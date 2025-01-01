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"Diğer Perakende Yazılımları" genellikle perakende operasyonlarının çeşitli yönlerini destekleyen ancak Satış Noktası (POS) sistemleri, envanter yönetimi veya e-ticaret platformları gibi daha yaygın olarak tanınan veya uzmanlaşmış kategorilere girmeyen bir dizi yazılım çözümünü ifade eder.
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Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
PayRange
payrange.com
PayRange, çamaşırhaneler ve otomatlar gibi alanlarda mobil ödemeleri kolaylaştıran bir platformdur. Kullanıcıların nakitsiz işlem yapmasına olanak tanır.
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine, işletmelerin teklif ve sipariş süreçlerini yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir ve çevrimiçi ödeme seçenekleri sunan bir yazılımdır.
Fixably
fixably.com
Fixably, tamir süreçlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yönetim yazılımıdır. Onarım takibi, envanter yönetimi ve müşteri iletişimi sağlar.
Finturf
finturf.com
Finturf, işletmelere POS finansmanı sağlayan, kullanıcı dostu, web tabanlı bir platformdur.
Salsify
salsify.com
Salsify, ürün bilgilerini merkezi olarak yönetmeyi sağlayan bir platformdur. E-ticaret entegrasyonu ile güncel ve doğru ürün verileri sunar.
Auror
auror.co
Perakendecilere yönelik bir platformdur. Auror, kayıpları önleme ekipleri tarafından güvenlik, üretkenlik ve karlılığı artırmak için kullanılmaktadır.
Narvar
corp.narvar.com
Narvar, e-ticaret ortamında satın alma sonrası süreçleri yöneterek sipariş takibi, iade ve müşteri sadakati sağlar.
ProjectsForce
projectsforce.com
ProjectsForce, hizmet operasyonlarını otomatikleştirir, veri güncellemeleri yapar, iş emirlerini planlar ve farklı sistemlerle entegrasyon sağlar.
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet, benzin istasyonlarını bulma, yakıt alımlarını yönetme ve yakıt masraflarını takip etme imkanı sunan bir uygulamadır.
Delightree
delightree.com
Delightree, franchise işletmelerin operasyonlarını yönetmesini, eğitimleri kolaylaştırmasını ve süreçleri standartlaştırarak verimliliği artırmasını sağlayan bir platformdur.
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale, satış ve müşteri yönetimini kolaylaştıran bir B2B toptan satış platformudur. İşletmelere potansiyel müşterileri hızlıca tanımlama ve etkileşim kurma imkanı sunar.
EQL
eql.com
EQL, markalara popüler ürünler için etkin lansman deneyimleri sunan ve hayranlara daha kolay erişim sağlayan bir ticaret çözümüdür.
Zippin
getzippin.com
Zippin, alışveriş sırasında ödeme gerektirmeyen bir teknoloji ile mağazalarda sorunsuz alışveriş deneyimi sunan bir perakende platformudur.
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx, markaların bağımsız perakendecileriyle dijital pazarlama kampanyalarını yönetmelerine ve analiz etmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug, perakendeciler ve restoranlar için çalışan satış teşviklerini yönetme platformudur, POS sistemleriyle entegre olarak işlemleri otomatik hale getirir.
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