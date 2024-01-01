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Diğer Etkinlik Yönetimi Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Gana

Diğer Etkinlik Yönetiminde kullanıcı memnuniyeti en çok, ilk iki faktör olarak tanımlanan "Kullanım Kolaylığı" ve "Destek Kalitesi"nden olumlu yönde etkilenir. Bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçmek için bir algoritma kullanılır.

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Cvent

Cvent

cvent.com

Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

LiveVoice.io, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı uygulama çözümüdür. Şunlar için idealdir: - Simültane tercüme - Rehberli Turlar - Sessiz sahneler ve daha fazlası Herhangi bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ekstra donanıma gerek yok. WIFI ve mobil ...

ticketmatic

ticketmatic

ticketmatic.com

Ticketmatic, geliştiricilerin güçlü ve güvenilir etkinlik biletlemesini tam olarak istedikleri şekilde kolayca ayarlamalarına olanak tanır. Bunu başarmak için Ticketmatic, eksiksiz API'ye, güçlü tasarım araçlarına, sağlam mimariye ve güçlü teknik desteğe sahip, kanıtlanmış ve zengin özelliklere sahi...

Elevent

Elevent

bookelevent.com

Ekibiniz veya müşterileriniz için en iyi sanal ve yüz yüze deneyimleri kolayca bulun ve rezervasyon yapın. Sanal Oyunlar, Ekip Oluşturma Aktiviteleri, Happy Hour, Yemek Tadımı ve daha fazlası arasından seçim yapın!

Ticketlight

Ticketlight

ticketlight.co.uk

Ticketlight, etkinlik organizatörleri için tasarlanmış bir self-servis etkinlik ve mekan biletleme sistemidir.

Jurnee

Jurnee

jurnee.io

Tüm takım etkinlikleriniz için küresel platform. Yüzlerce harika deneyime erişin, dakikalar içinde rezervasyon yapın ve dahili süreçlerinizi tek bir yerden kolaylaştırın. Ekiplerinizin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmasını sağlamak için politikalarınızı oluşturun, bütçenizi tanımlayın ve yü...

Eventors

Eventors

eventors.com

Etkinlik Planlayıcıları ve Mekanlarıyla Bağlantı Kurmak için İdeal Pazar Yeri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ne satıcısı olduğunuz veya daha önce hiç satıcı olmamış olmanız önemli değildir. Dünyaya değerli bir şey sağlayabilirseniz bunun karşılığında Eventors'tan ödeme alabilirsiniz. Izgara yapmayı sever misiniz...

EventLink

EventLink

eventlink.com

EventLink, yaratıcı tasarım ve geliştirme çözümlerinden etkinlik ve program yönetimine, seyahat desteğine, depolamaya, eğitim ve öğretim tasarımına, medya entegrasyonuna ve varlık yönetimine kadar her şeyi sunar.

boothX

boothX

boothx.app

Günümüzün hızlı iş dünyasında, şirketlerin etkili deneyimler yaratması ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurması için etkili etkinlik yönetimi şarttır. Teknolojinin yükselişiyle birlikte etkinlik organizatörleri, operasyonlarını kolaylaştırmak ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmak için ye...

PopBookings

PopBookings

popbookings.com

PopBookings ile her şeyi tek bir yerde tutabilir, böylece herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Personel alma iş süreçlerinizi kolaylaştırmak sizin ve ekibinizin düzenli kalmasına yardımcı olur. Hesaptaki herkes aynı bilgilere başvurabilir. Güçlü araçlarımızla zamandan tasarruf edin.

EventSpace

EventSpace

eventspace.com

EventSpace.com, size zaman kazandırmak, hataları önlemek ve web seminerleri, konferanslar ve fuarlar dahil olmak üzere sanal etkinliklerin planlanması ve sunulmasıyla ilgili maliyetleri azaltmak için yazılım entegrasyonları, eyleme dönüştürülebilir veriler ve markalı bir sosyal ağ deneyimi sağlayan ...

EventPipe

EventPipe

eventpipe.com

EventPipe, etkinlik üreticileri, konut şirketleri, toplantı planlayıcıları ve kongre ve ziyaretçi büroları (CVB'ler) için etkinlik konut yönetimine modern bir yaklaşım sağlayan bir bulut yazılım şirketidir. EventPipe, etkinlik muhafazasının yaşam döngüsünün tamamını kapsayan kapsamlı bir çözümdür. K...

VeeSpaces

VeeSpaces

veespaces.com

Sergi Kiti Sergilemek artık çok kolay! Canlı ticari fuarlarda mı sergileniyorsunuz? VeeSpaces Dijital Sergi Kitini deneyin. Bilgi alışverişi için özel QR kodlarıyla rozetler oluşturun. Potansiyel müşteri yakalama ve entegrasyonlar için mobil uygulamalar edinin. Alıcı deneyimlerini geliştirmek için 3...

Minimob

Minimob

minimob.com

Minimob, tam kapsamlı mobil reklamcılık arayüzümüz aracılığıyla başarılı kullanıcı edinme stratejileri sunar. Bize nasıl olduğunu sorun!

Inviter

Inviter

inviter.com

Inviter, arkadaşlarınıza, ailenize, kullanıcılara, abonelere, takipçilere, çalışanlara ve müşterilere video davetiyeleri ve video tebrikleri göndermeye yardımcı olur.

Event Mender

Event Mender

eventmender.com

Etkinlik profesyonellerinin sanal veya hibrit etkinlikleri için doğru platformu ve iş ortağını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla başvurulacak pazarı oluşturuyoruz. Daha fazlası yakında!

CONREGO

CONREGO

conrego.com

CONREGO, tüm etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Etkinlik Yönetim Yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle CONREGO, her boyuttaki etkinlikleri zahmetsizce oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Çevrimiçi kayıt ve biletlemeden...

Confetti

Confetti

withconfetti.com

Confetti'nin misyonu, etkinlik planlama endüstrisini altüst etmek, kaliteli bir deneyim ve mükemmel müşteri hizmeti sunarak hem etkinlik organizatörleri hem de satıcılar için süreci kolaylaştırmaktır. ✨ Deneyimlerimizin hayatı unutulmaz kılmasını ve kuruluşların daha güçlü ekipler ve daha iyi bir ku...

BeatSwitch

BeatSwitch

beatswitch.com

Festival operasyonlarını, akreditasyonu, ekipleri ve sanatçıları yönetmenize olanak tanıyan modüler festival ve müzik etkinliği yönetimi yazılımı.

Ultiplace

Ultiplace

ultiplace.com

Ultiplace, etkinlik organizatörlerine yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşım kullanarak çevrimiçi etkinliklerini hızlı bir şekilde kurma olanağı tanıyan ticari fuarlara ev sahipliği yapan çığır açıcı bir sanal etkinlik platformunu temsil ediyor. Sezgisel, hızlı ve tam otomatik olması onu etkinlik organiz...

Summon

Summon

getsummon.com

Summon, restoranlar, oteller, etkinlikler, perakende mağazaların yanı sıra konut ve ticari yerler gibi çok çeşitli ortamlardaki operasyonları modernleştirmek ve basitleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı, biletsiz bir vale park etme çözümüdür. Platformumuz, hem tek hem de çok konumlu operatörlere hiz...

Spalba

Spalba

spalba.com

Spalba, işletmeler için etkinlik planlamasını basitleştiren, SaaS özellikli bir Pazaryeri'dir. Kurumsal etkinliklerin planlanma şeklini yeniden keşfediyoruz. Bir etkinlik düzenlemenin acısı, mekanı/doğru satıcıları/doğru ajansı bulmaktan ve etkinliğinizin yatırım getirisini anlamaktan geçiyor ve Spa...

SlidesUp

SlidesUp

slidesup.com

SlidesUp, tüm konferans planlamanızın merkezidir. Artık e-tablolara ve araçlar arasında kopyalamaya gerek yok. SlidesUp ile planlama yaptığınızda her şey tek bir merkezi konumda güncellenir.

PouchNATION

PouchNATION

pouchnation.com

PouchNATION, NFC giyilebilir teknolojisine ve tek noktadan konuk yönetimi çözümüne sahip SaaS tabanlı bir platformdur; operasyonlarını dijitalleştirmek ve konuklarına çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak endişesiz bir deneyim sunmak ve gelişmiş bilgiler sağlamak için mekanlara ve canlı etkinliklere o...

Lets.events

Lets.events

lets.events

Lets.events, etkinlik planlamacılara yönelik, halkın katılımını artıran, sorunsuz bir davetli listesi yönetimi ve giriş aracıdır. Her boyuttaki etkinlik için en sezgisel ve kullanıcı dostu misafir yönetimi aracını sağlıyoruz. Katılımcılar manuel olarak, excel içe aktarma yoluyla veya sosyal medyadak...

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

Eksiksiz etkinlik konuk listesi yönetimi çözümü. Hayır, cidden, biz tek bir şey yapıyoruz ve bunu herkesten daha iyi yapıyoruz!

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

Gerçek Zamanlı Veriler ve Analizler. Üstün Arıza Bakımı. Etkinlik İletişim Platformu. Ulaşım, Turlar, Etkinlikler ve Akşam Yemeği için Kayıt.

Eventgroove

Eventgroove

eventgroove.com

Eventgroove, etkinlik toplayıcıların ve ulusal ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşların sanal, karma ve kişisel etkinlikleriniz ve bağış toplama etkinlikleriniz için çevrimiçi olarak bilet düzenlemesine, tanıtmasına ve satmasına olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bağış toplama yetene...

Event Always

Event Always

eventalways.com

Ödüllü etkinlik yönetimi firması EventAlways ile bir sonraki etkinliğinizi veya kurumsal buluşmanızı başlatın. EventAlways etkinlik listelerinin yardımıyla Mumbai'de veya çevrenizdeki herhangi bir yerde yaklaşan konferansları bulun.

Chasma Event

Chasma Event

chasma.io

Chasma Event, çalışan etkinlikleri veya kuruluşunuzdaki herhangi bir etkinlik için mobil etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her büyüklükteki toplantı için davetiyeleri, LCV'leri, ayrıntıları ve talimatları ve kaynakları otomatikleştirir.

Sendomatic

Sendomatic

sendomatic.com

Sendo Çevrimiçi Davetiyeler, bireylere ve kuruluşlara çevrimiçi etkinlikler oluşturma ve yönetme konusunda yardımcı olur.

Explori

Explori

explori.com

Explori, etkinlik profesyonellerinin etkinliklerinin performansını hızlı ve kolay bir şekilde analiz etmesini sağlayan birçok benzersiz özelliğe sahiptir. Yıllık bazda güvenle güvenebileceğiniz öngörüler oluşturun ve portföyünüzdeki veya kategorinizdeki diğer etkinliklerle kıyaslama yaparak sonuçlar...

DynamO Pricing

DynamO Pricing

dynamopricing.com

DynamO, mekanlar ve etkinlik organizatörleri için tam otomatik, talebe dayalı dinamik fiyatlandırma aracı sağlayan bir teknoloji şirketidir. DynamO'nun yazılımı bilet satış gelirini anında artırır, tüm biletlerin tükenmesine veya daha büyük mekanların doldurulmasına yardımcı olur ve uygun fiyatlandı...

Blerter

Blerter

blerter.com

Blerter, tüm ekibinizi tek bir yere bağlayarak iletişimlerinizi, operasyonlarınızı ve güvenlik süreçlerinizi merkezileştirmenize yardımcı olan basit, kullanımı kolay bir etkinlik dağıtım platformudur. Teslimatınızı kolaylaştırın, ters gidebilecek şeylere hazırlıklı olun ve bir sonraki etkinliğinizde...

Billetto UK

Billetto UK

billetto.co.uk

Billetto, etkinlikleri yöneten ve tanıtan, çevrimiçi bilet satışı yapan ve etkinliğin ne kadar iyi gittiğini takip eden ücretsiz bir biletleme yazılımıdır.

Concierge

Concierge

conciergeteam.co

Concierge Ekibi, etkinlik yöneticilerinin etkinlik konuklarıyla planlanmış ve iki yönlü kısa mesajlar (SMS) göndermesine yardımcı olur.

Guestboard

Guestboard

guestboard.co

Guestboard, net bir davetli listesiyle 10-1000+ gruplara yönelik etkinlikler düzenleyebileceğiniz, hepsi bir arada ücretsiz bir etkinlik planlama ve iletişim aracıdır. Modüler bir platform olarak Guestboard, grup etkinliğinizin tam olarak ihtiyaç duyduğu araçları seçmenize olanak tanır: Mesaj Panosu...

SponsorPitch

SponsorPitch

sponsorpitch.com

SponsorPitch, sponsorluk satış sürecini kolaylaştırarak ortaklıklara olanak tanır. Markaları aramak, keşfetmek ve onlar hakkında durum tespiti yapmak için verilerimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıca satış konuşmanızı sergileyebileceğiniz bir yeriniz de var. SponsorPitch'in beş temel faydası: 1. Satış...

Feathr

Feathr

feathr.co

Feathr, kuruluşların daha fazla etki ve daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, Kâr Amacı Gütmeyen Pazarlama Platformudur. Kullanımı kolay reklam, e-posta, sosyal medya ve dijital etkileşim araçlarıyla Feathr, farkındalığı artırmanıza, çevrimiçi bağışları artırmanıza, e...

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