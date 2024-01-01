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Diğer Perakende Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Birleşik Arap Emirlikleri
"Diğer Perakende Yazılımları" genellikle perakende operasyonlarının çeşitli yönlerini destekleyen ancak Satış Noktası (POS) sistemleri, envanter yönetimi veya e-ticaret platformları gibi daha yaygın olarak tanınan veya uzmanlaşmış kategorilere girmeyen bir dizi yazılım çözümünü ifade eder.
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Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Salsify
salsify.com
Salsify'ın CommerceXM platformu, alışveriş yapanların satın alma yolculuğunun her aşamasında, dijital rafın her yerinde talep ettiği deneyimlere güç veriyor.
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine, satışı kapatmayı kolaylaştırmak için tasarlanmış kişiselleştirme ve çevrimiçi ödeme seçenekleriyle satışları bir sonraki seviyeye taşıyan bulut tabanlı bir yazılım çözümüdür. Kolayca paylaşılabilir, özelleştirilebilir fiyat tekliflerimizden, siparişlerimizden, faturalarımızdan ve daha ...
Fixably
fixably.com
Fixable, onarım süreçlerini otomatikleştirmenize yardımcı olan bulut tabanlı bir hizmet yönetimi yazılımıdır. Geri dönüş sürelerinizi azaltabilmeniz, servis deneyiminizi iyileştirebilmeniz ve müşteri memnuniyeti düzeylerini artırabilmeniz için onarım iş akışının %80'ini otomatikleştiriyoruz. Sistemi...
Narvar
corp.narvar.com
'Satın al' düğmesinin ötesine geçin. Satın alma sonrası ilgi çekici sipariş takibi, mesajlaşma ve iade deneyimleriyle sadık müşteriler yaratın.
ProjectsForce
projectsforce.com
İster Lowe's, Home Depot, LL Flooring ile çalışıyor olun, ister bağımsız bir kurulum işi yürütüyor olun, ProjectsForce tüm hizmet operasyonlarınızı otomatikleştirmenize yardımcı olur. Büyük perakendecilerle entegre olacak şekilde benzersiz bir şekilde tasarlanmıştır ve günlük iş sürecinize uyacak şe...
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet, C-Store/Gaz Perakendecileri, markalar ve distribütörler için modern ve kapsamlı bir arka ofis uygulamasıdır.
Finturf
finturf.com
Finturf, POS finansman çözümüne ihtiyaç duyan işletmelerle çalışır. Şirket, mağazadaki müşterileri geniş bir kredi ağına bağlayan, kullanımı kolay, web tabanlı bir platform sağlıyor. Finansman çözümü olmayan şirketler, satışları kaçırdıklarını biliyorlar; çünkü birçok müşteri, şimdi satın alıp daha ...
Delightree
delightree.com
Delightree, marka vaatlerinden ödün vermeden ölçeklendirmek isteyen, konum açma ve yönetme yolculuklarını zahmetsiz hale getiren, yeni gelişen franchise işletmeleri için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bir franchising teknoloji platformudur. Delightree'nin kullanımı kolay teknolojisi, franc...
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Samimi Toptan Satış, toptan alıcılar ve satıcılar için, güç ve esneklikten ödün vermeden B2B satışı mümkün olduğunca kullanıcı dostu hale getirmek için tasarlanmış entegre bir araç setidir.
Auror
auror.co
Perakendecilere yönelik platform güvenliği, üretkenliği ve kârlılığı artırmaya odaklandı. Auror, binlerce mağazadaki önde gelen Kayıp Önleme ekipleri tarafından kullanılıyor.
PayRange
payrange.com
PayRange ile her tüketici temas noktasını nihai deneyime dönüştürebilirsiniz. Mobil ödemeyi kabul etmek yalnızca başlangıçtır. Uygulama tabanlı bir hizmet, operasyonları kolaylaştırmak, satışları artırmak ve tüketici sadakatini artırmak için yeni kapılar açar.
EQL
eql.com
EQL, markaların talep gören ürünleri için unutulmaz lansman deneyimleri yaratmalarına yardımcı olurken aynı zamanda hayranların tutku duydukları ürünlere daha kolay erişmelerini sağlayan uçtan uca bir ticaret çözümüdür. Çok uzun süredir e-ticaret teknolojisi en yeni ürün ve deneyimlere olan talebi k...
Zippin
getzippin.com
Zippin, perakendecilerin mağazalarında sorunsuz alışverişi hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyan yeni nesil ödeme gerektirmeyen teknolojiyi geliştirdi. Zippin'in patent başvurusu yapılan yaklaşımı, en iyi tüketici deneyimini yaratmak için yapay zeka, makine öğrenimi ve sensör füzyon...
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx, markaların bağımsız perakendecilerini marka uyumlu dijital pazarlamayla buluşturmalarını, markaların yerel perakendecilerinin güvenilir kanalı aracılığıyla doğru tüketicilere ulaşarak daha iyi iş sonuçları elde etmelerini sağlayan destekleyici hizmetlere sahip bir yazılım platformudur. Pr...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug, özel perakendeciler, restoranlar ve CPG markalarına yönelik bir çalışan satış teşvik yönetimi platformudur. SparkPlug, bir teşvik programının uygulanması ve ölçeklendirilmesinin neredeyse her yönünü otomatikleştirmek için fiziksel işletmelerin POS sistemleriyle doğrudan entegre olur. Spar...