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Diğer Perakende Yazılımları
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Diğer Perakende Yazılımları - En Popüler Uygulamalar

"Diğer Perakende Yazılımları" genellikle perakende operasyonlarının çeşitli yönlerini destekleyen ancak Satış Noktası (POS) sistemleri, envanter yönetimi veya e-ticaret platformları gibi daha yaygın olarak tanınan veya uzmanlaşmış kategorilere girmeyen bir dizi yazılım çözümünü ifade eder.

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Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

PayRange

PayRange

payrange.com

PayRange, çamaşırhaneler ve otomatlar gibi alanlarda mobil ödemeleri kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların nakitsiz işlem yapmasına olanak tanır.

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine, işletmelerin teklif ve sipariş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir ve çevrimiçi ödeme seçenekleri sunan bir yazılımdır.

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixably, tamir süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Onarım takibi, envanter yönetimi ve müşteri iletişimi sağlar.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf, işletmelere POS finansmanı sağlayan, kullanıcı dostu, web tabanlı bir platformdur.

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify, ürün bilgilerini merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir platformdur. E-ticaret entegrasyonu ile güncel ve doğru ürün verileri sunar.

Auror

Auror

auror.co

Perakendecilere yönelik bir platformdur. Auror, kayıpları önleme ekipleri tarafından güvenlik, üretkenlik ve karlılığı artırmak için kullanılmaktadır.

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Narvar, e-ticaret ortamında satın alma sonrası süreçleri yöneterek sipariş takibi, iade ve müşteri sadakati sağlar.

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

ProjectsForce, hizmet operasyonlarını otomatikleştirir, veri güncellemeleri yapar, iş emirlerini planlar ve farklı sistemlerle entegrasyon sağlar.

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet, benzin istasyonlarını bulma, yakıt alımlarını yönetme ve yakıt masraflarını takip etme imkanı sunan bir uygulamadır.

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree, franchise işletmelerin operasyonlarını yönetmesini, eğitimleri kolaylaştırmasını ve süreçleri standartlaştırarak verimliliği artırmasını sağlayan bir platformdur.

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Candid Wholesale, satış ve müşteri yönetimini kolaylaştıran bir B2B toptan satış platformudur. İşletmelere potansiyel müşterileri hızlıca tanımlama ve etkileşim kurma imkanı sunar.

EQL

EQL

eql.com

EQL, markalara popüler ürünler için etkin lansman deneyimleri sunan ve hayranlara daha kolay erişim sağlayan bir ticaret çözümüdür.

Zippin

Zippin

getzippin.com

Zippin, alışveriş sırasında ödeme gerektirmeyen bir teknoloji ile mağazalarda sorunsuz alışveriş deneyimi sunan bir perakende platformudur.

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx, markaların bağımsız perakendecileriyle dijital pazarlama kampanyalarını yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

SparkPlug, perakendeciler ve restoranlar için çalışan satış teşviklerini yönetme platformudur, POS sistemleriyle entegre olarak işlemleri otomatik hale getirir.

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Diğer Perakende Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog