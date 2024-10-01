Diğer İK Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Guadeloupe

Aragorn

aragorn.ai

Çalışan verilerini her yerden her yere otomatikleştirin. Aragorn, People Ops ve BT ekiplerinizin herhangi bir kaynak noktasından herhangi bir satıcıya veya uygulama sistemine (API, EDI, Webhook veya dosya beslemeleri aracılığıyla) çalışan verileri entegrasyonunu kolaylaştırmasını mümkün kılar.