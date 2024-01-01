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Diğer Etkinlik Yönetimi Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Ekvador
Diğer Etkinlik Yönetiminde kullanıcı memnuniyeti en çok, ilk iki faktör olarak tanımlanan "Kullanım Kolaylığı" ve "Destek Kalitesi"nden olumlu yönde etkilenir. Bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçmek için bir algoritma kullanılır.
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Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq - dünyanın en iyi başlatma yönetimi yazılımı. Kişileri, etkinlikleri, defileleri, e-posta kampanyalarını, dijital showroomları, çevrimiçi haber odalarını yönetin.
LiveVoice
livevoice.io
LiveVoice.io, yerinde ve çevrimiçi etkinliklerde ses iletimi için akıllı uygulama çözümüdür. Şunlar için idealdir: - Simültane tercüme - Rehberli Turlar - Sessiz sahneler ve daha fazlası Herhangi bir akıllı telefon, tablet veya bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ekstra donanıma gerek yok. WIFI ve mobil ...
Paperless Post
paperlesspost.com
Düğünler, tatiller, doğum günleri ve tüm önemli anlar için kişisel tarzınızı yansıtan çevrimiçi Kart davetiyelerini, El ilanlarını ve tebrikleri özelleştirin.
ticketmatic
ticketmatic.com
Ticketmatic, geliştiricilerin güçlü ve güvenilir etkinlik biletlemesini tam olarak istedikleri şekilde kolayca ayarlamalarına olanak tanır. Bunu başarmak için Ticketmatic, eksiksiz API'ye, güçlü tasarım araçlarına, sağlam mimariye ve güçlü teknik desteğe sahip, kanıtlanmış ve zengin özelliklere sahi...
Eventors
eventors.com
Etkinlik Planlayıcıları ve Mekanlarıyla Bağlantı Kurmak için İdeal Pazar Yeri ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ne satıcısı olduğunuz veya daha önce hiç satıcı olmamış olmanız önemli değildir. Dünyaya değerli bir şey sağlayabilirseniz bunun karşılığında Eventors'tan ödeme alabilirsiniz. Izgara yapmayı sever misiniz...
Elevent
bookelevent.com
Ekibiniz veya müşterileriniz için en iyi sanal ve yüz yüze deneyimleri kolayca bulun ve rezervasyon yapın. Sanal Oyunlar, Ekip Oluşturma Aktiviteleri, Happy Hour, Yemek Tadımı ve daha fazlası arasından seçim yapın!
boothX
boothx.app
Günümüzün hızlı iş dünyasında, şirketlerin etkili deneyimler yaratması ve potansiyel müşterilerle bağlantı kurması için etkili etkinlik yönetimi şarttır. Teknolojinin yükselişiyle birlikte etkinlik organizatörleri, operasyonlarını kolaylaştırmak ve yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmak için ye...
EventSpace
eventspace.com
EventSpace.com, size zaman kazandırmak, hataları önlemek ve web seminerleri, konferanslar ve fuarlar dahil olmak üzere sanal etkinliklerin planlanması ve sunulmasıyla ilgili maliyetleri azaltmak için yazılım entegrasyonları, eyleme dönüştürülebilir veriler ve markalı bir sosyal ağ deneyimi sağlayan ...
EventPipe
eventpipe.com
EventPipe, etkinlik üreticileri, konut şirketleri, toplantı planlayıcıları ve kongre ve ziyaretçi büroları (CVB'ler) için etkinlik konut yönetimine modern bir yaklaşım sağlayan bir bulut yazılım şirketidir. EventPipe, etkinlik muhafazasının yaşam döngüsünün tamamını kapsayan kapsamlı bir çözümdür. K...
Ticketlight
ticketlight.co.uk
Ticketlight, etkinlik organizatörleri için tasarlanmış bir self-servis etkinlik ve mekan biletleme sistemidir.
Minimob
minimob.com
Minimob, tam kapsamlı mobil reklamcılık arayüzümüz aracılığıyla başarılı kullanıcı edinme stratejileri sunar. Bize nasıl olduğunu sorun!
Jurnee
jurnee.io
Tüm takım etkinlikleriniz için küresel platform. Yüzlerce harika deneyime erişin, dakikalar içinde rezervasyon yapın ve dahili süreçlerinizi tek bir yerden kolaylaştırın. Ekiplerinizin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmasını sağlamak için politikalarınızı oluşturun, bütçenizi tanımlayın ve yü...
Inviter
inviter.com
Inviter, arkadaşlarınıza, ailenize, kullanıcılara, abonelere, takipçilere, çalışanlara ve müşterilere video davetiyeleri ve video tebrikleri göndermeye yardımcı olur.
Event Mender
eventmender.com
Etkinlik profesyonellerinin sanal veya hibrit etkinlikleri için doğru platformu ve iş ortağını bulmalarına yardımcı olmak amacıyla başvurulacak pazarı oluşturuyoruz. Daha fazlası yakında!
CONREGO
conrego.com
CONREGO, tüm etkinlik planlama sürecini kolaylaştırmak ve geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir Etkinlik Yönetim Yazılımıdır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü özellikleriyle CONREGO, her boyuttaki etkinlikleri zahmetsizce oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır. Çevrimiçi kayıt ve biletlemeden...
Confetti
withconfetti.com
Confetti'nin misyonu, etkinlik planlama endüstrisini altüst etmek, kaliteli bir deneyim ve mükemmel müşteri hizmeti sunarak hem etkinlik organizatörleri hem de satıcılar için süreci kolaylaştırmaktır. ✨ Deneyimlerimizin hayatı unutulmaz kılmasını ve kuruluşların daha güçlü ekipler ve daha iyi bir ku...
EventLink
eventlink.com
EventLink, yaratıcı tasarım ve geliştirme çözümlerinden etkinlik ve program yönetimine, seyahat desteğine, depolamaya, eğitim ve öğretim tasarımına, medya entegrasyonuna ve varlık yönetimine kadar her şeyi sunar.
BeatSwitch
beatswitch.com
Festival operasyonlarını, akreditasyonu, ekipleri ve sanatçıları yönetmenize olanak tanıyan modüler festival ve müzik etkinliği yönetimi yazılımı.
PopBookings
popbookings.com
PopBookings ile her şeyi tek bir yerde tutabilir, böylece herkesin aynı sayfada olmasını sağlayabilirsiniz. Personel alma iş süreçlerinizi kolaylaştırmak sizin ve ekibinizin düzenli kalmasına yardımcı olur. Hesaptaki herkes aynı bilgilere başvurabilir. Güçlü araçlarımızla zamandan tasarruf edin.
VeeSpaces
veespaces.com
Sergi Kiti Sergilemek artık çok kolay! Canlı ticari fuarlarda mı sergileniyorsunuz? VeeSpaces Dijital Sergi Kitini deneyin. Bilgi alışverişi için özel QR kodlarıyla rozetler oluşturun. Potansiyel müşteri yakalama ve entegrasyonlar için mobil uygulamalar edinin. Alıcı deneyimlerini geliştirmek için 3...
Ultiplace
ultiplace.com
Ultiplace, etkinlik organizatörlerine yenilikçi ve sorumlu bir yaklaşım kullanarak çevrimiçi etkinliklerini hızlı bir şekilde kurma olanağı tanıyan ticari fuarlara ev sahipliği yapan çığır açıcı bir sanal etkinlik platformunu temsil ediyor. Sezgisel, hızlı ve tam otomatik olması onu etkinlik organiz...
Summon
getsummon.com
Summon, restoranlar, oteller, etkinlikler, perakende mağazaların yanı sıra konut ve ticari yerler gibi çok çeşitli ortamlardaki operasyonları modernleştirmek ve basitleştirmek üzere tasarlanmış kapsamlı, biletsiz bir vale park etme çözümüdür. Platformumuz, hem tek hem de çok konumlu operatörlere hiz...
Spalba
spalba.com
Spalba, işletmeler için etkinlik planlamasını basitleştiren, SaaS özellikli bir Pazaryeri'dir. Kurumsal etkinliklerin planlanma şeklini yeniden keşfediyoruz. Bir etkinlik düzenlemenin acısı, mekanı/doğru satıcıları/doğru ajansı bulmaktan ve etkinliğinizin yatırım getirisini anlamaktan geçiyor ve Spa...
SlidesUp
slidesup.com
SlidesUp, tüm konferans planlamanızın merkezidir. Artık e-tablolara ve araçlar arasında kopyalamaya gerek yok. SlidesUp ile planlama yaptığınızda her şey tek bir merkezi konumda güncellenir.
PouchNATION
pouchnation.com
PouchNATION, NFC giyilebilir teknolojisine ve tek noktadan konuk yönetimi çözümüne sahip SaaS tabanlı bir platformdur; operasyonlarını dijitalleştirmek ve konuklarına çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak endişesiz bir deneyim sunmak ve gelişmiş bilgiler sağlamak için mekanlara ve canlı etkinliklere o...
Lets.events
lets.events
Lets.events, etkinlik planlamacılara yönelik, halkın katılımını artıran, sorunsuz bir davetli listesi yönetimi ve giriş aracıdır. Her boyuttaki etkinlik için en sezgisel ve kullanıcı dostu misafir yönetimi aracını sağlıyoruz. Katılımcılar manuel olarak, excel içe aktarma yoluyla veya sosyal medyadak...
GuestQueue
guestqueue.com
Eksiksiz etkinlik konuk listesi yönetimi çözümü. Hayır, cidden, biz tek bir şey yapıyoruz ve bunu herkesten daha iyi yapıyoruz!
GruupMeet
gruupmeet.com
Gerçek Zamanlı Veriler ve Analizler. Üstün Arıza Bakımı. Etkinlik İletişim Platformu. Ulaşım, Turlar, Etkinlikler ve Akşam Yemeği için Kayıt.
Eventgroove
eventgroove.com
Eventgroove, etkinlik toplayıcıların ve ulusal ve uluslararası kar amacı gütmeyen kuruluşların sanal, karma ve kişisel etkinlikleriniz ve bağış toplama etkinlikleriniz için çevrimiçi olarak bilet düzenlemesine, tanıtmasına ve satmasına olanak tanıyan bir self-servis platformdur. Bağış toplama yetene...
Event Always
eventalways.com
Ödüllü etkinlik yönetimi firması EventAlways ile bir sonraki etkinliğinizi veya kurumsal buluşmanızı başlatın. EventAlways etkinlik listelerinin yardımıyla Mumbai'de veya çevrenizdeki herhangi bir yerde yaklaşan konferansları bulun.
Chasma Event
chasma.io
Chasma Event, çalışan etkinlikleri veya kuruluşunuzdaki herhangi bir etkinlik için mobil etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her büyüklükteki toplantı için davetiyeleri, LCV'leri, ayrıntıları ve talimatları ve kaynakları otomatikleştirir.
Sendomatic
sendomatic.com
Sendo Çevrimiçi Davetiyeler, bireylere ve kuruluşlara çevrimiçi etkinlikler oluşturma ve yönetme konusunda yardımcı olur.
Explori
explori.com
Explori, etkinlik profesyonellerinin etkinliklerinin performansını hızlı ve kolay bir şekilde analiz etmesini sağlayan birçok benzersiz özelliğe sahiptir. Yıllık bazda güvenle güvenebileceğiniz öngörüler oluşturun ve portföyünüzdeki veya kategorinizdeki diğer etkinliklerle kıyaslama yaparak sonuçlar...
DynamO Pricing
dynamopricing.com
DynamO, mekanlar ve etkinlik organizatörleri için tam otomatik, talebe dayalı dinamik fiyatlandırma aracı sağlayan bir teknoloji şirketidir. DynamO'nun yazılımı bilet satış gelirini anında artırır, tüm biletlerin tükenmesine veya daha büyük mekanların doldurulmasına yardımcı olur ve uygun fiyatlandı...
Blerter
blerter.com
Blerter, tüm ekibinizi tek bir yere bağlayarak iletişimlerinizi, operasyonlarınızı ve güvenlik süreçlerinizi merkezileştirmenize yardımcı olan basit, kullanımı kolay bir etkinlik dağıtım platformudur. Teslimatınızı kolaylaştırın, ters gidebilecek şeylere hazırlıklı olun ve bir sonraki etkinliğinizde...
Billetto UK
billetto.co.uk
Billetto, etkinlikleri yöneten ve tanıtan, çevrimiçi bilet satışı yapan ve etkinliğin ne kadar iyi gittiğini takip eden ücretsiz bir biletleme yazılımıdır.
Concierge
conciergeteam.co
Concierge Ekibi, etkinlik yöneticilerinin etkinlik konuklarıyla planlanmış ve iki yönlü kısa mesajlar (SMS) göndermesine yardımcı olur.
Guestboard
guestboard.co
Guestboard, net bir davetli listesiyle 10-1000+ gruplara yönelik etkinlikler düzenleyebileceğiniz, hepsi bir arada ücretsiz bir etkinlik planlama ve iletişim aracıdır. Modüler bir platform olarak Guestboard, grup etkinliğinizin tam olarak ihtiyaç duyduğu araçları seçmenize olanak tanır: Mesaj Panosu...
SponsorPitch
sponsorpitch.com
SponsorPitch, sponsorluk satış sürecini kolaylaştırarak ortaklıklara olanak tanır. Markaları aramak, keşfetmek ve onlar hakkında durum tespiti yapmak için verilerimizden yararlanabilirsiniz. Ayrıca satış konuşmanızı sergileyebileceğiniz bir yeriniz de var. SponsorPitch'in beş temel faydası: 1. Satış...
Feathr
feathr.co
Feathr, kuruluşların daha fazla etki ve daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış, Kâr Amacı Gütmeyen Pazarlama Platformudur. Kullanımı kolay reklam, e-posta, sosyal medya ve dijital etkileşim araçlarıyla Feathr, farkındalığı artırmanıza, çevrimiçi bağışları artırmanıza, e...