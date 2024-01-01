Diğer Pazarlama Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - İspanya

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor....