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Diğer İK Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Honduras
Diğer İK yazılım uygulamaları, geleneksel İK yazılım kategorilerinin dışında kalan verileri yönetmek için kullanılır. Bu kategoride listelenen ürünler İK yazılım ürünleridir.
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Headway
apps.get-headway.com
Headway for Business, kurumsal kısa sürede öğrenme sağlayan 1 numaralı indirilen kurumsal programdır. Pek çok araştırma, kişinin odaklanma süresinin kısaldığını gösteriyor. Dolayısıyla kurumsal öğrenmedeki yeni zorluklar şunlardır: Çalışanlar yavaş gelişiyor; sosyal becerilerde boşlukları var. Kendi...
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (eski adıyla AngelList Talent) AngelList, startup'lara, melek yatırımcılara ve startup'larda çalışmak isteyen iş arayanlara yönelik bir ABD web sitesidir. 2010 yılında oluşturulan platformun misyonu, yatırım sürecini demokratikleştirmek ve yeni kurulan şirketlere kaynak bulma ve yetenek k...
Truvelop
truvelop.com
Truvelop, günümüzün iş gücünü elde tutmanın kanıtlanmış bir yolu olarak gerçek zamanlı geri bildirime ve koçluğa odaklanan, sürekli performans yönetimi ve gelişimine modern, bütünsel bir yaklaşım sağlar. Nasıl? 1. Hızlı ve kolay değerlendirme ile eksik veya bozuk çalışan inceleme sürecini düzeltin 2...
Lemna
lemna.io
Lemna. İşyeri refahının geleceğini şekillendirmek. Ekibinizi son teknoloji davranış bilimi teknolojisiyle güçlendirin Bilim destekli Yapay Zeka Aracımız, çalışanlarınıza anında, kişiselleştirilmiş öğrenme önerileri sunarken şirketinizin refahını ölçer.
Upduo
upduo.com
Upduo, kablosuz perakende ön saflarındaki çalışanları güçlendirmek için tasarlanmış yenilikçi bir eğitim çözümüdür. Platformumuz, temel becerilerin hızla kazanılmasını ve korunmasını sağlamak için yapay zekayı, etkileşimli kısa öğrenme deneyimlerini ve gerçek zamanlı koçluğu birleştirir. Upduo, ölçü...
Truework
truework.com
Truework günümüzün modern istihdam ve gelir doğrulama platformudur. Truework, ileri görüşlü İK ekiplerinin borç verenlere, ev sahiplerine ve gelir ve istihdam doğrulamalarına ihtiyaç duyan diğer kişilere yanıt verme görevini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Truework süreci, çalışanlarınız için VO...
Vollna
vollna.com
Vollna, serbest çalışanlar, serbest ekipler ve ajanslar için proje aramayı otomatikleştiren ve alakasız iş ilanları arasında saatlerce anlamsız gezinmekten kurtaran bir platformdur. Becerilerinize ve tercihlerinize uygun, Yüksek Kazançlı UpWork projeleri doğrudan gelen kutunuza alın. Rakiplerinizin ...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai, daha hızlı, daha verimli öğrenmeyi teşvik etmek için yapay zekayı kullanan bir mikro öğrenme platformudur. Platform, canlı sınavlar, kurslar ve bilgi kartları dahil olmak üzere çeşitli ilgi çekici eğitim içeriği sunar. Ayrıca farkındalık, not alma ve zorluklar oluşturma araçları da içeri...
Culture15
culture15.com
Culture15, bir kuruluşun mevcut kültürünü teşhis etmek için çalışan davranışlarını kullanan bir İK analiz platformudur. İster çevik, ister yenilikçi olmak ister çeşitlilik ve katılımı vurgulamak istesinler, liderlik ekiplerinin kendi kültürlerini 'tanımlamalarını' sağlarız; platformumuz kuruluşların...
PontaHR
pontahr.com
Ekibinizin seveceği modern bir İK aracı. PontaHR, küçük ve orta ölçekli işletmeler için oluşturulmuş bir ATS'dir.
tidyhire
tidyhire.app
tidyhire, her büyüklükteki işletme için işe alımı kolaylaştıran güçlü bir işe alım platformudur. 700 milyon profesyonel ve 35 milyon şirketten kaynak bulmaktan, basit şablonlar, diziler ve güçlü takip ile kişiselleştirilmiş işe alım kampanyaları oluşturmaya kadar, giden işe alım sürecinin tüm yönler...
Kaktus
kaktus.ai
Kaktus AI, işletmelerin işyeri kültürünü ve refahını gerçek zamanlı olarak haritalandırmasına, izlemesine ve geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka destekli bir platformdur. Platform, gerçek zamanlı içgörüler ve analizler sağlayarak çalışanların işyerinde zihinsel sağlıklarını kon...
Skillroads
skillroads.com
Güvenilir Yapay Zeka Özgeçmiş Oluşturucu, iş arama ve başvuru süreçlerini geliştirmek ve basitleştirmek için tasarlanmış akıllı bir araçtır. Özelleştirilmiş özgeçmişler oluşturmak için yenilikçi teknolojilerden yararlanır ve kullanıcıların kendilerini iş fırsatları için ideal adaylar olarak gösterme...
Snoooz AI
snoooz.ai
Snoooz, şirketlerin müşterilerinin ve çalışanlarının seveceği bir OOO deneyimi tasarlamasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir Ofis Dışı (OOO) yönetim ve otomasyon platformudur. Snoooz, güçlü entegrasyonlar aracılığıyla tüm OOO iş akışını otomatikleştirerek, katılım gecikmelerini azaltabilir, müşter...
Disclo
disclo.com
Teknolojiyle Desteklenen, İnsan Odaklı ADA Konaklamaları. İşyerinde konaklama kararlarınızı standartlaştırın ve otomatikleştirin. Disclo ile ADA uyumluluğunu geliştirin ve çalışan memnuniyetini artırın. Disclo, işverenlerin sağlık açıklamalarını ve çalışanların konaklama taleplerini (elbette HIPAA...
Talstack
talstack.com
Talstack, Afrika'nın en iyi profesyonelleri ve girişimcilerinden alınan araçlar, içerik, kurslar ve görüşlerle işletmelerin çalışanlarının becerilerini artırmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir platformdur.
PROSFY
prosfy.com
PROSFY en son maaş karşılaştırma teknolojisidir. Bireyler ve küçük ve orta ölçekli şirketler için gerçek zamanlı olarak kesin ve erişilebilir maaş hesaplamaları sağlayarak, mevcut maaş farklarını kapatmayı ve işgücü piyasasında şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır.
Empida
empida.com
Çalışan geri bildirimlerini işyeri kültürünüzü geliştirmek için güçlü stratejilere dönüştürüyoruz. Kişiselleştirilmiş önerilerimiz ve özel eylem planlarımız anlamlı bir değişim sağlamak üzere tasarlanmıştır. Gerçek zamanlı öngörülerimiz sayesinde çalışan deneyiminizde kalıcı iyileştirmeler elde edeb...
Axterior
axterior.com
Axterior, şirketlerin ve işe alım ekiplerinin daha az zaman ve çabayla en iyi yetenekleri bulmasına, yönetmesine ve işe almasına, yetenek havuzlarını büyütmesine ve işe alımda yatırım getirilerini artırmasına olanak tanıyan işbirlikçi işe alım SaaS platformudur.
Tusdatos.co
tusdatos.co
Tüm üçüncü şahıslarınızın geçmişini anında öğrenmenizi sağlıyoruz. Seçme, işe alma ve kullanıcı ekleme süreçlerinizdeki riskleri ve sahtekarlığı azaltın.
SwiftReply
swiftreply.net
SwiftReply, tüm ekibinizin üretkenliğini artırması, müşteri etkileşimini geliştirmesi, takılması kolay dinamik parçacıklarla kişiselleştirilmiş hazır yanıtlar yazıp eklemesi için hepsi bir arada bir çözümdür.
Rolljak
rolljak.com
"Rolljak, katılımı, yaratıcı düşünmeyi, takım çalışmasını ve yenilikçi tartışmaları birkaç dakika içinde artırmak için, küçük ve zaman sınırlı etkinliklerle, her durum ve izleyici kitlesi için mükemmel olan, hepsi bir arada oyunlaştırılmış öğrenime sahip yaratıcı bir öğrenme platformudur. İşbirliğin...
Culture Intelligence
cultureintelligence.io
Culture Intelligence SaaS platformu, iş performansını etkilemek için liderlere kültürlerini dijitalleştirme, optimize etme ve genişletme gücü veriyor. Liderlerin kendi kültürlerini anlamalarına, engellerini ve güçlü yönlerini analiz edip belirlemelerine ve doğru stratejik kültür kodunu oluşturmaları...
Preely
preely.com
Kendi kullanıcı panelinizi oluşturmak için kullanıcıları herhangi bir kritere göre işe alın. Maliyeti azaltmak ve kaliteyi artırmak için hızlı ve kolay geri bildirim alın. Sorunsuz.
Wowledge
wowledge.com
Wowledge, modern İK programları oluşturan yalın ekipler için uzman odaklı bir platformdur. Üyeler, tüm önemli İK programlarının ve süreçlerinin tasarımını ve uygulanmasını hızlandıracak güncel en iyi uygulamalara, adım adım kılavuzlara, araçlara, şablonlara ve içgörülere erişmenin keyfini çıkarır. U...
RallyBright
rallybright.com
RallyBright, iş liderlerinin daha iyi ekipler oluşturmasına ve daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir ekip geliştirme platformudur. Bunu, ekiplerin daha yüksek düzeyde performans göstermesine, kişilerarası dinamiklerini güçlendirmesine ve kurumsal değerlerini yönlendiren davranışları güçl...
Secchi
secchi.io
Secchi, İK profesyonellerine ve Ön Cephe Liderlerine veriye dayalı performans kararları verme konusunda netlik sağlar. Secchi, disiplinden fazlasını bir araya getirerek, olumlu takdir, koçluk ve diğer çalışan katılımları yoluyla ekip performansının görünürlüğünü sağlar. Yazılım, idari görevlerin önü...
Quaffle
getquaffle.com
Quaffle, ekipler içindeki akran incelemesi ve geri bildirim süreçlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış süper basit bir İK aracıdır. Geri bildirimleri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren, profesyonel büyümeyi ve ekip işbirliğini teşvik eden basit ama güçlü bir platform sunar. Sezgisel tasarım...
Aragorn
aragorn.ai
Çalışan verilerini her yerden her yere otomatikleştirin. Aragorn, People Ops ve BT ekiplerinizin herhangi bir kaynak noktasından herhangi bir satıcıya veya uygulama sistemine (API, EDI, Webhook veya dosya beslemeleri aracılığıyla) çalışan verileri entegrasyonunu kolaylaştırmasını mümkün kılar.