Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün—uygulama ve hesaplarınızı yönetmek için hepsi bir arada aracınız. Birden fazla hesap arasında kolayca geçiş yapın, uygulamaları iş akışına göre düzenleyin ve Mac ile Windows için özenle seçilmiş masaüstü uygulama kataloğuna erişin.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Tümü
Kitaplar
İş
Eğitim
Eğlence
Finans
Yiyecek ve İçecek
Oyunlar
Grafik ve Tasarım
Sağlık ve Fitness
Yaşam Tarzı
Tıp
Müzik ve Ses
Haberler
Fotoğraf ve Video
Verimlilik
Referans
Alışveriş
Sosyal Ağlar
Yazılım Geliştirme
Spor
Seyahat
Araçlar
Hava Durumu
Diğer Barındırma Hizmeti Sağlayıcıları
Kategoriler
En Popüler
Son Eklenenler

Diğer Barındırma Hizmeti Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar

"Diğer Barındırma Hizmetleri Sağlayıcıları" kategorisi, geleneksel web ve bulut barındırmanın ötesinde belirli ihtiyaçlara ve sektörlere göre tasarlanmış barındırma çözümlerinde uzmanlaşmış çok çeşitli şirketleri kapsar. Bu sağlayıcılar genellikle niş pazarlara hitap eden veya özel altyapı gerektiren benzersiz hizmetler sunar. Bu sağlayıcılar, özel gereksinimlere odaklanarak, özel çözümler sunarak ve genellikle kendi nişlerine özgü güvenlik, analitik ve müşteri desteği gibi ek hizmetleri entegre ederek kendilerini farklılaştırır. Özel barındırma çözümleri arayan işletmeler ve geliştiriciler, bu kategoride, kendilerine özgü barındırma zorluklarını aşmak için gereken uzmanlığı ve altyapıyı sunan sağlayıcıları bulabilirler.

Yeni Uygulama Gönder


CyberPanel

CyberPanel

cyberpanel.net

CyberPanel, bulut sunucular için basit, hızlı ve açık kaynaklı bir web barındırma kontrol panelidir. WordPress sitelerini kolayca kurma ve güvenlik özellikleri sunar.

Xserver

Xserver

xserver.ne.jp

Xserver, web barındırma, alan adı kaydı ve e-posta hizmetleri sunan, Japonya merkezli bir web hosting platformudur.

Selectel

Selectel

selectel.ru

Selectel, güvenli ve erişilebilir bulut depolama hizmeti sunan, S3 uyumlu bir platformdur. Verileri yönetmek için gelişmiş seçenekler ve üçlü yedeklilik sunar.

Ayphu

Ayphu

ayphu.com

Ayphu, teknik olmayan kullanıcılar ve büyüyen startuplar için sunucu yönetimini basitleştirir, maliyetleri optimize eder ve verileri korur.

ZesleCP

ZesleCP

zeslecp.com

ZesleCP, sunucu yönetimini kolaylaştıran, hızlı ve güvenli bir kontrol panelidir. WordPress gibi uygulamaları tek tıklamayla kurmayı sağlar.

Wetopi

Wetopi

wetopi.com

Wetopi, WordPress sitelerini kolayca tasarlayıp barındırmanıza olanak tanır. Hızlı klonlama, otomatik SSL sertifikaları ve anlık kaynak ölçeklendirme sunar.

HostSailor

HostSailor

hostsailor.com

HostSailor, kullanıcılarına güvenli VPS barındırma çözümleri sunan bir platformdur. Yüksek performans, esneklik ve 7/24 destek ile güvenilir hizmet sağlar.

owntag

owntag

owntag.eu

Owntag, kendi Sunucu Tarafı Google Etiket Yöneticinizi kolayca yönetmenizi sağlayan bir uygulamadır. Avrupa altyapısını kullanır.

Ürünler

Keşfet

Destek

Şirket

Yasal

© 2025 WebCatalog, Inc.

Diğer Barındırma Hizmeti Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - WebCatalog