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Diğer Perakende Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Almanya

"Diğer Perakende Yazılımları" genellikle perakende operasyonlarının çeşitli yönlerini destekleyen ancak Satış Noktası (POS) sistemleri, envanter yönetimi veya e-ticaret platformları gibi daha yaygın olarak tanınan veya uzmanlaşmış kategorilere girmeyen bir dizi yazılım çözümünü ifade eder.

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Square

Square

squareup.com

Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...

QuoteMachine

QuoteMachine

quotemachine.com

QuoteMachine, satışı kapatmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış kişiselleştirme ve çevrimiçi ödeme seçenekleriyle satışları bir sonraki seviyeye taşıyan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Kolayca paylaşılabilir, özelleştirilebilir fiyat tekliflerimizden, siparişlerimizden, faturalarımızdan ve daha ...

Salsify

Salsify

salsify.com

Salsify, 140'tan fazla ülkedeki binlerce marka üreticisinin, distribütörünün ve perakendecisinin dijital rafta kazanmak için işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Şirketin Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM) platformu, kuruluşların tüm ürün içeriklerini merkezileştirmesine, ticaret ekosistemine bağlanmasına...

Fixably

Fixably

fixably.com

Fixable, onarım süreçlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır. Onarım iş akışının %80'ini otomatikleştiriyoruz, böylece geri dönüş sürelerinizi azaltabilir, servis deneyiminizi geliştirebilir ve müşteri memnuniyeti düzeylerini artırabilirsiniz. Sistemim...

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

'Satın al' düğmesinin ötesine geçin. Satın alma sonrası ilgi çekici sipariş takibi, mesajlaşma ve iade deneyimleriyle sadık müşteriler yaratın.

ProjectsForce

ProjectsForce

projectsforce.com

İster Lowe's, Home Depot, LL Flooring ile çalışıyor olun, ister bağımsız bir kurulum işi yürütüyor olun, ProjectsForce tüm hizmet operasyonlarınızı otomatikleştirmenize yardımcı olur. Büyük perakendecilerle entegre olacak şekilde benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır ve günlük iş sürecinize uyacak şe...

Petro Outlet

Petro Outlet

petrooutlet.com

Petro Outlet, C-Store/Gaz Perakendecileri, markalar ve distribütörler için modern ve kapsamlı bir arka ofis uygulamasıdır.

Finturf

Finturf

finturf.com

Finturf, POS finansman çözümüne ihtiyaç duyan işletmelerle çalışır. Şirket, mağazadaki müşterileri geniş bir kredi ağına bağlayan, kullanımı kolay, web tabanlı bir platform sağlıyor. Finansman çözümü olmayan şirketler, satışları kaçırdıklarını biliyorlar; çünkü birçok müşteri, şimdi satın alıp daha ...

Delightree

Delightree

delightree.com

Delightree, marka vaatlerinden ödün vermeden ölçeklendirmek isteyen, konum açma ve yönetme yolculuklarını zahmetsiz hale getiren, yeni gelişen franchise işletmeleri için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bir franchising teknoloji platformudur. Delightree'nin kullanımı kolay teknolojisi, franc...

Candid Wholesale

Candid Wholesale

candidwholesale.com

Samimi Toptan Satış, toptan alıcılar ve satıcılar için, güç ve esneklikten ödün vermeden B2B satışı mümkün olduğunca kullanıcı dostu hale getirmek için tasarlanmış entegre bir araç setidir.

Auror

Auror

auror.co

Perakendecilere yönelik platform güvenliği, üretkenliği ve kârlılığı artırmaya odaklandı. Auror, binlerce mağazadaki önde gelen Kayıp Önleme ekipleri tarafından kullanılıyor.

PayRange

PayRange

payrange.com

PayRange ile her tüketici temas noktasını nihai deneyime dönüştürebilirsiniz. Mobil ödemeyi kabul etmek yalnızca başlangıçtır. Uygulama tabanlı bir hizmet, operasyonları kolaylaştırmak, satışları artırmak ve tüketici sadakatini artırmak için yeni kapılar açar.

EQL

EQL

eql.com

EQL, markaların talep gören ürünleri için unutulmaz lansman deneyimleri yaratmalarına yardımcı olurken, hayranların tutku duydukları ürünlere daha kolay erişmelerini sağlayan uçtan uca bir ticaret çözümüdür. Çok uzun süredir e-ticaret teknolojisi en yeni ürün ve deneyimlere olan talebi karşılayamadı...

Zippin

Zippin

getzippin.com

Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...

Promoboxx

Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx, markaların bağımsız perakendecilerini marka uyumlu dijital pazarlamayla buluşturmalarını, markaların yerel perakendecilerinin güvenilir kanalı aracılığıyla doğru tüketicilere ulaşarak daha iyi iş sonuçları elde etmelerini sağlayan destekleyici hizmetlere sahip bir yazılım platformudur. Pr...

SparkPlug

SparkPlug

sparkplug.app

SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. Spar...

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