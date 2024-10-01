Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Diğer Ofis Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
"Diğer Ofis Yazılımları" kategorisi, profesyonel veya iş ortamında kullanılan ancak kelime işlemciler, elektronik tablolar veya sunum yazılımları gibi geleneksel kategorilere girmeyen çeşitli üretkenlik araçlarını ve uygulamalarını kapsar.
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PDF.ai
pdf.ai
Herhangi bir belgeyle sohbet edin - Yasal anlaşmalardan mali raporlara kadar PDF.ai belgelerinizi hayata geçirir. Soru sorabilir, özet alabilir, bilgi bulabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Sider
sider.ai
Sider 4, yapay zeka tarafından oluşturulan hataların oluşumunu azaltmak için birden fazla yapay zeka botuyla grup sohbeti sunuyor.
TransferNow
transfernow.net
TransferNow, aktarım başına 100 GB'a kadar (büyük) dosyaları göndermenin veya almanın en kolay yoludur.
Diffchecker
diffchecker.com
Diffchecker, iki metin dosyası arasındaki farkı bulmak için metni karşılaştıracaktır. Dosyalarınızı yapıştırın ve Farkı Bul'a tıklayın!
Zoho Office Integrator
zoho.com
Uygulamaya sahipsiniz. Editörlerimiz var. Bir sonraki büyük hayalinizi gerçekleştirmek için belge editörleri mi arıyorsunuz? Zoho'nun birinci sınıf ofis editörlerini web uygulamalarınıza entegre etmenin kolay ve güvenli bir yolu olan Zoho Office Integrator'ı deneyin.
Parafrasear
parafrasear.org
Çevrimiçi metin açıklamaları, her şeyi sıfırdan yeniden yazmak zorunda kalmadan bir makaleyi hızlı bir şekilde üretmesi gereken içerik yazarları için idealdir. Metinleri yeniden yazmak, intihal yapmadıklarından emin olmak isteyen blogcular için de faydalıdır.
GPTGO
gptgo.ai
GPTGO, kullanıcıların yüksek kaliteli ve bağlamsal olarak alakalı metinler oluşturmasına yardımcı olmak için gelişmiş dil modellerinin yeteneklerinden yararlanan, yapay zeka destekli bir platformdur. İçerik oluşturma sürecini kolaylaştırır ve çeşitli uygulamalar için yapay zeka dil modellerinin gücü...
Cloudlayer
cloudlayer.io
HTML'den PDF'ye Dönüştürme. HTML'nin gücünden yararlanmanızı sağlayan PDF ve görüntü oluşturucu API'si. Tanıdık araçları ve çerçeveleri kullanarak dinamik ve zengin belgeler oluşturun.
RightFind
copyright.com
RightFind ile Belge Teslimatı - Bireysel makaleleri, ihtiyaç duyduğunuz yerde ve zamanda herhangi bir cihazda teslim eder.
Snappii
snappii.com
Snappii, uygulamanızı sıfırdan kodlaması için bir geliştirici işe almanız halinde, zengin özelliklere sahip kurumsal düzeyde ve güvenli iş uygulamalarını haftalar yerine aylar içinde tasarlamamıza, geliştirmemize ve dağıtmamıza olanak tanıyan, hızlı mobil uygulama geliştirmeye yönelik bulut tabanlı ...
PassKit
passkit.com
PassKit, her ölçekteki işletmenin Apple ve Google Cüzdan'ın potansiyelinden yararlanmasına olanak tanır. Çözümümüz üç temelden oluşur: 1 - PassKit Portalı: Komuta merkeziniz olarak hizmet veren web tabanlı bir uygulama. 2 - Uzantılar ve Entegrasyonlar: E-posta dağıtımından Zapier bağlantılarına kada...
Binder.so
binder.so
Binder.so, işletmelerin belgeleri gerçek zamanlı izleme, analiz ve birinci sınıf özelliklerin yanı sıra sonsuza kadar ücretsiz planla güvenli bir şekilde paylaşmalarına yardımcı olan Docsend'e modern bir alternatiftir. Belge Kontrolü: Özelleştirilebilir izinler ve güvenlik ayarlarıyla güvenli, bağla...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide, PowerPoint eklentisine sahip bir slayt arama ve kitaplık çözümüdür. PowerPoint'ten ayrılmadan tüm slaytlarınıza, resimlerinize ve videolarınıza erişin. TeamSlide, sunumlarınızı sürüm kontrolü açısından kontrol ederek güncel olmayan slaytlar olduğunda sizi uyarır. TeamSlide'ı SharePoint, B...
VerifactAI
verifactai.app
Tek Tıklamayla Gerçekleri Doğrulayın ve İçerik Doğruluğunuzu Artırın. Uzun saatler süren manuel doğrulama işlemine gerek kalmadan içerik doğruluğunu artırmak isteyen içerik yazarları ve pazarlamacılar için tasarlandı.
ScammerBlock
scammerblock.com
ScammerBlock, bireyleri spam aramalarından ve telefon dolandırıcılıklarından korumak için tasarlanmış, yapay zeka destekli yenilikçi bir çözümdür. Gelişmiş yapay zeka ağ geçidi denetleyicimiz, gelen çağrıları akıllı bir şekilde tarar, bunların meşruiyetini sınıflandırır ve kullanıcıları korumak için...
DocPro
docpro.com
Sınırsız krediler ve adım adım kılavuzlarla ihtiyacınız olan tüm yasal sözleşmeleri ve iş belgelerini edinin. DocPro, avukatlar tarafından incelenen, ihtiyaçlarınıza uyacak ve ilginizi koruyacak şekilde kolayca özelleştirilebilen 2.500'den fazla şablonla zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar....
BuildPrompt
buildprompt.ai
BuildPrompt, PDF ve Word dosyaları arasında gezinebilen, içeriklerini kavrayabilen ve kullanıcının anladığı herhangi bir dilde net açıklamalar verebilen akıllı ve güvenilir bir dosya gezginidir. Karmaşıklığı ne olursa olsun dosyanızı yüklemeniz yeterli; BuildPrompt belgeyi hızlı bir şekilde analiz e...
FragDasPDF
fragdaspdf.de
İstediğiniz PDF sorusunu sormanız yeterli. FragDasPDF, sözleşmelerden mali raporlara kadar belgelere hayat verir. Soru sorabilir, özet alabilir, bilgi bulabilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. PDF'nizle konuşun. Sözleşmelerden kullanım kılavuzlarına kadar. FragDasPDF bunu anlaşılır kılıyor.
Feedefy
feedefy.com
Ürününüz için kullanıcı geri bildirimi toplamanın en akıllı ve en kolay yolu. 30 dakika içinde hazır ve çalışır durumda, son derece etkili ve son derece güzel!
Officeluv
officeluv.com
OfficeLuv, ofis siparişlerini tek bir platform üzerinden merkezileştirerek daha mutlu ve üretken işyerleri yaratıyor. Düzinelerce satıcı ve binlerce ürünle OfficeLuv, ofis yönetimi ekiplerinin malzeme ve yiyecek siparişi vermesine, satıcıları yönetmesine, çalışanların içgörülerini toplamasına ve ofi...
DocsAutomator
docsautomator.co
Favori uygulamalarınızdaki verileri PDF'lere ve Google Dokümanlar'a dönüştürün; kodlamaya gerek yok. DocsAutomator, Airtable, Zapier, Glide, Noloco, ClickUp ve çok daha fazlasıyla yerel olarak entegre olur...
Redactable
redactable.com
Redactable, kuruluşların hassas bilgileri PDF belgelerinden ve diğer dosya türlerinden verimli ve güvenli bir şekilde kaldırmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir belge düzenleme aracıdır. Yapay zeka destekli bu çözüm, redaksiyon sürecini kolaylaştırarak geleneksel manuel yöntemlere kıyasla önemli ö...
DocuHelp
docuhelp.ai
DocuHelp.ai, işletmelerin raporlar, teklifler, satış konuşmaları ve daha fazlası dahil olmak üzere, doğruluk ve verimli gerçek zamanlı işbirliğine odaklanarak profesyonel düzeyde belgeleri hızlı bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yazılım aracıdır. Özellikler: * Hızlı Belg...
Meeting Reminders
meeting-reminders.com
Toplantı Hatırlatıcıları, toplantılarınızın katılımcılarına görünmediklerinde ping gönderir. Her geç kaldıklarında onlara manuel olarak e-posta göndererek zaman kazanın. Google Takviminize bir Google eklentisi yükleyin ve gerisini Toplantı Hatırlatıcılarına bırakın.
Waitlist
getwaitlist.com
Bekleme listesi, yerleşik yönlendirmelerle lansman öncesi bekleme listelerini başlatmak için kullanılan bir araçtır. Kullanıcılarınızın arkadaşlarına tavsiyede bulunmasına ve bekleme listesinde üst sıralara çıkmasına izin verin. Lansmanınızı hızlandırmak için özelleştirilebilir kodsuz widget'lar ve ...