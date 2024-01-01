Diğer Etkinlik Yönetimi Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Anguilla

Guestboard

guestboard.co

Guestboard, 10-1000+ arası gruplara yönelik net bir davetli listesiyle etkinlikler düzenleyebileceğiniz, hepsi bir arada ücretsiz bir etkinlik planlama ve iletişim aracıdır. Modüler bir platform olarak Guestboard, grup etkinliğinizin tam olarak ihtiyaç duyduğu araçları seçmenize olanak tanır: Mesaj ...