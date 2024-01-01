Diğer Pazarlama Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Brezilya

E-goi

e-goi.com

E-goi, dünya çapında 700.000'den fazla kullanıcıya sahip bir Çok Kanallı Pazarlama Otomasyonu aracıdır ve herhangi bir şirketin (Mikro Blogger'dan çok uluslu dev bir şirkete kadar), olası satışları yakalamaktan müşteri dönüşümüne ve sadakatine kadar tüm satış döngüsünü yönetmesine olanak tanır. E-go...