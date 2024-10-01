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Diğer Halkla İlişkiler Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Çin Hong Kong ÖİB
Bu bölüm, G2 Crowd'daki mevcut yazılım kategorilerine tam olarak uymayan halkla ilişkilerle ilgili ürünleri kapsar. Halkla ilişkiler, içerik iş akışlarını kolaylaştırmak için PR dağıtım yazılımı ve içerik yönetimi platformları gibi kapsamlı PR ve medya stratejilerini destekleyenler de dahil olmak üzere çok çeşitli araçları kapsar. Bununla birlikte, muhabirlere ve medya kuruluşlarına yardımcı olmak için tasarlanmış, genellikle yeterince takdir edilmeyen araçlar da vardır. Bu araçlar, muhabirlerin sorularına güvenilir yanıtlar sağlamak, medya rapor portföyleri oluşturmak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini izlemek de dahil olmak üzere çeşitli görevleri kolaylaştırır. Halkla ilişkiler araç setindeki boşlukları etkili bir şekilde gideriyorlar. Herhangi bir PR stratejisinde halkla ilişkiler araçları hayati bir rol oynar. Alıcı kişiliğinizi anlamak ve onlara uygun ilgi çekici basın bültenleri hazırlamak gibi temel unsurlarla başlamak çok önemlidir. Bu temeller sağlam bir PR stratejisinin temelini oluşturur.
Yeni Uygulama Gönder
Press Kite
presskite.com
Güzel bir basın kiti oluşturun ve Press Kite ile kolayca baskı alın.
Screeners.com
screeners.com
Elemeciler, incelemecilere istediklerini verir: yayın öncesi içeriğin ön izlemesi için tek, güvenli ve sorunsuz bir hedef. Screeners, halkla ilişkiler ekiplerine en iyi yaptıkları şeyi yapmaları için özgürlük tanır: ilgi uyandırmak ve mükemmel haber akışını güvence altına almak. Kayıp şifreleri bulm...
Qwoted
qwoted.com
Qwoted, gazetecilerin bir haber üzerinde çalışırken konunun uzmanlarıyla (ve onları temsil eden halkla ilişkiler uzmanlarıyla) bağlantı kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olan ücretsiz bir platformdur. Özel ağımız içerisinde gazeteciler, ihtiyacınız olan bilgiye sahip olduğunuzda soru sorabil...
Rolli
rolliapp.com
Rolli, gazetecilere doğrulanmış uzmanlara ve haber etkinliklerine kaynak sağlamaları için son teknoloji araçlar sağlayan ilk ve tek Newsroom as a Service™'i piyasaya sürdü.
RepTrak
reptrak.com
RepTrak, CCO'nuzu ve iletişim liderlerinizi önemli bilgilerle çevreleyerek, şirketinize özel dinamik marka itibar ortamınızın 360 derecelik bir görünümünü sağlayan tek yazılım platformudur. Liderlerin şirketinizin algılanma şeklini ölçmesine, izlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan bütünsel, hepsi ...
ClipSource
clipsource.com
Clipsource'un Medya Merkezi, medya ve eğlence endüstrisi için haber ve içerik paylaşımını basitleştirmek üzere özel olarak tasarlanmış tek PR dağıtım platformudur. Hepsi bir arada çözüm, zengin haberleri görseller, videolar, program katalogları ile birlikte dağıtmayı ve tüm önemli kişilerinize ve pa...
Whitefriar
whitefriar.com
Tek bir kontrol panelinden Tier One yayınlarında öne çıkın. Entegre platformumuzla PR çalışmalarınızı kolaylaştırabilir, hikayelerinizin önde gelen medya kuruluşlarına zahmetsizce ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
Linkby
linkby.com
Marka haberlerinizi güçlendirin ve TBM ve BGBM destekli performans çözümlerimizle birinci sınıf yayıncılarla bağlantı kurun. Dünyanın en seçkin yayıncılık markalarına gönderilen tıklama başına maliyetli basın bültenleriyle markanızı ünlü kılın.
PressKitHero
presskithero.com
PressKitHero tüm bu bilgileri alır ve sizin için gazetecilerin sizin hakkınızda yazmak için ihtiyaç duydukları her şeyi bulabilecekleri, barındırılan bir basın kiti oluşturur.
OnFrontiers
onfrontiers.com
Bilgi ekonomisi için otomasyon | Herhangi bir konudaki uzmanlara saatler içinde erişin. Başkalarına ileriye giden yolda yardımcı olmak için deneyiminizi paylaşın. Uzman ağınıza yatırım yapın.