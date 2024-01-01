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Diğer Dönüşüm Oranı Optimizasyon Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Grönland
"Diğer Dönüşüm Oranı Optimizasyon Yazılımları" genellikle, geleneksel dönüşüm oranı optimizasyonu (CRO) araçları tarafından sunulanların ötesinde ek veya özel işlevler sağlayan çeşitli yazılım araçlarını ve platformlarını kapsayan çeşitli bir kategoriyi ifade eder.
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Elicit
elicit.org
Yapay Zeka Araştırma Asistanı. Elicit, GPT-3 destekli bir araştırma asistanıdır. Elicit, veri kümelerini sınıflandırmanıza, araştırma soruları üzerine beyin fırtınası yapmanıza ve yayınlar arasında arama yapmanıza yardımcı olur.
Exatom
exatom.io
Mevcut çevrimiçi formlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyoruz. Çok daha iyi. Formunuzla etkileşime giren ziyaretçilerin genellikle iki haneli bir yüzdesi dönüştürücülere yönelmiyor. Neden yarı yolda veya başarısız bir gönderimden sonra web formunuzu terk ediyorlar? Form performan...
emojicom
emojicom.io
Emojileri kullanarak ilgi çekici bir şekilde geri bildirim toplayın 🗣 WordPress, Shopify, Medium ve daha fazlasıyla kolayca entegre olur. Hemen deneyin, Ücretsiz 🎉
Hippoc
hippoc.ai
Pazarlamacılar ve Tasarımcılar, uzun, maliyetli ve gelirden bağımsız bir reklam tasarımı oluşturma sürecinden bıktınız mı? Hippoc Neuro-AI yazılımı, Tıklama Oranını, Dönüşüm Oranını en üst düzeye çıkarmak ve uzun vadeli marka sadakati oluşturmak için tasarımlarınızı nasıl optimize edeceğinizi saniye...
Appocalypsis
appocalypsis.com
Appocalypsis, pazarlamacıların web sitelerinin dönüştürülmesine yardımcı olan widget'lar oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir SaaS uygulamasıdır.
ReviewCaddy
reviewcaddy.com
ReviewCaddy, satıcıların web sitesinden satın aldıkları ürünler hakkında zengin ve interaktif bir şekilde müşterilerinin görüşlerini toplamalarına, satıcıların müşterilerinin sesini dinlemelerine ve buna göre ürün sayfalarında güncellemeler yapmalarına yardımcı olan bir araçtır.
CredSpark
credspark.com
CREDSPARK, İÇERİĞİ BENZERSİZ VERİLER ÜRETEN, İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİREN VE GELİRLERİ ARTIRAN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİMLERE DÖNÜŞTÜRÜR.
BIK
bik.ai
BIK (bik.ai), E-ticaret işletmelerinin birden fazla yatırım getirisi elde etmesine yardımcı olan en akıllı etkileşimli pazarlama platformudur. Bu platform, bir markanın Chatbot'larla otomasyon işlemlerini gerçekleştirmesine, CRM ile çoklu görevleri yönetmesine, kampanyalarla özelleştirilmiş yayınlar...