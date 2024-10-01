Diğer İşe Alma Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB

Hireguide

hireguide.com

Hireguide, transkripsiyon, video ve eğitim araçları sağlayarak işe alım sürecine yardımcı olmak için tasarlanmış bir röportaj istihbarat platformudur. Önerilen beceriler, röportaj soruları ve ideal bir adayda nelerin aranacağına dair ipuçları da dahil olmak üzere, işe alınan pozisyona göre yapılandı...