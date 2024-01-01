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Diğer İK Hizmetleri Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Åland Adaları
Diğer İK Hizmetleri Sağlayıcıları
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ReachLink
reachlink.com
ReachLink, bireysel ihtiyaçları karşılamak, doğru desteğe erişimi sağlamak ve takibin doğru şekilde yapılmasını sağlamak için tasarlanmış, yenilikçi ve kapsamlı zihinsel sağlık bakımı sunan bir davranışsal sağlık platformudur. Bu, ReachLink'in dijital platformu ve yüz yüze terapi kadar etkili olan k...
Sawayo
sawayo.de
Sawayo yazılımı, şirketleri işveren ve girişimci yükümlülüklerinin uygulanmasında destekler. Araç, gerçek zamanlı iade kontrolü ve denetime dayanıklı arşivleme ile belgelerin yönetimini, Sawayo uygulaması aracılığıyla çalışanların çalışma saatlerinin yasal olarak uyumlu bir şekilde kaydedilmesini ve...
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health, Avustralya'daki işletmeler için sağlık ve refah entegrasyonu sağlayan, kanıta dayalı bir kurumsal sağlık hizmeti sunmaktadır.
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health, işverenlere ve çalışanlarına uygun, kaliteli, erişilebilir ruh sağlığı kaynakları sağlayan kapsamlı bir ruh sağlığı hizmetidir.
Corplife
corplife.at
Ek faydalar konusuna odaklanan bir İK Teknoloji Yazılımı sunuyoruz. Corplife'ın misyonu çalışanların işte kalmasını teşvik etmek ve işveren ile çalışan arasındaki ilişkiyi güçlendirmektir. İşveren, günlük yaşam için Çalışanlara Sağlanan Faydaların yanı sıra işgücüne vergiden muaf faydalar da sağlaya...
Runa HR
runahr.com
Runa HR, Meksika'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren ana otomatik bordro platformudur ve bulutta barındırılmaktadır. Runa ile bordro tecrübesi olan veya olmayan herkes, çalışanlarına sadece 15 dakikada ödeme yapabiliyor.