Diğer İşbirliği Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları En Popüler Son Eklenenler

"Diğer İşbirliği" kategorisi, mevcut İşbirliği ve Üretkenlik kategorilerine uymayan ürünler için tasarlanmıştır. Bu ürünler yeni gelişen alanlarda olabilir, yeni yazılım türlerine öncülük edebilir veya pek çok benzeri olmayan niş işlevlere hizmet edebilir. Bu kategori, popüler işbirliği araçlarına yönelik eklentilerin veya bağlayıcıların yanı sıra belirli işbirliği ve iletişim türlerini kolaylaştıracak özel araçları içerir.