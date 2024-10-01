Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Diğer İşbirliği Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Heard Adası ve McDonald Adaları
"Diğer İşbirliği" kategorisi, mevcut İşbirliği ve Üretkenlik kategorilerine uymayan ürünler için tasarlanmıştır. Bu ürünler yeni gelişen alanlarda olabilir, yeni yazılım türlerine öncülük edebilir veya pek çok benzeri olmayan niş işlevlere hizmet edebilir. Bu kategori, popüler işbirliği araçlarına yönelik eklentilerin veya bağlayıcıların yanı sıra belirli işbirliği ve iletişim türlerini kolaylaştıracak özel araçları içerir.
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MightyText
mightytext.net
Bilgisayardan metin. Bilgisayardan SMS. Android için iMessage. Bilgisayardan Android SMS.
HackMD
hackmd.io
HackMD, ekipler ve kuruluşlar için belgelerinizi sorumlu tutan hafif bir bilgi tabanıdır. Kullanıcılarımız Fortune 500 şirketlerinden, Web3 topluluklarından, akademik ve bilimsel kurumlardan gelmektedir. Geliştiriciler GitHub ve Gist entegrasyonunun, esnek kod bloklarının ve sorunsuz işbirliği deney...
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıc...
Zeplin
zeplin.io
Zeplin, tüm ekibin güzel ürünleri birlikte göndermek için işbirliği yapabileceği, nihai tasarımları yayınlamaya yönelik organize bir çalışma alanıdır. 2014 yılında kurulduk ve bugün Apple, Starbucks, Salesforce, Amazon, Microsoft, Audi ve çok daha fazlasını içeren binlerce ürün ekibinden 5 milyondan...
Super
super.so
Notion ile hızlı, işlevsel web siteleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Özel alanlar, temalar, şifre koruması ve daha fazlası; kod gerekmez.
Abstract
abstract.com
Özet, tasarım ekipleri ve kurumsal paydaşlar arasında kesintisiz ve açık işbirliğine olanak tanıyan, sürüm kontrollü bir tasarım iş akışı yönetim sistemidir. Özet, ekibinizin tüm tasarım çalışmaları için sürüm kontrollü doğruluk kaynağıdır. Tasarımın klasörlerde ve özel kodlarda kilitli kalmaması ge...
Monica
monicahq.com
Monica sevdiklerinizle ilgili her şeyi hatırlamanızı sağlar.
Charli AI
charli.ai
Charli AI, özellikle finansal hizmetlere odaklanarak ölçeklenebilir ve güvenilir yapay zeka operasyonları sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Ekiplerin görevlerini daha verimli ve doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için Ancaeus Platformunu kullanır. Temel tekliflerinden ...
Sympli
sympli.io
Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.
Additor
additor.io
Dağıtılırken senkronize kalın! Additor, ekibinizin tek ve yaşayan gerçek kaynağına dayalı olarak sürtüşme olmadan eşzamansız olarak işbirliği yapmasına yardımcı olur. Çeşitli içerik türlerini düzenleyip paylaşabilir ve değişiklikleri ve sürümleri takip ederek bağlamı net bir şekilde yakalayabilirsin...
SessionLab
sessionlab.com
SessionLab, kolaylaştırmanın atölye tasarımını ve teslimat sürecini daha verimli, etkili ve keyifli hale getirmesine yardımcı olur. Modern, güçlü ve sınıfının en iyisi işbirlikçi oturum planlayıcısı ve en kapsamlı kolaylaştırma bilgisi kütüphanesini sunar.
Markup.io
markup.io
Çalışkan ekibinize zamanlarını geri verin. MarkUp.io, karar vericilere, tasarımcılara, pazarlamacılara ve aradaki herkese ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayan görsel bir yorum platformudur. Sezgisel arayüzümüz, yaratıcıların ve ortak çalışanların web siteleri, PDF'ler, videolar, resiml...
Bubbles
usebubbles.com
Bubbles, uzaktaki ekiplerin sohbet veya e-posta yerine ekran paylaşımı ve videolar kullanarak birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıyarak kullanıcıların önemli bağlam ve görsel geri bildirimleri birbirlerine iletmesine olanak tanır.
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard, storyboard'ları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir storyboard yazılımıdır. MakeStoryboard, hızlı bir şekilde storyboard'lar oluşturmak için yerleşik bir uygulamaya ve çeşitli kullanışlı araçlara sahiptir. Bir yaratıcı, video yapımcıs...
Ayanza
ayanza.com
Akıllı İşbirliği Paketi Zorlu zamanlar ekip verimliliğinde yenilik gerektiriyor Ekibi akışa sokun ve hedeflere kolayca ulaşın. Süreç boyunca Ayanza'nın rehberliğinde olun.
Balloon
balloon.app
Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projel...
Sendwin
send.win
Sendwin, birden fazla hesabı tek bir tarayıcıdan yönetmek için çoklu oturum açma platformuna geliştirilmiş bir verimlilik aracıdır. Favori web sitenizdeki birden fazla hesabı tek tarayıcıdan yönetin. Aynı sitedeki birden fazla hesaba aynı anda giriş yapın.
Remote Social
remotesocial.io
Remote Social, ekiplerin bağlantı kurmasına, eğlenmesine ve güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç paketi sunar.
Conferfly
conferfly.com
Konferans odalarınız için G Suite/Microsoft Office 365 takvimleriyle çalışan Web Uygulama Yazılımı. Conferfly zamandan ve paradan tasarruf edecek ve toplantılarınızı daha verimli hale getirecek. daha fazla kontrol için https://conferfly.com
Pointagram
pointagram.com
Motivasyonu ve ekip başarılarını artıran oyunlaştırma aracı Pointagram. Takımınızın hedef odaklı olmasını sağlayın ve harika performansı birlikte kutlayın.
Echofin
echofin.com
Echofin, finans ekiplerine yönelik Sohbet odaklı bir topluluk yönetimi platformudur. Otomatik abonelik yönetimi, entegre faturalandırma, iş analitiği ölçümlerini içeren kontrol paneli ve sınırsız kullanıcı/sohbet odası/geçmiş sunarlar. Echofin ayrıca ticaret okulları, akademiler ve topluluklar kurac...
Skreenbe
skreenbe.com
Skreenbe, toplantı yapınızı geliştirmek için sanal kurul toplantısı yazılımı sunar. Skreenbe, çevrimiçi toplantı yapan ve günlük iş prosedürlerine daha fazla organizasyon, etkileşim ve verimlilik eklemek isteyen herkese yöneliktir. Herkese uyan tek boyutlu çevrimiçi görüntülü toplantı yazılımını unu...
Pandos
pandos.io
Pandos, yüksek öğrenim ve şirketler için ekip oluşturma, görev yönetimi ve akran değerlendirmesi gibi yeni bir yaklaşımla temel işbirliği özelliklerini destekleyen, tek noktadan işbirliğine dayalı bir öğrenme ve geliştirme platformudur. Platform, öğrencilerin teknik ve teknik becerilerine ilişkin ak...
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365, özel olarak oluşturulmuş Web Bölümleri ve kullanıma hazır araçlardan oluşan bir kitaplık içeren, SharePoint'in bir uzantısıdır. Dijital işyerleri geliştirme sürecini basitleştirir, karmaşık kodlama ihtiyacını ve uzun süren geliştirme süreçlerini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman k...
Rolepass
rolepass.io
Rolepass, ekip üyeleri uzaklaştığında kullanıcıların görev ve sorumlulukları ekibinin geri kalanına devretmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur. Rolepass, ekip üyeleri arasında kusursuz bir bilgi aktarımı oluşturmaya ve iş arkadaşları işten uzaktayken ekiplerin yaşadığı stres ve kaygıy...
LiveDataset
livedataset.com
LiveDataset by Krescendo, verimli iş süreçleri için özel çevrimiçi uygulamalar oluşturmaya yönelik yapılandırılabilir bir veri yönetimi platformudur. Eski veya elektronik tablo tabanlı sistemleri değiştirin. Bilgi toplamayı basitleştirin. Küçük ekiplerden binlerce kullanıcıya kadar yüksek kaliteli, ...
HabitStack
habitstack.com
Meşgul liderler için hedef yürütme yazılımı. HabitStack size şu konularda yardımcı olur: - Çok net hedefler belirleyin - Görevlerinizi bu hedeflere göre hizalayın - Her hafta ilerleme sağlayın Etkili liderlerin, meşgul olsalar bile önemli hedefleri ileriye taşımak için kullandıkları alışılmadık a...
Brandmoxe
brandmoxe.com
Harika fikirleri başarılı bir işe dönüştürmeye yardımcı olan hepsi bir arada iş planlama ve startup geliştirme yazılımı
Suggestion Ox
suggestionox.com
Öneri Ox, çalışanlarınıza tamamen güvenli ve özel dijital köşelerinden soru paylaşma, endişelerini dile getirme ve sorunları bildirme özgürlüğü veren güvenli, güvenilir, %100 anonim bir platformdur. Sorunlarını daha iyi anlamak, doğru zamanda harekete geçmek ve günümüzün zorlu zamanlarında başarılı ...
EverAfter
everafter.ai
EverAfter'ın B2B Müşteri Arayüzü, müşterilerinizin, ürününüzü kuruluşları genelinde dağıtma konusunda doğru yolda kalmaları için ihtiyaç duydukları birleşik evdir
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst, tanıdık masaüstü ortamı gibi görünen ve hissettiren çevrimiçi işbirliği alanları sağlayarak çevrimiçi işbirliğini kolay, sorunsuz ve hızlı hale getirir. Deskfirst, teknik boşlukları ortadan kaldırır, yönetimi kolaydır ve güçlü markalama özellikleriyle etkileşimi artırır.
Async
async.com
Async, iş yerinde tamamen eşzamansız konuşmalar yapmanın en iyi yolunu geliştiriyor. Durmaksızın toplantıların yapıldığı günler geride kaldı. Hızlı aramaları ve gereksiz ileri geri konuşmaları, çalışma şekliniz dikkate alınarak oluşturulan eşzamansız sesli mesajlaşmayla değiştirin. Transkripti okuyu...