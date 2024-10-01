Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Diğer E-posta Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Honduras
"Diğer E-posta Yazılımları" kategorisi, Microsoft Outlook, Gmail veya Apple Mail gibi en popüler veya genel e-posta istemcilerinin kapsamına girmeyen e-posta uygulamalarını ve araçlarını kapsar. Bu kategori, belirli ihtiyaçlar, sektörler veya kullanıcı tercihleri için tasarlanmış niş, uzmanlaşmış veya yeni ortaya çıkan e-posta yazılımlarını içerir. Bu araçlar, gelişmiş gizlilik, özel entegrasyonlar, alternatif kullanıcı arayüzleri veya belirli iş akışlarına veya ortamlara göre uyarlanmış gelişmiş e-posta yönetimi yetenekleri gibi benzersiz özellikler sunabilir.
Yeni Uygulama Gönder
Skiff
skiff.com
Skiff Mail, ekipler, işletmeler ve bireyler için uçtan uca şifrelenmiş, gizliliği ön planda tutan bir e-posta ürünüdür. 10 GB'lık ücretsiz depolama alanı, özel alan adları ve gelişmiş kurumsal yönetim ile iletişim ve işbirliği için kullanımı kolay ve tamamen güvenli bir platform sağlar.
Email Parser
emailparser.com
E-posta Ayrıştırıcı, gelen e-postalardan metin çıkarmak ve bunu API'leri, Zapier veya IFTTT'yi kullanarak elektronik tablolara, veritabanlarına veya diğer hizmetlere göndermek için kullanılan bir araçtır.
Neo
neo.space
Neo, küçük işletmelerin ve girişimcilerin çevrimiçi büyümesini hızlandırmak için tasarlanmış bir e-posta ve büyüme paketidir. 15.000'den fazla küçük işletme Neo'ya güveniyor. Neo, marka adınızla eşleşen ve markanızı büyütmenize yardımcı olacak güçlü özelliklere sahip özel bir iş e-posta adresi (adın...
Soverin
soverin.net
Gerçekten size ait olan özel bir posta kutusu. Ayda bir kapuçino fiyatına size kendi alan adınızda güvenli bir posta kutusu sunuyoruz. E-postanız güvendedir ve reklam amacıyla satılmaz.
ImprovMX
improvmx.com
Saniyeler içinde e-posta yönlendirmeyi kurun ve alan adınızla e-posta alıp göndermeye başlayın. Kesinlikle ücretsiz. Kayıt yok. 7/24 Destek.
Pobox
pobox.com
Pobox, e-postalarını seven kişilere yönelik e-posta hizmetidir. Kendi alan adınızda veya bizim alanlarımızdan birinde bir posta kutusu, özelleştirilebilir spam filtreleri, birden fazla adrese yönlendirme ve daha fazlasını edinin.
ContactBook
contactbook.app
ContactBook, işletmenizin kişileri merkezi olarak organize etmesine ve yönetmesine ve bunların doğru kişilerle paylaşılmasını sağlamasına yardımcı olur. Google ve Outlook kişileri gibi favori araçlarınızı bağlayabilir ve ayrıca kişileri .csv veya .vcf dosyaları aracılığıyla içe aktarabilir ve hepsin...
Topicbox
topicbox.com
Topicbox, ekiplerin bilgi paylaşması ve projeleri yönetmesi için merkezi bir paylaşım platformu sağlayarak grup e-postası göndermenin daha verimli bir yoludur.
Sendtric
sendtric.com
E-posta pazarlamacılarının kullanımına yönelik dinamik, e-posta geri sayım sayacı oluşturmada lider.
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO, e-posta ve SMS uyumluluğu ve engelleme listesi yönetiminde tanınmış liderdir. Şirket, CAN-SPAM ve TCPA gibi yasalara uyum için gereken bastırma verilerinin toplanmasını, depolanmasını ve dağıtımını otomatikleştiren kullanıcı dostu bir SaaS çözümü sunuyor. 2009 yılında kurulan şirket, yalnız...
Infraforge
infraforge.ai
Infraforge, özel bir sunucudaki özel bir IP üzerinde alan adlarını ve posta kutularını dakikalar içinde kurmanıza yardımcı olur.
Email Search
emailsearch.io
Emailsearch.io, profesyonel e-posta adreslerini bulmak, doğrulamak ve zenginleştirmek için lider çözümdür. Ücretsiz olarak kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.
Listagram
listagram.com
Listagram, katılım formlarını etkileşimli bir oyuna dönüştürerek katılım dönüşüm oranlarını artıran bir e-posta listesi oluşturma aracıdır