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Diğer Pazarlama Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Guam
Diğer Pazarlama ürünleri için kullanıcı memnuniyetinin temel etkenleri 'Ürün iş yaparken iyi bir ortak oldu mu?', 'Yönetim Kolaylığı', 'Kullanım Kolaylığı' ve 'Destek Kalitesi'dir. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özelliklere öncelik veren bir algoritma tarafından tanımlanır.
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Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır. WhatsTool Ekibi, WhatsApp ve işlerini WhatsApp üzerinde yürüten veya pazarlama yapan Küçük işletmeler için araç...
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Short.io
short.io
Short.io, özel bir alan adı URL kısaltıcısıdır. Kısa markalı bağlantılar oluşturun, özelleştirin ve paylaşın. Ülke/bölge/mobil hedefleme gibi bazı gelişmiş özellikleri kullanın; UTM etiketlerini ayarlama, bağlantı geçerlilik sonu/gizleme; geliştiriciler için API'yi uygulayın; ücretsiz e-posta ve çev...
GummySearch
gummysearch.com
Reddit izleyici araştırması. Çözülmeye değer sorunları keşfedin, bunları hızlı bir şekilde doğrulayın ve ilk müşterilerinizi çevrimiçi topluluklardan bulun.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai size her konumun arkasındaki hikayeyi sunar. Placer.ai'nin yaya trafiği verileri, ziyareti ölçmenize, trendleri görüntülemenize, rekabeti karşılaştırmanıza, yeni kitleler keşfetmenize ve ideal kiracıyı veya mülkü bulup kazanmanıza olanak tanır. Perakendeciler, CRE uzmanları, CPG şirketleri...
Viral Loops
viral-loops.com
Müşterilerin ve abonelerin arkadaşlarını yönlendirmesine ve onları kod olmadan otomatik olarak ödüllendirmesine olanak tanıyan bir tavsiye programıyla hedef kitlenizi büyütün. ŞABLON TABANLI Sizin için Dropbox, Airbnb ve Mailchimp gibi harika şirketlerden ilham alan kampanya şablonları hazırladık. S...
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığı...
QApop
qapop.com
QApop, Quora'yı bir pazarlama kanalı olarak kullanmanıza yardımcı olacaktır. Pazarlama aracınızla şunları yapabilirsiniz: - Quora'daki en iyi soruları keşfedin - AI'nın soruları dakikalar içinde yanıtlamanıza yardımcı olmasına izin verin - Yüzlerce görüntülemeyle yanıtlanmamış soruları takip edin Qu...
Radio.co
radio.co
İnternet radyo istasyonunuzu kolaylıkla tarayıcınızdan oluşturun, yönetin ve büyütün. Evet, bir radyo istasyonunu başlatmak zor olabilir. Ancak Radio.co mevcut en sezgisel ve güçlü radyo yayın platformunu oluşturdu. Bu yüzden bir daha asla endişelenmenize gerek yok. Durmadan. Tüm teknoloji işleriyle...
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Chainfuel
chainfuel.com
Chainfuel'in güçlü telgraf botu ve web uygulamasıyla, grubunuzu spam gönderenlerden ve dolandırıcılardan otomatik olarak koruyabilir, grup ölçümlerinizi takip edebilir, yalnızca birkaç tıklamayla kullanıcılarınızla etkileşime geçebilir ve onları elinizde tutabilirsiniz.
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor....
Revue
getrevue.co
Revue, kullanıcının takipçilerini en ilginç makaleler ve çeşitli içerikler hakkında e-posta yoluyla güncel tutmasına yardımcı olan bir içerik pazarlama aracıdır
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
Eredom
eredom.com
Eredom'a hoş geldiniz! Kayıtsız, markalanabilir işletme alan adlarını keşfedin! Kullanılabilir ve markalanabilir işletme .com alan adlarını arayın!
WANotifier
wanotifier.com
WANotifier, WhatsApp Bulut API'lerini kullanarak WhatsApp'ta müşterilerinize aşağıdaki yöntemlerle ulaşmanızı sağlayan hepsi bir arada bir WhatsApp pazarlama aracıdır: 1. Toplu pazarlama yayın mesajları ve 2. İşlemsel bildirim mesajları. Basit katılım akışımızı kullanarak telefon numaranızı API'lerl...
Intellifluence
intellifluence.com
Yüksek maliyetler ve ünlülerin desteğine aşırı vurgu, büyüyen işletmelerin etkileyici pazarlamanın faydalarından yararlanmasını engelledi. Intellifluence, e-posta göndermenize gerek kalmadan, etkileyicilerle doğrudan iletişim kurmanıza ve etkileşimleri tek bir noktadan yönetmenize olanak tanır. Gerç...
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
Socialbuzz
sociabuzz.com
Ziyaretçileri başka bir sayfaya göndermeden, medyayı ve para kazanma özelliklerimizi doğrudan sayfada gösterin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaratıcı ekonomi platformu. Medya ve para kazanma.
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Tarayıcı - Çoklu gerçek cihazlar veya sanal makineler kullanmak yerine 01 cihazda farklı profillerle sınırsız hesap oluşturun
Capsulink
capsulink.com
Capsulink, kullanıcıları trafik kaybından, hasarlı dış bağlantılardan ve kaçırılan karlardan korumak için tasarlanmış bir URL kısaltıcıdır.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat, e-ticaret için resmi WhatsApp API'sı üzerine kurulmuş bir Whatsapp pazarlama otomasyonu çözümüdür. Platform ayrıca Whatsapp üzerinden daha iyi satış ve müşteri destek yönetimi için WhatsApp üzerinde bir CRM ve müşteri hizmetleri platformu sağlar. BusinessChat'in ana özellikleri: - What...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave, müşteri yolculuğu boyunca son derece kişiselleştirilmiş görseller, GIF'ler, etkileşimli videolar web sayfaları sunarak işletmelerin daha yüksek etkileşim ve dönüşüm elde etmesine yardımcı olur. 1500'den fazla Satış ve Pazarlama ekibi e-Posta, WhatsApp ve Açılış Sayfası kişiselleştirme ihti...
Echo AI
echoai.com
Pathlight, kuruluşların müşteri görüşmelerinin derinliklerindeki gizli içgörüleri, fırsatları ve riskleri keşfetmesine yardımcı olan lider GenAI-yerel Konuşma Zekası platformudur. Pathlight, her müşteri görüşmesini incelemek ve gizli içgörüleri insan düzeyinde doğrulukla ortaya çıkarmak için Büyük D...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, markalar hakkında detaylı bilgi edinmeyi sağlayan yapay zeka tabanlı hepsi bir arada araçtır. Serbest pazarlamacılar, ajanslar ve girişimciler Branalyzer'ı internette olup bitenler hakkında derinlemesine bilgi almak için kullanabilirler. Rakipleriniz backlinklere ne kadar harcıyor? Dönüş...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao, Sürdürülebilir Pazarlama Çerçevesi üzerine eğitilmiş yapay zeka modellerinin gücünü kullanan, Sürdürülebilir Markalara yönelik bir Pazarlama Platformudur. Şu anda Sürdürülebilir Moda, Kişisel Bakım ve Gıda alanlarında üç (3) kategoriye hizmet veren platform, (a) Pazarlama Etkinliği için Teşhi...
Viloud
viloud.tv
Viloud, kendi canlı, doğrusal ve isteğe bağlı TV kanallarınızı oluşturmak, yayınlamak ve bunlardan para kazanmak için en kolay çevrimiçi video platformudur. Teknolojisi, kullanıcıların web siteniz, mobil uygulamanız veya Roku veya Apple TV gibi OTT platformunuz için hem gömülebilir hem de üçüncü tar...
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
E-posta Denetleyici Aracı SMTP tabanlıdır ve tüm e-posta adreslerini doğrulamak/doğrulamak için en yüksek doğruluğu ve ek yararlı bilgileri sağlar. Lütfen bir e-posta adresi girin ve E-posta Denetleyicisi Aracının tam olarak nasıl çalıştığını görmek için doğrula'yı tıklayın. Günde 10'a kadar e-posta...
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP, SEO uygulamaları ve hizmetleri için temiz, doğru Google SERP verileri sağlayan düşük maliyetli bir SERP API'sidir. VALUE SERP, SEO uygulamaları ve hizmetleri için temiz, doğru Google SERP verileri sağlayan düşük maliyetli bir SERP API'sidir.
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP, Google için kullanımı kolay, yüksek ölçekli bir SERP API'sidir. Verim sınırı olmaksızın Scale SERP, SERP sonuçlarını geniş ölçekte sorgulamayı kolaylaştırır. Web kazıyıcıların ve manuel kuralların bakım yükü olmadan ve çok büyük ölçekte tutarlı Google SERP verileri elde etmek için Scale ...
Shoutcast
shoutcast.com
Shoutcast, birinci sınıf bir yayın deneyimi için en üst düzey gelişmiş araç ve hizmet paketini sunar
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo, yüksek kaliteli ortaklık içeriği oluşturma sürecini basitleştiren, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Yalnızca birkaç tıklamayla, bağlı kuruluş pazarlama çalışmalarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ilgi çekici ürün incelemeleri, ilgi çekici özetler ve bilgilendirici blog...
Hipolink
hipolink.net
Hipolink, Instagram için bir mikro site geliştirme hizmetidir. Sizinle iletişim kuracağımız tüm yöntemleri tek bir sayfaya eklemenizi sağlayacaktır. Bu bağlantıyı Instagram biyografinize ekleyebilirsiniz. Artık hedef kitleniz sizinle mesajlaşma programlarında, sosyal ağlarda hızlı bir şekilde iletiş...
GettHit.com
getthit.com
Getthit'in olağanüstü hedefli trafik oluşturucusu ile web sitenizin trafiğini en üst düzeye çıkarın. Kampanyalarınızı özel gereksinimlerinize göre uyarlayın ve binlerce ziyaretçiyi kolaylıkla çekin. Kampanyalarınızı yalnızca birkaç basit adımda özelleştirerek web sitenizin tam potansiyeline ulaşın. ...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Yayıncı yönetimi için gelişmiş yapay zeka destekli ortaklık keşfi SaaS uygulaması. Platform, yayıncı web sitelerinin ve bağlı kuruluş alımına yönelik bilgi ve araçların derinlemesine analizini sağlar. Platformdaki Makine Öğrenimi, en iyi bağlı kuruluşların bulunmasına yardımcı olmak için kullanıcını...
FeedWind
feed.mikle.com
FeedWind, herhangi bir web sitesine birkaç dakika içinde entegre edilebilen, tamamen özelleştirilebilir ve kodlama gerektirmeyen widget'ların önde gelen sağlayıcılarından biridir! En trend widget'lardan bazıları şunlardır: RSS Facebook Widget'ı Twitter Widget'ı YouTube Widget'ı Google Takvim Widget'...
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ, kullanıcının sosyal medya etkisini artırmak için Twitter, Instagram ve Pinterest'i yönetmesine olanak tanıyan bir sosyal medya optimizasyon paketidir.
Shared Domains
shared.domains
Ana sayfa geri bağlantıları Yılda 50$'dan başlayan fiyatlarla değerli bir ana sayfa geri bağlantısı edinin Sitelerimizi sıralamak için düşük maliyetle en değerli geri bağlantıları almanın en iyi yolunu arıyorduk. Başka bir deyişle, 150 $ karşılığında 2000 $ değerindeki alan adından bir geri bağlantı...
SummarAIze
summaraize.com
10 dakikada 10 kat podcast ve video içeriği. SummarAIze, ses ve video içeriğinizi ilgi çekici, paylaşılabilir sosyal gönderilere, e-posta içeriğine, özetlere, alıntılara ve daha fazlasına dönüştürür!
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter, işletmeler için gelişmiş raporlama veya özellikler aramayan kişiler için temiz ve anlaşılır bir yazma deneyimi sunar.
Link Looper
linklooper.com
Bağlantı yönetimi basitleştirildi. Link Looper, pazarlama bağlantılarını yönetmenize ve performanslarını izlemenize yardımcı olur. Sosyal Medya Yöneticilerinden Reklam Operasyonlarına kadar tüm pazarlama ekibi için mükemmel.
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro, akıllı bir otomasyon sistemi, DJ yönetimi ve canlı ses akışı ile planlanmış içerik arasında kesintisiz geçişler sunan güçlü bir internet radyo platformudur ve ister tek kişilik bir program, ister daha büyük bir medya kanalı olun, yayında kalmanıza yardımcı olur. çıkış. Radyo istasyonunu...
Wriber
wriber.com
Wriber, kullanıcıların yapay zekayı kullanarak anlamlı içerikler yazmasını sağlayan bir içerik oluşturma yazılımıdır.
LinkSpree
linkspree.io
Web navigasyonunu optimize etmek için görsel bir bağlantı yönetimi platformu. LinkSpree, tüm bağlantılarınızı tek bir platformdan düzenlemek, erişmek ve paylaşmak için görsel kontrol panellerini kullanır. Özel, paylaşılan ve herkese açık kontrol panelleriyle favori web sitelerinizi yönetmek artık ba...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool, kurumsal bir anket motoru, örtülü test ve Göz Takibi ve Duygu Ölçümü için yapay zeka destekli web kamerası teknolojisini içeren tescilli bir öngörü platformudur.
GetCurious
getcurious.io
GetCuious, ürün şirketlerinin daha derin, daha hızlı kullanıcı araştırması yapmasına olanak tanır Ürün, katılımcı hedef web/uygulama/prototipi kullanırken ürün ekiplerinin video, ses ve ekran paylaşımı yoluyla öngörü toplamasına olanak tanır Katılımcıların hızlı bir şekilde işe alımı, UserStudy'nin ...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social, dijital pazarlama kampanyalarının geliştirilme, onaylanma ve başlatılma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir platformdur. Approved Social, özünde, pazarlama ekiplerine, ajanslara ve markalara yaratıcı onay süreçlerini kolaylaştırma, geri dönüş sürelerini azaltma...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Dönüşüm Huninizi Onarın, Infusionsoft by Keap'in temel işlevselliğini mesajlaşmayı ve aramayı içerecek şekilde genişletir. Özellikler şunları içerir: * İki yönlü mesajlaşma * Potansiyel müşterileri yakalamak için otomatik mesajlaşma konuşmaları * Kampanya Oluşturucu mesajlaşması * İzlenebilir Bağlan...
eKyte
ekyte.com
eKyte, Dijital Pazarlama Yönetimi için öncü bir çözümdür. Ticari pazarlama departmanları veya dijital ajanslar için. Başlangıç veya deneyimli. eKyte ile ekibiniz dijital pazarlama kanalları için strateji seçer ve kampanyalar planlar. Tek tıklamayla planı görevlere dönüştürür. Üretimi kontrol eder,...
Intract
intract.io
Intract, Web3 projelerini ve topluluklarını büyütmeye yönelik bir Web3 Analiz Paketidir. Intract, projelerin ve toplulukların veri destekli pazarlama öngörüleri yoluyla üye kazanmasını sağlayan bulut tabanlı Web3 Pazarlama yazılımı sunar. Platformumuz, Web3 büyüme ihtiyaçlarınızı (her ölçekte) ön be...
Clevertone
clevertone.com
Clevertone, Günlük Görevlerinizi Yürütmeniz İçin İsteğe Bağlı Kişisel Asistandır. Bu, meşgul bireylerin ve ailelerin zamanlarını geri kazanmalarına ve günlük görevlerini yönetmelerine yardımcı olur. Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım ve yerel profesyonellerden oluşan bir ağa erişim ile Clevertone, benz...
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin, müşterilerinizi kolayca (ve hatta otomatik olarak!) takip etmenize ve e-posta veya SMS yoluyla basit bir inceleme isteği göndererek çevrimiçi inceleme talep etmenize yardımcı olan basit bir yazılım aracıdır. İnceleme Robin, müşterinize yolun her adımında rehberlik ederek müşterileriniz...
Geniuslink
geniuslink.com
Geniuslink dünyanın en akıllı URL kısaltıcısıdır. Kullanıcıları cihazlarına, işletim sistemlerine, ülkelerine ve hatta tıklama tarihlerine göre dinamik olarak farklı hedeflere yönlendiren bağlantılar oluşturun.
Beams
beams.fm
Kimse zamanını boşa harcamayı ve sıkıcı formları doldurmayı sevmez! İnsanların ses kayıtlarıyla yanıt verdiği sesli anketler oluşturun. Beams AI, milyonlarca yanıtı toplar ve bunları benzersiz içgörülere dönüştürür. Daha fazla bilgi için kirişler.fm adresini ziyaret edin.
RealMailers
realmailers.com
RealMailers emlakçılar için doğrudan posta aracıdır. Masanızdan ayrılmadan kartpostallar tasarlayın, hedefleyin ve anında gönderin. Ücretsiz adres listesi.
LeadrPro
leadrpro.com
İşletmenize yönelik en yeni yazılımı değerlendirmek için ödeme alın. Satıcı olarak katılın ve 50 binden fazla kurumsal potansiyel müşteriyle bağlantı kurun. Veya bir Alıcı olarak yazılımı değerlendirmek için ödeme alın.
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Harç, video ve kamera takibi, verilerin toplanması ve entegrasyonunu içeren mağaza içi müşteri takip sistemidir.
Clickvoyant
clickvoyant.com
Analiz yeteneklerinde mevcut 200 milyar dolarlık bir boşluk varken, bu rolleri doldurmak zorlu bir iş. Clickvoyant, pazarlama analitiğinin Canva'sıdır. Herkesin yalnızca ham pazarlama verilerini birbirine bağlayarak istatistiksel olarak anlamlı bir içgörü sunumu oluşturmasına olanak tanır. Clickvoya...
Chatwee
chatwee.com
Chatwee, aşağıdakileri hedefleyen bir canlı sohbet ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır: - çevrimiçi topluluklar - sanal etkinlikler - zihinsel sağlık desteği sağlayıcıları - ekip iletişimi - canlı ticaret - kilise hizmetleri - eğitici web seminerleri - kullanıcılarının özel, genel ve Messenger tarzı g...