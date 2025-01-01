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"Diğer Barındırma Hizmetleri Sağlayıcıları" kategorisi, geleneksel web ve bulut barındırmanın ötesinde belirli ihtiyaçlara ve sektörlere göre tasarlanmış barındırma çözümlerinde uzmanlaşmış çok çeşitli şirketleri kapsar. Bu sağlayıcılar genellikle niş pazarlara hitap eden veya özel altyapı gerektiren benzersiz hizmetler sunar. Bu sağlayıcılar, özel gereksinimlere odaklanarak, özel çözümler sunarak ve genellikle kendi nişlerine özgü güvenlik, analitik ve müşteri desteği gibi ek hizmetleri entegre ederek kendilerini farklılaştırır. Özel barındırma çözümleri arayan işletmeler ve geliştiriciler, bu kategoride, kendilerine özgü barındırma zorluklarını aşmak için gereken uzmanlığı ve altyapıyı sunan sağlayıcıları bulabilirler.
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CyberPanel
cyberpanel.net
CyberPanel, bulut sunucular için basit, hızlı ve açık kaynaklı bir web barındırma kontrol panelidir. WordPress sitelerini kolayca kurma ve güvenlik özellikleri sunar.
Xserver
xserver.ne.jp
Xserver, web barındırma, alan adı kaydı ve e-posta hizmetleri sunan, Japonya merkezli bir web hosting platformudur.
Selectel
selectel.ru
Selectel, güvenli ve erişilebilir bulut depolama hizmeti sunan, S3 uyumlu bir platformdur. Verileri yönetmek için gelişmiş seçenekler ve üçlü yedeklilik sunar.
Ayphu
ayphu.com
Ayphu, teknik olmayan kullanıcılar ve büyüyen startuplar için sunucu yönetimini basitleştirir, maliyetleri optimize eder ve verileri korur.
ZesleCP
zeslecp.com
ZesleCP, sunucu yönetimini kolaylaştıran, hızlı ve güvenli bir kontrol panelidir. WordPress gibi uygulamaları tek tıklamayla kurmayı sağlar.
Wetopi
wetopi.com
Wetopi, WordPress sitelerini kolayca tasarlayıp barındırmanıza olanak tanır. Hızlı klonlama, otomatik SSL sertifikaları ve anlık kaynak ölçeklendirme sunar.
HostSailor
hostsailor.com
HostSailor, kullanıcılarına güvenli VPS barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Yüksek performans, esneklik ve 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.
owntag
owntag.eu
Owntag, kendi Sunucu Tarafı Google Etiket Yöneticinizi kolayca yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Avrupa altyapısını kullanır.
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