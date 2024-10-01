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Diğer İşe Alma Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Guadeloupe

"Diğer İşe Alma Yazılımları" tipik olarak işe alım sürecinin çeşitli yönlerini geleneksel başvuru sahibi takip sistemlerinin (ATS) ve işe alım CRM yazılımının ötesinde kolaylaştırmak için tasarlanmış bir araç ve platform kategorisini ifade eder. Bu araçlar genellikle işe alım kapsamındaki belirli ihtiyaçlara veya niş işlevlere hitap eder ve daha geniş İK ve işe alım yazılım paketlerinin yeteneklerini tamamlayan veya genişleten özel özellikler sunar.

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Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara...

Jobscan

Jobscan

jobscan.co

Jobscan, işe alım görevlilerinin görmesi gereken temel deneyim ve becerileri vurgulayarak özgeçmişinizi her işe göre optimize eder.

Superset

Superset

joinsuperset.com

Superset, kolejlerin uçtan uca kampüs yerleşimlerini otomatikleştirmesine olanak tanır, işverenlerin ülke genelindeki kolejlerden genç yetenekleri işe almasına yardımcı olur ve öğrencilerin fırsatlara demokratik bir şekilde erişmelerini sağlar.

Instahyre

Instahyre

instahyre.com

10.000'den fazla en iyi şirketteki işleri arayın ve başvurun. BT, yazılım, satış, pazarlama, operasyon, finans ve daha birçok alanda yüksek maaşlı işler bulun. En iyi yetenekleri işe alın.

Webbtree

Webbtree

webbtree.com

Webbtree'nin Arama Araç Kutusu, kamuya açık verilere erişimi sorunsuz hale getirir. Linkedin, GitHub, Stackoverflow, Xing, AngelList, Behance, Dribbble ve Doximity gibi platformlardan 500 milyondan fazla adaya erişin. Ayrıca Webbtree'nin Chrome uzantısını kullanarak anında bağlantı kurun ve yetenek ...

Chadview

Chadview

chadview.com

ChatGPT Mülakat Asistanı: Teknik Mülakatlarınız Sırasında Gerçek Zamanlı Yanıtlar Alın. Uzantımız Zoom, Google Meet ve Teams çağrılarınızı gerçek zamanlı olarak dinler ve tüm sorularınızı anında yanıtlar.

Atomic Hire

Atomic Hire

atomichire.com

Atomic Hire insan odaklı bir işe alım platformudur. Kaliteli işe alma kararları almanın, işe alım verimliliğini artırmanın ve üstün bir aday deneyimi sağlamanın güçlü ve basit bir yolunu sunar. Süreçlerinize ve teknoloji yığınınıza uyum sağlayan esnek bir sistemle işe alım sürecinizi optimize edin. ...

Joonbot

Joonbot

joonbot.com

Joonbot, dönüşümlerinizi artırmak için kod gerektirmeyen ve kullanımı kolay bir sohbet robotu oluşturucudur. Joonbot ile hedef kitlenize kısa sürede rehberlik edebilir, toplayabilir ve bilgi iletebilirsiniz. Bazı kullanım örnekleri: Daha nitelikli potansiyel müşteriler elde edin Satışları artırın Mü...

Hireport

Hireport

hireport.nl

İşe alım ajanslarıyla zahmetsizce işbirliği yapmak ve daha hızlı işe alım yapmak için ATS'nizle entegre olan 1 Numaralı Ajans Portalı. -- HirePorts portalı, entegre mesajlaşma, süreç güncellemeleri, ajans analitiği ve merkezi faturalandırma dahil olmak üzere ajans yönetiminin çeşitli yönlerini kolay...

Giig Hire

Giig Hire

giighire.com

Giig'in ücretsiz platformu, serbest çalışan işe alım görevlilerinin işlerini yürütmeleri için tasarlanmıştır. Ücretsiz Müşteri İlişkileri Yöneticisi sunuyoruz; İşverenlerin birlikte çalıştıkları şirketleri takip etmelerine olanak tanır. Ücretsiz Başvuru Takip Sistemi; İşverenlerin, yönettikleri her ...

Rectxt

Rectxt

rectxt.com

ATS'niz için tasarlanmış basit ama güçlü mesajlaşma yazılımı. Rectxt, işe alım ekiplerinin daha hızlı işe alım yapmasına yardımcı olurken daha iyi bir aday ve işe alım uzmanı deneyimi sağlayan SMS tabanlı bir anlık mesajlaşma çözümüdür.

SkillSyncer

SkillSyncer

skillsyncer.com

SkillSyncer, iş tanımını akıllıca tarayan ve özgeçmişinizdeki eksik becerileri ve anahtar kelimeleri belirleyen, iş arayanlara yönelik bir platformdur. Özgeçmişinizi bir insanın eline verin ve robotları alt edin.

Jobpass

Jobpass

jobpass.com

Jobpass, adaylar için ilk iş arama yönetimi aracıdır. Sorunsuz bir iş arama her şeyi değiştirir!

iScalePro

iScalePro

iscalepro.com

Adayları dakikalar içinde kısa listeye almak için tam otomatik değerlendirmeyle Özel Değerlendirmeler | iScalePro'da yetenekli olağanüstü aday deneyimiyle zahmetsiz işe alım.

hiroscope

hiroscope

hiroscope.ai

hiroskop.ai olarak işe alım sürecini yalnızca hızlandırmıyoruz, aynı zamanda daha akıllı hale getiriyoruz. Platformumuz, iş tanımlarının hazırlanmasından nihai işe alım kararlarına varılmasına kadar işe alım sürecinin her yönünü yeniden şekillendiriyor. Platformumuz, adayları önceden elemek ve daral...

Crewsnap

Crewsnap

crewsnap.com

CrewSnap, personel bulma operasyonlarının karmaşıklığını kolaylaştırmak ve organizasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış, personel bulma firmaları için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir yazılım platformudur. Bu hepsi bir arada çözüm, iş akışı yönetimi ve aday gönderimlerinden mü...

Algohire

Algohire

algohire.ai

İşe alım sürecini kolaylaştırmak amacıyla işe alım ekipleri için tasarlanmış yapay zeka destekli özgeçmiş analizi, iletişim araçları ve tarama değerlendirmeleri. Bu teknoloji, adayların özgeçmişlerini değerlendiriyor, etkili iletişimi kolaylaştırıyor ve ön testleri yönetiyor.

Work Simplr

Work Simplr

worksimplr.com

Giriş seviyesi çalışmaları sanal olarak ve uygun maliyetle tamamlamak için, incelenmiş ABD'li öğrencilerden oluşan isteğe bağlı yetenek havuzundan yararlanarak işletmeler için işlerin yapılmasını sağlıyoruz - memnuniyet garantili!

Whitecarrot

Whitecarrot

whitecarrot.io

Whitecarrot.io, beceriye dayalı değerlendirmeler ve görevler kullanarak adayları daha hızlı taramak için ATS ile entegre olan bir platformdur.

KampHire

KampHire

kamphire.in

KampHire, kampüs işe alım otomasyonunun uçtan uca kampüs işe alımını tek bir platformda yönetmek için işe alım yöneticilerini ve yerleştirme yöneticilerini birbirine bağlayan bir platformdur. > Otomatik olarak güncellenen kampüs/yerleştirme yöneticileri iletişim bilgileri > İşi tek tıklamayla yayınl...

SpringRole

SpringRole

springrole.com

Blockchain Destekli Profesyonel Profil Doğrulama ve Onay Protokolü.

Rootle

Rootle

rootle.ai

Rootle.ai - Adaylarla iki yönlü sesli görüşme başlatan, yapay zeka destekli akıllı bir işe alma aracıdır. Konuşma sırasında Rootle adayın bir işe başvurma konusundaki ilgisini kontrol eder. Rootle.ai ile işe alım görevlisi monoton, tekrarlayan ve sıkıcı ön eleme çabalarının gerektirdiği çabaları ort...

Honeit Software

Honeit Software

honeit.com

Honeit, röportaj içgörülerini planlamak, taramak ve paylaşmak için hepsi bir arada röportaj platformudur. İşe alma, işe alma ve araştırma için görüşmeler önemlidir, ancak görüşmeler kara kutulardır. Honeit mülakat yazılımı, şirketlerin yetenekleri her yerde, daha hızlı ve birlikte değerlendirmesine ...

Pitch N Hire

Pitch N Hire

pitchnhire.com

Pitch N Hire, işletmelerin işe alım süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir işe alım yazılımıdır. İş ilanlarını yayınlamak, aday başvurularını yönetmek, görüşmeleri planlamak ve işe alım ekibi üyeleriyle işbirliği yapmak için araçlar sunar. Pitch N Hire ayrıca...

VideoCV

VideoCV

videocv.io

Yetenek tarama aracımız, asenkron video röportajı ile size başvuranlar hakkında harika bir genel bakış sunar. VideoCV, işe alım görevlilerinin, daha görüşme ihtiyacı ortaya çıkmadan önce adayları daha iyi anlamalarını sağlayarak, enerji ve zamandan en az %50 tasarruf sağlar.

TeamSense

TeamSense

teamsense.com

TeamSense, imalat, inşaat, depolama ve lojistik sektörlerinde ön saflarda çalışanlar için tasarlanmış, metin tabanlı bir katılım yönetimi ve kitle iletişim platformudur. -Süreçteki kaygıyı ortadan kaldırarak Çağrıya Gelmeyen Rezervasyonları %70'e kadar azaltın -Çalışanlara, devamsızlık bildirmeden ö...

Dropboard

Dropboard

dropboardhq.com

İş fırsatları oluşturun ve bunları sitenize yerleştirin. Adaylar kullanıcı dostu bir deneyim yaşar ve başka bir yere yönlendirilmeden başvurabilirler. Dropboard, işe alım sürecinizi daha basit ve verimli hale getirmek için büyük bir özenle tasarlandı.

headcount365

headcount365

headcount365.com

Headcount365, elektronik tablo tabanlı işe alım operasyon süreçlerinin yerini alarak, doğru bir personel sayımı planını sürdürmek için gereken iş ve toplantıları ortadan kaldırır. İşe alma liderleri, işe alımların zamanında yapılmasını sağlayacak araçlara sahipken, Finans ve İK, personel takibi ve h...

The Swarm

The Swarm

theswarm.com

Swarm, şirketlerin işe alım, satış, bağış toplama ve daha fazlası için kendi kolektif ağlarını kullanmalarına olanak tanır. Soğumayın, ekibinizin ve paydaşlarınızın bağlantılarını The Swarm'da bir araya getirin, sıcak ilişkilerden yararlanın ve daha verimli bir şekilde büyüyün. Unutmayın, bir sonrak...

Chattr

Chattr

chattr.ai

Saatlik işgücünün işe alınmasını günün en kolay kısmı haline getiren İK otomasyon yazılımı.

Tacitbase

Tacitbase

tacitbase.com

İşe Alım Sürecinizde Devrim Yapın: Daha Akıllı, Daha Hızlı, Daha İyi. Hızla gelişen teknoloji endüstrisinde, işe alım görevlileri, şirketler ve adaylar arasında önemli bir bağlantı görevi görmelerine rağmen genellikle göz ardı ediliyor. İlgi çekici iş tanımları hazırlamaktan adayları bulmak ve müşte...

Longlist

Longlist

longlist.io

Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.

Hireguide

Hireguide

hireguide.com

Hireguide, transkripsiyon, video ve eğitim araçları sağlayarak işe alım sürecine yardımcı olmak için tasarlanmış bir röportaj istihbarat platformudur. Önerilen beceriler, röportaj soruları ve ideal bir adayda nelerin aranacağına dair ipuçları da dahil olmak üzere, işe alınan pozisyona göre yapılandı...

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