Diğer Halkla İlişkiler Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Gambiya En Popüler Son Eklenenler

Bu bölüm, G2 Crowd'daki mevcut yazılım kategorilerine tam olarak uymayan halkla ilişkilerle ilgili ürünleri kapsar. Halkla ilişkiler, içerik iş akışlarını kolaylaştırmak için PR dağıtım yazılımı ve içerik yönetimi platformları gibi kapsamlı PR ve medya stratejilerini destekleyenler de dahil olmak üzere çok çeşitli araçları kapsar. Bununla birlikte, muhabirlere ve medya kuruluşlarına yardımcı olmak için tasarlanmış, genellikle yeterince takdir edilmeyen araçlar da vardır. Bu araçlar, muhabirlerin sorularına güvenilir yanıtlar sağlamak, medya rapor portföyleri oluşturmak ve halkla ilişkiler faaliyetlerini izlemek de dahil olmak üzere çeşitli görevleri kolaylaştırır. Halkla ilişkiler araç setindeki boşlukları etkili bir şekilde gideriyorlar. Herhangi bir PR stratejisinde halkla ilişkiler araçları hayati bir rol oynar. Alıcı kişiliğinizi anlamak ve onlara uygun ilgi çekici basın bültenleri hazırlamak gibi temel unsurlarla başlamak çok önemlidir. Bu temeller sağlam bir PR stratejisinin temelini oluşturur.