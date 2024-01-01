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Diğer Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Brunei
Diğer Potansiyel Müşteri Yaratma Yazılımları
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HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads Mobile CRM, küçük işletmelerin potansiyel müşterileri ve müşterileri tek bir yerden takip etmesini sağlar. Bu basit mobil CRM uygulamasıyla potansiyel müşterileri satış temsilcileriniz arasında dağıtabilir, takibi planlayabilir, zamanında hatırlatmalar alabilir ve satış dönüşümlerini yakı...
Dripify
dripify.io
Dripify ile LinkedIn'de Potansiyel Müşteri Oluşturmayı Güçlendirin. Satış ekibinizin LinkedIn potansiyel müşterilerini geliştirmesine ve daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çok işlevli LinkedIn otomasyon aracı; üstelik tamamı otomatik pilotta
Salesrobot
salesrobot.co
E-posta ve sosyal medyada soğuk erişim kampanyalarını otomatikleştirin Kanıtlanmış Satış otomasyonu yazılımımızı deneyin ve 2000'den fazla kullanıcımızın yaptığı gibi soğuk destek çalışmalarınızı her gün artırın
Scrap.io
scrap.io
Google Haritalar'dan sınırsız potansiyel müşteri. İstediğiniz sayıda potansiyel müşteriyi arayın ve indirin. 7 gün boyunca ücretsiz deneyin ve istediğiniz zaman iptal edin.
SalesMind AI
sales-mind.ai
LinkedIn potansiyel müşteri adayları için tasarlanmış son teknoloji ürünü yapay zeka aracımızla sosyal yardımlarınızı kolaylaştırın ve daha fazla anlaşma yapın.
Hublead
hublead.io
Karar vericileri ekleyin, nitelikli e-postaları bulun ve LinkedIn ve Sales Navigator konuşmalarını LinkedIn Google Chrome Uzantımızla HubSpot ile senkronize edin.
Captain Data
captaindata.co
Captain Data, kodsuz bir veri çıkarma ve otomasyon platformudur. Captain Data ile web verilerini çıkarabilir, birden fazla kaynak veya veri sağlayıcıyla zenginleştirebilir ve elektronik tablolar veya CRM'ler gibi kullandığınız araçlara entegre edebilirsiniz. Kullanım örnekleri arasında potansiyel mü...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ, müşteri adaylarını, e-postayla erişimi, çağrıları, görevleri ve sosyal satışı otomatikleştiren bir satış etkileşim platformudur. Binlerce satış ekibi potansiyel müşterilerin e-postalarını bulmak, kişiselleştirilmiş destek e-postaları göndermek, takipleri otomatikleştirmek ve daha fazla to...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr, satış görevlileri, pazarlamacılar ve geliştiriciler için Ultimata B2B İletişim Verileri Platformudur. Yerleşik gerçek zamanlı e-posta doğrulama, iş e-postaları, kişisel e-posta ve hatta cep telefonu numaraları ile yüksek kaliteli iletişim verilerine erişin. Müşteriye öncelik veren yaklaşımım...
Manyreach
manyreach.com
Manyreach, sınırsız kişilere soğuk e-postalar göndermek için sınırsız e-posta hesaplarını bağlamanıza olanak tanıyan soğuk erişimdir. Ajanslar, satış ekipleri ve bireysel işletme sahipleri tarafından kullanılır.
TweetDM
tweetdm.com
Twitter'ın gücünü kullanarak potansiyel müşterileri daha hızlı dönüştürün Potansiyel müşterilerinizi bulun ve Satış oluşturmak için DM desteğinizi otomatikleştirin!
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift, bulut tabanlı bir potansiyel müşteri yaratma ve sosyal yardım platformudur. Bir düğmeye tıklamayla tüm yerel işletmeleri bulabilir ("Toronto'daki Restoranlar" gibi) ve onlara ürün/hizmet satmak için ihtiyacınız olan her şeyi size söyleyebilir - web sitesi sorunları olup olmadığı, reklam y...
Omkar Cloud
omkar.cloud
Omkar'ın potansiyel müşteri yaratma platformu, satış temsilcilerinin doğru potansiyel müşterilere ulaşmasını, daha fazla anlaşma yapmasını ve geliri geniş ölçekte artırmasını sağlar. 200 milyondan fazla Kişiden oluşan geniş bir B2B veritabanıyla ekipler, giden faaliyetlerini ölçeklendirebilir ve pot...
SalesGig
salesgig.com
SalesGig, B2B müşterilerimizi desteklemek için oluşturulmuş, dış kaynaklı, kısmi veya tam zamanlı bir satış geliştirme organizasyonudur. Müşterimizin erişimini genişletmesine, açık görüşmeler yapmasına ve satış sonuçlarını hızlandırmak için güçlü satış hunileri oluşturmasına yardımcı olmak için kanı...
LinkedoJet
linkedojet.com
LinkedoJet, SaaS tabanlı öncü bir müşteri yaratma ve otomasyon aracıdır. Uzman pazarlama danışmanlarımız, işletmelerin LinkedIn'in gücünü kullanarak yüksek kaliteli potansiyel müşteriler elde etmelerine yardımcı olma konusunda uzmanlaşmıştır. Yenilikçi otomasyon platformumuzla potansiyel müşteri yar...
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer, modern, mobil uyumlu kullanıcı arayüzüne sahip, bulut tabanlı, barındırılan bir güçlü çeviricidir. DandyDialer ile herhangi bir yere yazılım yüklemenize gerek yok. İhtiyacınız olan tek şey bir SIP / VoIP trunk sağlayıcısında bir hesaptır ve gerisini biz hallederiz.
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI, soğuk erişimle ilgilenen profesyoneller için kişiselleştirilmiş mesajlar oluşturmak üzere gelişmiş AI teknolojisini kullanan bir web platformudur. Kullanıcılar, yalnızca bir web sitesi veya e-posta adresi girerek 15 saniye içinde kişiselleştirilmiş bir buz kırıcıya sahip olabilirler. Platf...
Ohmylead
ohmylead.com
Bir daha asla yeni ve sıcak bir ipucunu kaçırmayın… Ohmylead, daha fazla potansiyel müşterinizi doğrudan Telefonunuzdan müşteriye dönüştürmenin en hızlı ve en basit yoludur.
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker, internetteki teknoloji takip hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır. Techtracker ile müşteriler, herhangi bir şirketin hangi teknolojileri veya ürünleri kullandığını keşfedebilir ve kurulum sonrasında canlı uyarılar alabilir. Ek olarak Techtracker, niş hesapların kilidini açmak ve onları he...
SaveMyLeads
savemyleads.com
Facebook Potansiyel Müşteri Reklamları bildirimlerinin CRM, E-posta veya SMS'e gönderilmesi. E-posta, SMS yoluyla yeni potansiyel müşteriler hakkında gerçek zamanlı bildirimler gönderin veya CRM ve E-tablolarınızla entegre edin. Facebook'tan CSV indirmeyi tekrar tekrar durdurun.
Trueleads
trueleads.com
Trueleads, LinkedIn'de halihazırda mevcut olan mevcut algoritmalar ve uygulamalarla etkileşime giren bulut tabanlı bir platformdur. Seçilen hedefleri (karar vericiler) arama ve onlarla bağlantı kurma sürecinin tamamını otomatikleştirerek LinkedIn ağınızı ve satış hattınızı büyütmenize yardımcı olaca...
LeadsMotion
leadsmotion.com
LeadsMotion, işletmeleri doğrudan doğrulanmış potansiyel satıcılar ve potansiyel müşteri yaratma uzmanlarıyla buluşturarak, reklam yayınlama veya kampanya oluşturma zahmetine girmeden ön nitelikli potansiyel müşteriler satın almalarına olanak tanır.
Prospects For Agents
prospectsforagents.com
Tüm önemli sigorta sektörlerindeki acenteler için kaliteli çağrı merkezi onaylı potansiyel müşteriler, hiçbir aracı olmadan doğrudan size sunulur.
Beanbag AI
beanbag.ai
Beanbag AI'ye hoş geldiniz - Kampanyaları zahmetsizce ölçeklendirmek ve potansiyel müşterileri stratejik bir avantajla daha hızlı dönüştürmek için Satış/Pazarlamacılar ve İşe Alım Uzmanları için oluşturulmuş yeni nesil bir AI Potansiyel Müşteri oluşturma yazılımı. Doğru kullanıcı iletişim bilgilerin...
GA Connector
gaconnector.com
GA Bağlayıcısı, Salesforce'ta veya favori CRM'nizde pazarlama ilişkilendirmesi sağlayan bir Google Analytics ve CRM entegrasyonudur. GA Bağlayıcısı ile Salesforce, Zoho, Pipeline veya başka herhangi bir CRM'deki her potansiyel müşteri (ve her kapatılan satış) için ilişkilendirme kaynağını görebilirs...
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro, tek bir basit aramayla kaliteli web tasarımı adaylarını bulmak için tasarlandı. ABD'yi hedefleyen web tasarımcılarının ihtiyaçlarına uygun kaliteli sonuçlar sunduğumuz için öne çıkıyoruz.
Leverly
leverly.com
Yeni gelen müşteri adaylarını seviyorsunuz ancak temsilcilerin yavaş yanıt vermesi nedeniyle gelir fırsatlarını kaybetmekten nefret ediyorsunuz. Potansiyel müşteri yanıt yazılımımız, daha fazla potansiyel müşteriyle konuşmayı ve daha fazla satışı tamamlamayı hızlı ve kolay hale getirir. Potansiyel m...
Agolix
agolix.com
Agolix® by Assessment Generator, özelleştirilmiş çevrimiçi testler, değerlendirmeler ve anketler oluşturmaya yönelik yazılım sunar. Otomatik veya özel puanlama arasından seçim yapın ve yanıtlayanlara ekran, e-posta ve PDF yoluyla geri bildirim sağlayın. Yazılım sekiz soru formatını destekler: ikili,...