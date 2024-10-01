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Diğer Barındırma Hizmeti Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Guadeloupe
"Diğer Barındırma Hizmetleri Sağlayıcıları" kategorisi, geleneksel web ve bulut barındırmanın ötesinde belirli ihtiyaçlara ve sektörlere göre tasarlanmış barındırma çözümlerinde uzmanlaşmış çok çeşitli şirketleri kapsar. Bu sağlayıcılar genellikle niş pazarlara hitap eden veya özel altyapı gerektiren benzersiz hizmetler sunar. Bu sağlayıcılar, özel gereksinimlere odaklanarak, özel çözümler sunarak ve genellikle kendi nişlerine özgü güvenlik, analitik ve müşteri desteği gibi ek hizmetleri entegre ederek kendilerini farklılaştırır. Özel barındırma çözümleri arayan işletmeler ve geliştiriciler, bu kategoride, kendilerine özgü barındırma zorluklarını aşmak için gereken uzmanlığı ve altyapıyı sunan sağlayıcıları bulabilirler.
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CyberPanel
cyberpanel.net
Bulut barındırma için Basit, Hızlı ve Açık Kaynaklı Web Barındırma Kontrol Paneli CyberPanel, tek tıkla aşamalandırma, aktarım ve otomatik güncellemeler ile WordPress sitelerini bulutta kolayca dağıtın.
Xserver
xserver.ne.jp
Xserver (エックスサーバー), kapsamlı bir barındırma hizmetleri, alan adı kaydı ve ilgili çözümler sunan önde gelen bir Japon web barındırma şirketidir. Farklı ihtiyaçları karşılamak için güvenilir ve zengin özelliklere sahip barındırma paketleri sunarak her büyüklükteki bireylere, işletmelere ve kuruluşlara...
Wetopi
wetopi.com
WordPress'i tasarlarken ve barındırırken zaman kazanın. Wetopi ile, sysadmin'e sıfır yatırımla, uygun fiyatlı, ince ayarlanmış WordPress konteynerli makinelerini çalıştırabilirsiniz. Ne elde edeceksin? – Konteynerleştirme ile WordPress sitelerinizin her biri için tam sistem izolasyonu elde edersiniz...
HostSailor
hostsailor.com
HostSailor, etkili planlar sunan mükemmel bir web barındırma sağlayıcısıdır. Binlerce kişinin işlerini profesyonelce yönetmemiz için neden hizmetlerimize güvendiğini öğrenin
Selectel
selectel.ru
Selectel, start-up'lardan çok uluslu şirketlere kadar her büyüklükteki işletme için kapsamlı çözümler sunar. Selectel Ltd. (Rusça: ООО "Селектел") bir Rus bulut altyapısı ve veri merkezi hizmetleri sağlayıcısıdır.
Ayphu
ayphu.com
Ayphu, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve büyüyen startuplar için sunucu yönetimini basitleştirerek maliyetleri optimize eder ve verileri korur. Ayphu ile başarınıza odaklanın!
ZesleCP
zeslecp.com
ZesleCP hafif, hızlı ve güvenli bir Linux barındırma kontrol panelidir (CentOS ve Ubuntu). Sunucunuzu kolayca yönetin ve birkaç tıklamayla WordPress gibi herhangi bir web sitesini oluşturun.
owntag
owntag.eu
owntag, kendi Sunucu Tarafı Google Etiket Yöneticinizi barındırmak ve çalıştırmak için daha kolay bir çözümdür. Karmaşık bulut altyapısı hakkında endişelenmek yerine teknik yükü atlayın ve tek tıklamayla sunucu tarafı etiketleme yolculuğunuza başlayın. Kullanıcılarınıza ve veri koruma görevlinize ha...