Diğer Etkinlik Yönetimi Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Botsvana

Guestboard

guestboard.co

Guestboard, net bir davetli listesiyle 10-1000+ gruplara yönelik etkinlikler düzenleyebileceğiniz, hepsi bir arada ücretsiz bir etkinlik planlama ve iletişim aracıdır. Modüler bir platform olarak Guestboard, grup etkinliğinizin tam olarak ihtiyaç duyduğu araçları seçmenize olanak tanır: Mesaj Panosu...