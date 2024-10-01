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Diğer İşe Alma Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Guam
"Diğer İşe Alma Yazılımları" tipik olarak işe alım sürecinin çeşitli yönlerini geleneksel başvuru sahibi takip sistemlerinin (ATS) ve işe alım CRM yazılımının ötesinde kolaylaştırmak için tasarlanmış bir araç ve platform kategorisini ifade eder. Bu araçlar genellikle işe alım kapsamındaki belirli ihtiyaçlara veya niş işlevlere hitap eder ve daha geniş İK ve işe alım yazılım paketlerinin yeteneklerini tamamlayan veya genişleten özel özellikler sunar.
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Upwork
upwork.com
Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara...
Jobscan
jobscan.co
Jobscan, işe alım görevlilerinin görmesi gereken temel deneyim ve becerileri vurgulayarak özgeçmişinizi her işe göre optimize eder.
Superset
joinsuperset.com
Superset, kolejlerin uçtan uca kampüs yerleşimlerini otomatikleştirmesine olanak tanır, işverenlerin ülke genelindeki kolejlerden genç yetenekleri işe almasına yardımcı olur ve öğrencilerin fırsatlara demokratik bir şekilde erişmelerini sağlar.
Instahyre
instahyre.com
10.000'den fazla en iyi şirketteki işleri arayın ve başvurun. BT, yazılım, satış, pazarlama, operasyon, finans ve daha birçok alanda yüksek maaşlı işler bulun. En iyi yetenekleri işe alın.
Webbtree
webbtree.com
Webbtree'nin Arama Araç Kutusu, kamuya açık verilere erişimi sorunsuz hale getirir. Linkedin, GitHub, Stackoverflow, Xing, AngelList, Behance, Dribbble ve Doximity gibi platformlardan 500 milyondan fazla adaya erişin. Ayrıca Webbtree'nin Chrome uzantısını kullanarak anında bağlantı kurun ve yetenek ...
Chadview
chadview.com
ChatGPT Mülakat Asistanı: Teknik Mülakatlarınız Sırasında Gerçek Zamanlı Yanıtlar Alın. Uzantımız Zoom, Google Meet ve Teams çağrılarınızı gerçek zamanlı olarak dinler ve tüm sorularınızı anında yanıtlar.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire insan odaklı bir işe alım platformudur. Kaliteli işe alma kararları almanın, işe alım verimliliğini artırmanın ve üstün bir aday deneyimi sağlamanın güçlü ve basit bir yolunu sunar. Süreçlerinize ve teknoloji yığınınıza uyum sağlayan esnek bir sistemle işe alım sürecinizi optimize edin. ...
Joonbot
joonbot.com
Joonbot, dönüşümlerinizi artırmak için kod gerektirmeyen ve kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucudur. Joonbot ile hedef kitlenize kısa sürede rehberlik edebilir, toplayabilir ve bilgi iletebilirsiniz. Bazı kullanım örnekleri: Daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin Satışları artırın Mü...
Hireport
hireport.nl
İşe alım ajanslarıyla zahmetsizce işbirliği yapmak ve daha hızlı işe alım yapmak için ATS'nizle entegre olan 1 Numaralı Ajans Portalı. -- HirePorts portalı, entegre mesajlaşma, süreç güncellemeleri, ajans analitiği ve merkezi faturalandırma dahil olmak üzere ajans yönetiminin çeşitli yönlerini kolay...
Giig Hire
giighire.com
Giig'in ücretsiz platformu, serbest çalışan işe alım görevlilerinin işlerini yürütmeleri için tasarlanmıştır. Ücretsiz Müşteri İlişkileri Yöneticisi sunuyoruz; İşverenlerin birlikte çalıştıkları şirketleri takip etmelerine olanak tanır. Ücretsiz Başvuru Takip Sistemi; İşverenlerin, yönettikleri her ...
Rectxt
rectxt.com
ATS'niz için tasarlanmış basit ama güçlü mesajlaşma yazılımı. Rectxt, işe alım ekiplerinin daha hızlı işe alım yapmasına yardımcı olurken daha iyi bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi sağlayan SMS tabanlı bir anlık mesajlaşma çözümüdür.
SkillSyncer
skillsyncer.com
SkillSyncer, iş tanımını akıllıca tarayan ve özgeçmişinizdeki eksik becerileri ve anahtar kelimeleri belirleyen, iş arayanlara yönelik bir platformdur. Özgeçmişinizi bir insanın eline verin ve robotları alt edin.
Jobpass
jobpass.com
Jobpass, adaylar için ilk iş arama yönetimi aracıdır. Sorunsuz bir iş arama her şeyi değiştirir!
iScalePro
iscalepro.com
Adayları dakikalar içinde kısa listeye almak için tam otomatik değerlendirmeyle Özel Değerlendirmeler | iScalePro'da yetenekli olağanüstü aday deneyimiyle zahmetsiz işe alım.
hiroscope
hiroscope.ai
hiroskop.ai olarak işe alım sürecini yalnızca hızlandırmıyoruz, aynı zamanda daha akıllı hale getiriyoruz. Platformumuz, iş tanımlarının hazırlanmasından nihai işe alım kararlarına varılmasına kadar işe alım sürecinin her yönünü yeniden şekillendiriyor. Platformumuz, adayları önceden elemek ve daral...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap, personel bulma operasyonlarının karmaşıklığını kolaylaştırmak ve organizasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış, personel bulma firmaları için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir yazılım platformudur. Bu hepsi bir arada çözüm, iş akışı yönetimi ve aday gönderimlerinden mü...
Algohire
algohire.ai
İşe alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla işe alım ekipleri için tasarlanmış yapay zeka destekli özgeçmiş analizi, iletişim araçları ve tarama değerlendirmeleri. Bu teknoloji, adayların özgeçmişlerini değerlendiriyor, etkili iletişimi kolaylaştırıyor ve ön testleri yönetiyor.
Work Simplr
worksimplr.com
Giriş seviyesi çalışmaları sanal olarak ve uygun maliyetle tamamlamak için, incelenmiş ABD'li öğrencilerden oluşan isteğe bağlı yetenek havuzundan yararlanarak işletmeler için işlerin yapılmasını sağlıyoruz - memnuniyet garantili!
Whitecarrot
whitecarrot.io
Whitecarrot.io, beceriye dayalı değerlendirmeler ve görevler kullanarak adayları daha hızlı taramak için ATS ile entegre olan bir platformdur.
KampHire
kamphire.in
KampHire, kampüs işe alım otomasyonunun uçtan uca kampüs işe alımını tek bir platformda yönetmek için işe alım yöneticilerini ve yerleştirme yöneticilerini birbirine bağlayan bir platformdur. > Otomatik olarak güncellenen kampüs/yerleştirme yöneticileri iletişim bilgileri > İşi tek tıklamayla yayınl...
SpringRole
springrole.com
Blockchain Destekli Profesyonel Profil Doğrulama ve Onay Protokolü.
Rootle
rootle.ai
Rootle.ai - Adaylarla iki yönlü sesli görüşme başlatan, yapay zeka destekli akıllı bir işe alma aracıdır. Konuşma sırasında Rootle adayın bir işe başvurma konusundaki ilgisini kontrol eder. Rootle.ai ile işe alım görevlisi monoton, tekrarlayan ve sıkıcı ön eleme çabalarının gerektirdiği çabaları ort...
Honeit Software
honeit.com
Honeit, röportaj içgörülerini planlamak, taramak ve paylaşmak için hepsi bir arada röportaj platformudur. İşe alma, işe alma ve araştırma için görüşmeler önemlidir, ancak görüşmeler kara kutulardır. Honeit mülakat yazılımı, şirketlerin yetenekleri her yerde, daha hızlı ve birlikte değerlendirmesine ...
Pitch N Hire
pitchnhire.com
Pitch N Hire, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir işe alım yazılımıdır. İş ilanlarını yayınlamak, aday başvurularını yönetmek, görüşmeleri planlamak ve işe alım ekibi üyeleriyle işbirliği yapmak için araçlar sunar. Pitch N Hire ayrıca...
VideoCV
videocv.io
Yetenek tarama aracımız, asenkron video röportajı ile size başvuranlar hakkında harika bir genel bakış sunar. VideoCV, işe alım görevlilerinin, daha görüşme ihtiyacı ortaya çıkmadan önce adayları daha iyi anlamalarını sağlayarak, enerji ve zamandan en az %50 tasarruf sağlar.
TeamSense
teamsense.com
TeamSense, imalat, inşaat, depolama ve lojistik sektörlerinde ön saflarda çalışanlar için tasarlanmış, metin tabanlı bir katılım yönetimi ve kitle iletişim platformudur. -Süreçteki kaygıyı ortadan kaldırarak Çağrıya Gelmeyen Rezervasyonları %70'e kadar azaltın -Çalışanlara, devamsızlık bildirmeden ö...
Dropboard
dropboardhq.com
İş fırsatları oluşturun ve bunları sitenize yerleştirin. Adaylar kullanıcı dostu bir deneyim yaşar ve başka bir yere yönlendirilmeden başvurabilirler. Dropboard, işe alım sürecinizi daha basit ve verimli hale getirmek için büyük bir özenle tasarlandı.
headcount365
headcount365.com
Headcount365, elektronik tablo tabanlı işe alım operasyon süreçlerinin yerini alarak, doğru bir personel sayımı planını sürdürmek için gereken iş ve toplantıları ortadan kaldırır. İşe alma liderleri, işe alımların zamanında yapılmasını sağlayacak araçlara sahipken, Finans ve İK, personel takibi ve h...
The Swarm
theswarm.com
Swarm, şirketlerin işe alım, satış, bağış toplama ve daha fazlası için kendi kolektif ağlarını kullanmalarına olanak tanır. Soğumayın, ekibinizin ve paydaşlarınızın bağlantılarını The Swarm'da bir araya getirin, sıcak ilişkilerden yararlanın ve daha verimli bir şekilde büyüyün. Unutmayın, bir sonrak...
Chattr
chattr.ai
Saatlik işgücünün işe alınmasını günün en kolay kısmı haline getiren İK otomasyon yazılımı.
Tacitbase
tacitbase.com
İşe Alım Sürecinizde Devrim Yapın: Daha Akıllı, Daha Hızlı, Daha İyi. Hızla gelişen teknoloji endüstrisinde, işe alım görevlileri, şirketler ve adaylar arasında önemli bir bağlantı görevi görmelerine rağmen genellikle göz ardı ediliyor. İlgi çekici iş tanımları hazırlamaktan adayları bulmak ve müşte...
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
Hireguide
hireguide.com
Hireguide, transkripsiyon, video ve eğitim araçları sağlayarak işe alım sürecine yardımcı olmak için tasarlanmış bir röportaj istihbarat platformudur. Önerilen beceriler, röportaj soruları ve ideal bir adayda nelerin aranacağına dair ipuçları da dahil olmak üzere, işe alınan pozisyona göre yapılandı...