olun.
Social Champ
socialchamp.io
Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...
Ripl
ripl.com
Ripl, küçük işletmelerin profesyonel görünümlü animasyonlu videolar, kolajlar, slayt gösterileri ve katmanlı statik resim gönderilerini dakikalar içinde oluşturmasına ve aynı zamanda Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ve YouTube'da anında planlama yapmasına veya paylaşımda bulunmasına olanak tan...
HeyLink.me
heylink.me
En iyi işletmeler ve etkileyiciler tarafından kullanılan ücretsiz biyo bağlantı aracı. Her dijital girişimin etkisini en üst düzeye çıkarın. Mobil cihazlar için tasarlandı. Sonuçlar büyülü.
Pinflux
pinflux.in
Pinflux, Pinterest'teki işinizi büyütmenize olanak tanıyan dijital bir araçtır. Pinflux, e-ticaret, web siteleri, bloglar ve hatta sosyal ağlar için büyüyen trafik kaynağıdır. Pinterest'in gelişmesiyle birlikte içerik bulmak, görevi otomatikleştirmek ve trafik akışını artırmak için Pinflux'u kullana...
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio, siyahi bir kadının sahip olduğu ve yönettiği bir girişimdir. Link-in-Bio alanının 3 yaratıcısından biridir ve: * yaratıcılar/kullanıcılar açısından dünya çapında ikinci en büyük biyo-bağlantı hizmetidir; * alan adlarını içerir: Lnk.bio, Lnk.at ve Ln.ki * Lnk.Bio, bio'daki en popüler ve en ...
Connectio
useconnectio.com
Facebook Reklamlarınızı Otomatikleştirin ve Optimize Edin.
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting, reklamverenlerin binlerce gizli Facebook ilgi alanını bulmasına yardımcı olan bir Facebook ilgi alanı hedefleme aracıdır.
Hypage
hypage.com
Hy.page, biyo bağlantınızda satış yapmanızı sağlar. Stripe ve Paypal entegrasyonları sayesinde hayran bağışları, ücretli talepler toplayabilir, özel içeriklere ürün ve üyelik satabilirsiniz.
Collabstr
collabstr.com
Etkileyicileri Saniyeler İçinde Bulun ve İşe Alın. Markanız için benzersiz içerik oluşturmak için Instagram, TikTok ve YouTube etkileyicilerini bulun.
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster, kullanıcıların Facebook, YouTube ve diğer canlı video platformlarında önceden kaydedilmiş videolarla canlı yayına geçmesine olanak tanıyan Windows tabanlı bir uygulamadır. Ayrıca birden fazla sosyal medya hesabını da destekler. Video pazarlama için canlı videoları kullanarak daha fazla g...
LiveReacting
livereacting.com
Etkileşimli Canlı Yayınları çalıştırın. LiveReacting, akışınıza önceden kaydedilmiş videolar, oyunlar, geri sayımlar ve anketler ekleyerek daha fazla takipçi ve etkileşim elde etmenize yardımcı olur.
Warfare Plugins
warfareplugins.com
Social Warfare, hedef kitlenizin içeriğinizi mümkün olan en iyi şekilde, yani paylaşılmasını istediğiniz şekilde paylaşmasını sağlamanıza yardımcı olur!
PowerIn
powerin.io
PowerIn, ChatGPT ile otomatik olarak bir yorum oluşturarak LinkedIn'deki etkinliğinizi artırmak için en iyi araçtır. Çevrimiçi varlığınızı otomatik pilota alın
Inksprout
inksprout.co
Yapay zeka destekli altyazılarla blogunuzdan saniyeler içinde ilgi çekici, küçük boyutlu, sosyal videolar oluşturun.
SocialAll
socialall.dev
SocialAll, programcıların işini kolaylaştırmak amacıyla dünyadaki mevcut tüm popüler sosyal ağ API'lerini tek bir birleşik API'de birleştiren hizmettir. SocialAll, tüm sosyal ağ özelliklerini (kimlik belirleme, arkadaşlar, mesajlar, yayınlama, fotoğraf / video) destekler. Geliştiriciler için API ha...
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy, Hepsi Bir Arada bir TikTok analiz araç setidir. İçerik oluşturucuların trendleri keşfetmesine, analiz etmesine, optimize etmesine ve TikTok ve kısa video hesaplarını oluşturmasına yardımcı olur.
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink, kullanıcının içeriği/materyali tek bir bağlantıda birleştirmesine olanak tanıyan bir bağlantı yönetimi çözümüdür. Kullanıcılar sosyal medya bağlantılarını listeleyebilir, bir medya kiti oluşturabilir veya özel sayfalara gerekli bilgileri ekleyebilir. Kullanıcılar ayrıca sosyal simgeler, kü...
LinkTube
linktube.com
# Instagram Bio'nun Tek Bağlantı sınırı vardır, LINKTUBE bunu kalıcı olarak çözer ve INSTAGRAM BIO'ya Birden Fazla Bağlantı Eklemeye izin verir. LinkTube, tüm içeriğinizin trafiğini, görünürlüğünü ve etkileşimini kolayca artırabilen kişiselleştirilmiş açılış sayfanızdır. Sonuçta LinkTube, YouTube ...
Trendsmap
trendsmap.com
İşletmenize yardımcı olacak Twitter içgörüleri - Herhangi bir konuyu küresel olarak veya bölgeye göre ayrıntılı olarak analiz edin. Bir ülke, bölge veya dünya çapındaki tweet etkinliğini gösteren, harita tabanlı benzersiz görselleştirmeler oluşturun. Güçlü sorgulama ve filtreleme araçlarımız, özel i...
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
UniLink
unilink.us
UniLink, Instagram ticari ve kişisel hesaplara yönelik, daha ilgi çekici başlıklar yazmaya, birden fazla bağlantı eklemeye ve hedef kitleyi yönlendirmeye olanak tanıyan bir çözümdür. UniLink, alışveriş yapılabilir bir açılış sayfası oluşturmanıza ve Google E-Tabloya sipariş almanıza yardımcı olur.
Tweet AI
tweetai.com
Twitter / X'te sosyal medya etkileşimini artırın ve işletmenizi büyütün TweetAI.com size şu konularda yardımcı olabilir: * Tek tweet'ler: saniyeler içinde bir sonraki tweet'inize ilham verin. * Konular: Konularınıza ilham verin. * Yanıtlar: ÜCRETSİZ Chrome uzantımızla tek tıklamayla yanıtlarınıza i...
Postwise
postwise.ai
Mükemmel sosyal medya gönderisini oluşturmaya yönelik yapay zeka destekli çözüm Postwise ile tanışın. Dünyanın en iyi performans gösteren gönderileri üzerine özel olarak eğitilmiş son teknoloji yapay zeka ile sosyal medyadaki etkileşiminizi ve erişiminizi artırın. Postwise AI büyüsünün gücünü zate...
Curator
curator.io
Sitenize ücretsiz olarak sosyal yayın eklemenin en kolay yolu Curator, içerik toplamanıza ve görüntülemenize yardımcı olan, sonsuza kadar ücretsiz bir sosyal medya toplayıcıdır. Feed'inizi 5 dakikadan kısa sürede oluşturun.
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
Kampanyalarınız için temel etkileyici pazarlama aracı.
Trend Watchers
trendwatchers.co
Trend Watchers, içerik oluşturucuları 30'dan fazla kategorideki internet trendleri hakkında bilgilendirir ve onlara Viral Video Aracımızı kullanarak bunlardan nasıl kâr elde edebileceklerini gösterir. Trendlerimiz aynı zamanda iş fikirleri, stoksuz satış, SEO, sosyal medya ve daha birçok şey için de...
Dropispy
dropispy.com
Dropispy, Dropispy (SaaS) yazılımının sahibi veya lisans sahibidir. Facebook dahil sosyal ağlarda toplanan milyonlarca reklamı kullanıcılarına sunan bir ürün arama aracıdır. Dropispy, çok gelişmiş arama aracı sayesinde e-tüccarların kazanan ürünleri bulmasına olanak tanır.
Growapp
growapp.digital
Sosyal medyadaki içeriği yazmak, onaylamak, planlamak, analiz etmek ve karşılaştırmak için IA destekli sosyal medya yönetim aracı.
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid, yüksek kaliteli Instagram takipçileri, beğenileri ve görüntülemeleri konusunda dünyanın lider sağlayıcısıdır. Başkalarının Instagram profillerini büyütmelerine yardımcı olmak isteyen bir grup sosyal medya uzmanı tarafından 2012 yılında kuruldu ve o zamandan beri sektörde bir güç merkezi hal...
Spikerz
spikerz.com
Spikerz, içerik yaratıcıları, işletmeler ve kuruluşlar için sosyal medya koruması sağlar. Spikerz olarak biz, sosyal medya hesaplarını korumanın günümüzde kritik bir görev haline geldiğine inanıyoruz. Ne yazık ki, hiç kimse tamamen bu kanallara bağımlı olan işletmelere yardımcı olmuyorken, bilgisaya...
Somiibo
somiibo.com
Somiibo, çevrimiçi varlığınızı artırmak için sosyal medya etkinliklerinizi otomatikleştiren birinci sınıf bir Sosyal Medya pazarlama ve büyüme hizmetidir. Somiibo, diğer kullanıcılarla etkileşime girerek bu kullanıcılardan sosyal sinyaller alması nedeniyle karşılıklı ilişki temelinde çalışır. Somiib...
Rav
rav.ai
RAV.AI, yapay zeka ile video düzenleme ve yayınlamada devrim yaratmayı hedefliyor. RAV.AI, videonuzu profesyonel estetik hale getirmek için son derece gelişmiş ve profesyonel ses ve video işleme tekniklerini kullanan, AI tabanlı bir video düzenleme hizmetidir. Platform, kullanıcıların ham video çek...
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo, bugüne kadar müşterileri için +55 milyon doğal görüntüleme sağlayan toplam +160 Markalı İçerik videosuyla önde gelen Avrupalı markalarla çalışan lider bir YouTube dijital ajansıdır. Hızlı Tüketim Ürünleri, oyun, mobil uygulamalar, oyuncaklar ve STK'lar dahil olmak üzere tüm sektörlerle çal...
Engage AI
engage-ai.co
Engage AI, LinkedIn'deki potansiyel müşterilerle geniş ölçekte etkileşime geçmeniz için yorumlar oluşturur. Potansiyel müşterilerinizin ilgisini çekmek ve eklenen her temas noktasında daha hızlı dönüşümler elde etmek için yorum yazarken saatlerce tasarruf edin.
SellitPics
getselli.in
SellitPics, Facebook, LinkedIn, E-posta ve ayrıca Açılış Sayfalarınızda size daha fazla müşteri ve satış kazandırmak için otomatik, hiper kişiselleştirilmiş resim mesajları oluşturan çevrimiçi bir Yazılımdır. SellitPics'in temel özellikleri: * Sosyal medyadaki potansiyel müşterilerinize kişiselleş...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio, sosyal medya pazarlamacıları için biyo oluşturma aracındaki bir bağlantıdır Pushbio ile ürünlerinizi, en son promosyonlarınızı, blog yazılarınızı, videolarınızı ve sosyal medya profillerinizi tek bir yerde sergileyebilir, böylece hedef kitlenizin içeriğinizi keşfetmesini ve onunla etkileşi...
Promolta
promolta.com
Promolta.com self-servis bir video dağıtım platformudur. Promolta'nın tescilli teknolojisi, videolarınızı hedeflenen bloglara, sitelere, oyunlara, uygulamalara ve sosyal ağlara dağıtır.
ViewerApps
viewerapps.com
ViewerApps, Twitch kanalınızın büyümesini artırmanın en etkili yolunu sunar. Geleneksel görüntüleme botlarıyla ilgili karmaşıklıkları ortadan kaldırarak kanalınızın organik olarak genişlemesine yardımcı olur. ViewerApps'in Twitch varlığınızı nasıl dönüştürebileceğine dair kısa bir genel bakış: * İs...
VideoSeeder
videoseeder.in
VideoSeeder, size birden fazla platformdan ücretsiz trafik getirebilecek en güçlü video pazarlama ve yayınlama otomasyon yazılımıdır. Video sendikasyonu güçlü bir stratejidir ve VideoSeeder tüm avantajlara sahip olan ve hiçbir dezavantajı olmayan tek sendikasyon platformudur. VideoSeeder ile videoda...
InstaPlug
instaplug.app
InstaPlug ile anında ilgi odağı olun! Ücretsiz, göz alıcı Instagram widget'ları oluşturun, akışınızı sihir gibi filtreleyin ve onu ilgi çekici bir şeye dönüştürün. Hızlı, Kolay, Güvenilir!
Yarr TV
yarr.tv
Çözümlerimizle sosyal medyanızın erişimini çoğaltın: sosyal medyanıza katılımı artıracak ve işinizi büyütecek sosyal TV'ler, sosyal medya duvarları, widget'lar, sohbetler, yarışmalar ve anketler.
elv.ai
elv.ai
Sosyal medya profilleri ve web sitelerinde güvenli ve sivil çevrimiçi tartışmaları teşvik etmek için yapay zekanın ve eğitimli insan moderatörlerin gücünü birleştiriyoruz. Yapay zeka, zararlı yorumları otomatik olarak tespit edip gizlerken, insan moderatörler de yanlış pozitifleri önleyerek ifade öz...
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
Müşterilerinizin gün boyu aynı tekrarlayan sorularına yanıt vermekten yoruldunuz mu? Gece geç saatlere kadar müşterilerden gelen DM'leri kontrol etmekten yoruldunuz mu? Binlerce veri sürekli beyin fırtınası mı yapıyor? Artık endişelenmenize gerek yok! Sizin yapmanıza gerek kalmaması için Facebook'ta...
Brolly
brolly.com.au
Brolly, hükümetin uyumluluğu göz önünde bulundurularak oluşturulmuş, Avustralya'nın ilk sosyal medya arşivleme aracıdır. Brolly, Avustralya'da veri depolama da dahil olmak üzere uyumluluk standartlarını karşılayan basit, yenilikçi bir arşiv çözümü sağlamak üzere Melbourne'da oluşturulmuştur, böylece...
Brandle
brandle.net
Brandle, şirketlerin markalarının özelliklerini, kimliklerini ve web üzerindeki ve Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, VK ve daha fazlasını içeren tüm önemli sosyal ağlardaki ilişkilerini yönetmeleri için kapsamlı bir sistem sağlamaya kendini adamıştır. Sosyal medya yönetişimi ve web va...
WebPurify
webpurify.com
WebPurify, dünyanın önde gelen markalarına yönelik ölçeklenebilir hibrit yapay zeka ve insan içeriği denetleme çözümleriyle topluluklara ellerinden gelenin en iyisini yapma gücü veriyor. Herhangi bir markanın spesifikasyonlarına göre sorunsuz bir şekilde filtrelenen multimedya içeriğiyle, pazarlarda...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai, en son yapay zeka teknolojisi ile Dream100 Engagement'in güçlü stratejisinin kesişmesinden doğan yenilikçi bir araçtır. Yapay zekayı kullanarak Dream100'ün (Dream müşterilerini bir Nişin müşterilerini etkileyebilen LinkedIn yaratıcıları) LinkedIn gönderileriyle insan benzeri yorumlarla ...
Stim Social
stimsocial.com
Stim Social, Instagram'da görünürlüğünüzü artırmanıza ve yeni müşterilerle bağlantı kurmanıza yardımcı olur.
Viral Pitch
viralpitch.co
Viralpitch, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için markaları sosyal medya etkileyicileriyle buluşturan, self-servis etkileyici pazarlama platformudur. Platform, markaların kitle demografisine, katılım oranlarına ve diğer ilgili ölçümlere göre etkileyicilere göz atabileceği ve seçebileceği bir pa...
SocialWall Pro
socialwallpro.com
SocialWall Pro, etkinliklerde, toplantılarda, konferanslarda, marka aktivasyonlarında ve çevrimiçi ortamda canlı izleyicilere ulaşmak, onlarla etkileşim kurmak ve bağlantı kurmak için sosyal duvarlar sağlar. Tam özellikli çözümümüz sosyal stratejinizi güçlendirir ve oyunlaştırma, sponsorluk seçenekl...