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Diğer Pazarlama Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda
Diğer Pazarlama ürünleri için kullanıcı memnuniyetinin temel etkenleri 'Ürün iş yaparken iyi bir ortak oldu mu?', 'Yönetim Kolaylığı', 'Kullanım Kolaylığı' ve 'Destek Kalitesi'dir. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özelliklere öncelik veren bir algoritma tarafından tanımlanır.
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Radio.co
radio.co
Bir radyo istasyonu mu oluşturmak istiyorsunuz? Kullanımı kolay tek bir platformdan programınızı otomatikleştirin, canlı yayın yapın ve dinleyicileri takip edin. Radio.co'ya hoş geldiniz.
elink.io
elink.io
Web Bağlantılarıyla Her Şeyi Oluşturun. elink, yer işaretlerini kaydetmek ve web sayfaları, e-posta bültenleri, RSS web sitesi widget'ları, sosyal biyografi bağlantıları, sosyal duvarlar, otomatik içerik ve daha fazlasını oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Dakikalar içinde içerik ol...
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır.
Short.io
short.io
Short.io, markalı alanlarda kısa bağlantılar oluşturan beyaz etiketli bir URL kısaltıcıdır. Markalı URL'leri kısaltın, özelleştirin ve hedef kitlenizle paylaşın.
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai'nin konum zekası ve yaya trafiği öngörüleriyle daha akıllı gayrimenkul kararları verin ve daha fazla anlaşma yapın.
Viral Loops
viral-loops.com
Viral Loops, sıralama yarışmaları, çekilişler, lansman öncesi ve yönlendirme programları başlatmak için kullanılan viral ve yönlendirmeli bir pazarlama platformudur.
GummySearch
gummysearch.com
Reddit izleyici araştırması parmaklarınızın ucunda. Müşterinizin sıkıntılı noktalarını, hangi çözümlere ihtiyaç duyduklarını ve ne için para ödemeye istekli olduklarını hızla keşfedin.
Revue
getrevue.co
Sadık bir kitle oluşturun. Revue, yazarların ve yayıncıların editoryal bültenler göndermesini ve ödeme almasını kolaylaştırır.
ShareASale
shareasale.com
Güvenilir bağlı kuruluş pazarlama ağımızın bir parçası olmak için ShareASale ile ortak olun. Ağımız, ortaklarımıza pazarlama çözümleri sunmaktadır.
RocketLink
rocketlink.io
Paylaştığınız herhangi bir bağlantıya yeniden hedefleme pikselleri, özel Harekete Geçirici Mesaj, özel alanlar ekleyin, bağlantı küçük resmi görünümünü özelleştirin ve tıklayan herkesi yeniden hedefleyin.
Intellifluence
intellifluence.com
Intellifluence, markaların ve etkileyicilerin bağlantı kurmasını, işbirliği yapmasını ve hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir etkileyici pazarlama hizmetidir.
BrandBucket
brandbucket.com
Aralarından seçim yapabileceğiniz 100.000'den fazla uzmanın seçtiği işletme isminin bulunduğu orijinal markalanabilir isim pazarı. Eşleşen .com alan adını ve logoyu alın ve ekibimizden ücretsiz marka danışmanlığı alın.
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick, gerçek zamanlı masaüstü bildirimleri ve gönderilen kutunuzdaki WhatsApp benzeri çift onay işaretleri (✓✓) ile Gmail ve Google Workspace (G Suite) için ücretsiz ve sınırsız e-posta takibidir. Tek bir mavi onay işareti ✓ bir e-postanın gönderildiğini ancak alıcı tarafından henüz açılmadığı...
Chainfuel
chainfuel.com
Chainfuel'in güçlü telgraf botu ve web uygulamasıyla, grubunuzu spam gönderenlerden ve dolandırıcılardan otomatik olarak koruyabilir, grup ölçümlerinizi takip edebilir, yalnızca birkaç tıklamayla kullanıcılarınızla etkileşime geçebilir ve onları elinizde tutabilirsiniz.
WANotifier
wanotifier.com
Müşterileriniz WhatsApp'ta. Resmi API ücretlerinde %0 ekstra kâr marjıyla, resmi WhatsApp API'lerini kullanarak toplu WhatsApp mesajlarıyla onlara ulaşın!
Socialbuzz
sociabuzz.com
Ziyaretçileri başka bir sayfaya göndermeden, medyayı ve para kazanma özelliklerimizi doğrudan sayfada gösterin. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaratıcı ekonomi platformu. Medya ve para kazanma.
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat, e-ticaret için resmi WhatsApp API'sı üzerine kurulmuş bir Whatsapp pazarlama otomasyonu çözümüdür. Platform ayrıca Whatsapp üzerinden daha iyi satış ve müşteri destek yönetimi için WhatsApp üzerinde bir CRM ve müşteri hizmetleri platformu sağlar. BusinessChat'in ana özellikleri: - What...
Hidemyacc
hidemyacc.com
Multilogin Antidetect Tarayıcı - Çoklu gerçek cihazlar veya sanal makineler kullanmak yerine 01 cihazda farklı profillerle sınırsız hesap oluşturun
Capsulink
capsulink.com
Capsulink, kullanıcıları trafik kaybından, hasarlı dış bağlantılardan ve kaçırılan karlardan korumak için tasarlanmış bir URL kısaltıcıdır.
Eredom
eredom.com
Eredom'a hoş geldiniz! Kayıtsız, markalanabilir işletme alan adlarını keşfedin! Kullanılabilir ve markalanabilir işletme .com alan adlarını arayın!
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
E-posta Denetleyici Aracı SMTP tabanlıdır ve tüm e-posta adreslerini doğrulamak/doğrulamak için en yüksek doğruluğu ve ek yararlı bilgileri sağlar. Lütfen bir e-posta adresi girin ve E-posta Denetleyicisi Aracının tam olarak nasıl çalıştığını görmek için doğrula'yı tıklayın. Günde 10'a kadar e-posta...
QApop
qapop.com
QApop, Quora'yı bir pazarlama kanalı olarak kullanmanıza yardımcı olacaktır. Pazarlama aracınızla şunları yapabilirsiniz: - Quora'daki en iyi soruları keşfedin - AI'nın soruları dakikalar içinde yanıtlamanıza yardımcı olmasına izin verin - Yüzlerce görüntülemeyle yanıtlanmamış soruları takip edin Qu...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao, Sürdürülebilir Pazarlama Çerçevesi üzerine eğitilmiş yapay zeka modellerinin gücünü kullanan, Sürdürülebilir Markalara yönelik bir Pazarlama Platformudur. Şu anda Sürdürülebilir Moda, Kişisel Bakım ve Gıda alanlarında üç (3) kategoriye hizmet veren platform, (a) Pazarlama Etkinliği için Teşhi...
Echo AI
echoai.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo, yüksek kaliteli ortaklık içeriği oluşturma sürecini basitleştiren, yapay zeka destekli bir içerik oluşturma aracıdır. Yalnızca birkaç tıklamayla, bağlı kuruluş pazarlama çalışmalarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ilgi çekici ürün incelemeleri, ilgi çekici özetler ve bilgilendirici blog...
Publisher Discovery
publisherdiscovery.com
Yayıncı yönetimi için gelişmiş yapay zeka destekli ortaklık keşfi SaaS uygulaması. Platform, yayıncı web sitelerinin ve bağlı kuruluş alımına yönelik bilgi ve araçların derinlemesine analizini sağlar. Platformdaki Makine Öğrenimi, en iyi bağlı kuruluşların bulunmasına yardımcı olmak için kullanıcını...
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer, çevrimiçi ortamda gerçekte neler olup bittiğini keşfetmenin daha ucuz, en hızlı ve en kolay yoludur.
TinyLetter
tinyletter.com
TinyLetter, işletmeler için gelişmiş raporlama veya özellikler aramayan kişiler için temiz ve anlaşılır bir yazma deneyimi sunar.
GettHit.com
getthit.com
Getthit'in olağanüstü hedefli trafik oluşturucusu ile web sitenizin trafiğini en üst düzeye çıkarın. Kampanyalarınızı özel gereksinimlerinize göre uyarlayın ve binlerce ziyaretçiyi kolaylıkla çekin. Kampanyalarınızı yalnızca birkaç basit adımda özelleştirerek web sitenizin tam potansiyeline ulaşın. ...
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social, dijital pazarlama kampanyalarının geliştirilme, onaylanma ve başlatılma biçiminde devrim yaratmak için tasarlanmış çığır açan bir platformdur. Approved Social, özünde, pazarlama ekiplerine, ajanslara ve markalara yaratıcı onay süreçlerini kolaylaştırma, geri dönüş sürelerini azaltma...
Shoutcast
shoutcast.com
Radyo istasyonlarınızı kolayca yayınlayın ve para kazanın Tek tıklamayla gelir elde etmeye başlayın
Hipolink
hipolink.net
Hipolink, Instagram için bir mikro site geliştirme hizmetidir. Sizinle tüm iletişim yöntemlerini tek bir sayfaya eklemenizi sağlayacaktır. Bu bağlantıyı Instagram biyografinize ekleyebilirsiniz. Artık hedef kitleniz sizinle mesajlaşma programlarında, sosyal ağlarda hızlı bir şekilde iletişime geçebi...
Airtime Pro
airtime.pro
Airtime Pro, akıllı bir otomasyon sistemi, DJ yönetimi ve canlı ses akışı ile planlanmış içerik arasında kesintisiz geçişler sunan güçlü bir internet radyo platformudur ve ister tek kişilik bir program, ister daha büyük bir medya kanalı olun, yayında kalmanıza yardımcı olur. çıkış. Radyo istasyonunu...
LinkSpree
linkspree.io
Web navigasyonunu optimize etmek için görsel bir bağlantı yönetimi platformu. LinkSpree, tüm bağlantılarınızı tek bir platformdan düzenlemek, erişmek ve paylaşmak için görsel kontrol panellerini kullanır. Özel, paylaşılan ve herkese açık kontrol panelleriyle favori web sitelerinizi yönetmek artık ba...
CoolTool
cooltool.com
CoolTool, kurumsal bir anket motoru, örtülü test ve Göz Takibi ve Duygu Ölçümü için yapay zeka destekli web kamerası teknolojisini içeren tescilli bir öngörü platformudur.
Growth Champ
growthchamp.com
Growth Champ, kullanıcının sosyal medya etkisini artırmak için Twitter, Instagram ve Pinterest'i yönetmesine olanak tanıyan bir sosyal medya optimizasyon paketidir.
GetCurious
getcurious.io
GetCuious, ürün şirketlerinin daha derin, daha hızlı kullanıcı araştırması yapmasına olanak tanır Ürün, katılımcı hedef web/uygulama/prototipi kullanırken ürün ekiplerinin video, ses ve ekran paylaşımı yoluyla içgörü toplamasına olanak tanır Katılımcıların hızlı bir şekilde işe alımı UserStudy'nin k...
Viloud
viloud.tv
Viloud, kendi canlı, doğrusal ve isteğe bağlı TV kanallarınızı oluşturmak, yayınlamak ve bunlardan para kazanmak için en kolay çevrimiçi video platformudur. Teknolojisi, kullanıcıların web siteniz, mobil uygulamanız veya Roku veya Apple TV gibi OTT platformunuz için hem gömülebilir hem de üçüncü tar...
Shared Domains
shared.domains
Ana sayfa geri bağlantıları Yılda 50$'dan başlayan fiyatlarla değerli bir ana sayfa geri bağlantısı edinin Sitelerimizi sıralamak için düşük maliyetle en değerli geri bağlantıları almanın en iyi yolunu arıyorduk. Başka bir deyişle, 150 $ karşılığında 2000 $ değerindeki alan adından bir geri bağlantı...
Fix Your Funnel
fixyourfunnel.com
Dönüşüm Huninizi Onarın, Infusionsoft by Keap'in temel işlevselliğini mesajlaşmayı ve aramayı içerecek şekilde genişletir. Özellikler şunları içerir: * İki yönlü mesajlaşma * Potansiyel müşteri yakalamak için otomatik mesajlaşma konuşmaları * Kampanya Oluşturucu mesajlaşması * İzlenebilir Bağlantıla...
Nexweave
nexweave.com
Nexweave, müşteri yolculuğu boyunca son derece kişiselleştirilmiş görseller, GIF'ler, etkileşimli videolar web sayfaları sunarak işletmelerin daha yüksek etkileşim ve dönüşüm elde etmesine yardımcı olur. 1500'den fazla Satış ve Pazarlama ekibi e-Posta, WhatsApp ve Açılış Sayfası kişiselleştirme ihti...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow, müşteri katılımına yönelik yapay zeka destekli Çok Kanallı Konuşma Paketidir. Hepsi bir arada SleekFlow platformu, WhatsApp, Instagram, canlı sohbet ve daha fazlası dahil olmak üzere herkesin kullandığı mesajlaşma kanallarında kusursuz ve kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları yaratıyor....
SummarAIze
summaraize.com
10 dakikada 10 kat podcast ve video içeriği. SummarAIze, ses ve video içeriğinizi ilgi çekici, paylaşılabilir sosyal gönderilere, e-posta içeriğine, özetlere, alıntılara ve daha fazlasına dönüştürür!
eKyte
ekyte.com
eKyte, dijital pazarlama ekiplerine çevrimiçi kampanyaları planlama ve üretme, sonuçları analiz etme ve optimize etme konusunda rehberlik eder. Gerisini yapay zeka hallediyor.
Link Looper
linklooper.com
Bağlantı yönetimi basitleştirildi. Link Looper, pazarlama bağlantılarını yönetmenize ve performanslarını izlemenize yardımcı olur. Sosyal Medya Yöneticilerinden Reklam Operasyonlarına kadar tüm pazarlama ekibi için mükemmel.
Intract
intract.io
Intract, Web3 projelerini ve topluluklarını büyütmeye yönelik bir Web3 Analiz Paketidir. Intract, projelerin ve toplulukların veri destekli pazarlama öngörüleri yoluyla üye kazanmasını sağlayan bulut tabanlı Web3 Pazarlama yazılımı sunar. Platformumuz, Web3 büyüme ihtiyaçlarınızı (her ölçekte) ön be...
Digital Mortar
digitalmortar.com
Digital Harç, video ve kamera takibi, verilerin toplanması ve entegrasyonunu içeren mağaza içi müşteri takip sistemidir.
Chatwee
chatwee.com
Chatwee, aşağıdakileri hedefleyen bir canlı sohbet ve anlık mesajlaşma uygulamasıdır: - çevrimiçi topluluklar - sanal etkinlikler - zihinsel sağlık desteği sağlayıcıları - ekip iletişimi - canlı ticaret - kilise hizmetleri - eğitici web seminerleri - kullanıcılarının özel, genel ve kamu yoluyla etki...
AgencyApps
agencyapps.com
Yapay zeka sosyal paylaşım oluşturucumuz, Facebook, Instagram, LinkedIn ve Twitter için yüksek kaliteli, ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturmayı kolaylaştırır. Alanınızı, içeriğinizle ilgili bir cümleyi, mesleğinizi ve görsel açıklamasını girmeniz yeterlidir; yazılımımız gönderiniz için ben...
Wriber
wriber.com
Wriber, kullanıcıların yapay zekayı kullanarak anlamlı içerikler yazmasını sağlayan bir içerik oluşturma yazılımıdır.
Purlem
purlem.com
Listenizdeki her kişi için benzersiz bir web sayfası oluşturarak, onlarla kişiselleştirilmiş 1:1 düzeyde etkileşim kurmanıza olanak tanıyarak müşterilerinizle ilişkilerinizi güçlendirin. Kişiselleştirilmiş pazarlamanın cesur yeni dünyasına açılan basit, uygun maliyetli bir köprüyüz.
E-goi
e-goi.com
E-goi, dünya çapında 700.000'den fazla kullanıcıya sahip bir Çok Kanallı Pazarlama Otomasyon aracıdır ve herhangi bir şirketin (Mikro Blogger'dan çok uluslu dev bir şirkete kadar), olası satışları yakalamaktan müşteri dönüşümüne ve sadakatine kadar tüm satış döngüsünü yönetmesine olanak tanır. E-goi...
Multiview
multiview.com
VisitorView, size bu işletmelerin adlarını ve daha fazlasını söylemek için web sitenizi ziyaret eden şirketlerin IP adreslerini veritabanımızla eşleştiren bir web analizi yazılımıdır.
Beams
beams.fm
Kirişler: Sesle özgün geri bildirim toplayın
redirection.io
redirection.io
Redirection.io önde gelen bir yönlendirme ve SEO optimizasyon aracıdır. Redirection.io, bir web sitesine yüklendiğinde pazarlama veya SEO yöneticilerinin trafik sorunlarını analiz etmesine ve HTTP hatalarını düzeltmek için yönlendirme kurallarını yapılandırmasına olanak tanır. Ayrıca HTML meta etike...
RealMailers
realmailers.com
RealMailers emlakçılar için doğrudan posta aracıdır. Masanızdan ayrılmadan kartpostallar tasarlayın, hedefleyin ve anında gönderin. Ücretsiz adres listesi.
Promoly
promo.ly
Promoly, müziği doğrudan alıcılarınızın gelen kutusuna gönderir. Promosyon kampanyalarını ne zaman açtıklarını, oynattıklarını, indirdiklerini takip edin ve geri bildirim bırakın. Daha sonra sonuçları gerçek zamanlı olarak izleyin.
LeadrPro
leadrpro.com
İşletmenize yönelik en yeni yazılımı değerlendirmek için ödeme alın. Satıcı olarak katılın ve 50.000'den fazla kurumsal potansiyel müşteriyle bağlantı kurun. Veya bir Alıcı olarak yazılımı değerlendirmek için ödeme alın.
Ermes
ermes.ai
ERMES entegre bir veri + medya platformudur. Amacı, verileri ve yapay zekayı kullanarak reklamcılığı büyük ve küçük tüm şirketler için basit, doğru ve karlı hale getirmektir. ERMES platformu şunları içerir: - Özel hedefleme oluşturmak için davranış ve satın alma niyeti kriterleri dahil olmak üzere 3...