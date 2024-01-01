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Kategoriler

Diğer İşbirliği Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Belarus

"Diğer İşbirliği" kategorisi, mevcut İşbirliği ve Üretkenlik kategorilerine uymayan ürünler için tasarlanmıştır. Bu ürünler yeni gelişen alanlarda olabilir, yeni yazılım türlerine öncülük edebilir veya pek çok benzeri olmayan niş işlevlere hizmet edebilir. Bu kategori, popüler işbirliği araçlarına yönelik eklentilerin veya bağlayıcıların yanı sıra belirli işbirliği ve iletişim türlerini kolaylaştıracak özel araçları içerir.

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MightyText

MightyText

mightytext.net

Bilgisayardan metin. Bilgisayardan SMS. Android için iMessage. Bilgisayardan Android SMS.

HackMD

HackMD

hackmd.io

HackMD, ekipler ve kuruluşlar için belgelerinizi sorumlu tutan hafif bir bilgi tabanıdır. Kullanıcılarımız Fortune 500 şirketlerinden, Web3 topluluklarından, akademik ve bilimsel kurumlardan gelmektedir. Geliştiriciler GitHub ve Gist entegrasyonunun, esnek kod bloklarının ve sorunsuz işbirliği deney...

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

Zeplin, ekiplerin tasarım vaadini yerine getirmesine yardımcı oluyor. Tasarım dağıtım platformumuz, tasarımı geliştirmeyle birleştirir ve tüm ürün ekiplerinin güzel ürünleri birlikte göndermek için işbirliği yapabileceği tasarımları yayınlamak için düzenli bir çalışma alanı sağlar.

Abstract

Abstract

abstract.com

Özet, tasarım ekipleri ve kurumsal paydaşlar arasında kesintisiz ve açık işbirliğine olanak tanıyan, sürüm kontrollü bir tasarım iş akışı yönetim sistemidir. Özet, ekibinizin tüm tasarım çalışmaları için sürüm kontrollü doğruluk kaynağıdır. Tasarımın klasörlerde ve özel kodlarda kilitli kalmaması ge...

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

Team-GPT, 2 ila 2000 kişiden oluşan ekiplerin çalışmalarında yapay zekayı benimseyebileceği, ortak çalışmaya dayalı bir platformdur. Paylaşılan tek bir çalışma alanında yapay zekayı öğrenin, işbirliği yapın ve uzmanlaşın. Ekibinizin kolektif zekasının yapay zeka tarafından güçlendirildiği, yaratıc...

Super

Super

super.so

Notion ile hızlı, işlevsel web siteleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Özel alanlar, temalar, şifre koruması ve daha fazlası; kod gerekmez.

Monica

Monica

monicahq.com

Monica sevdiklerinizle ilgili her şeyi hatırlamanızı sağlar.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

Charli AI, özellikle finansal hizmetlere odaklanarak ölçeklenebilir ve güvenilir yapay zeka operasyonları sağlamak için tasarlanmış bir yapay zeka aracıdır. Ekiplerin görevlerini daha verimli ve doğru bir şekilde yerine getirmelerini sağlamak için Ancaeus Platformunu kullanır. Temel tekliflerinden ...

Sympli

Sympli

sympli.io

Web ve mobil ürün ekipleri için tasarım aktarımı, uygulama ve işbirliği. Sympli, Photoshop, Adobe XD, Sketch, Android Studio ve Xcode ile çalışır.

Additor

Additor

additor.io

Dağıtılırken senkronize kalın! Additor, ekibinizin tek ve yaşayan gerçek kaynağına dayalı olarak sürtüşme olmadan eşzamansız olarak işbirliği yapmasına yardımcı olur. Çeşitli içerik türlerini düzenleyip paylaşabilir ve değişiklikleri ve sürümleri takip ederek bağlamı net bir şekilde yakalayabilirsin...

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

SessionLab, kolaylaştırmanın atölye tasarımını ve teslimat sürecini daha verimli, etkili ve keyifli hale getirmesine yardımcı olur. Modern, güçlü ve sınıfının en iyisi işbirlikçi oturum planlayıcısı ve en kapsamlı kolaylaştırma bilgisi kütüphanesini sunar.

Markup.io

Markup.io

markup.io

Çalışkan ekibinize zamanlarını geri verin. MarkUp.io, karar vericilere, tasarımcılara, pazarlamacılara ve aradaki herkese ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlayan görsel bir yorum platformudur. Sezgisel arayüzümüz, yaratıcıların ve ortak çalışanların web siteleri, PDF'ler, videolar, resiml...

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

Bubbles, uzaktaki ekiplerin sohbet veya e-posta yerine ekran paylaşımı ve videolar kullanarak birbirleriyle iletişim kurmasına olanak tanıyarak kullanıcıların önemli bağlam ve görsel geri bildirimleri birbirlerine iletmesine olanak tanır.

MakeStoryBoard

MakeStoryBoard

makestoryboard.com

MakeStoryboard, storyboard'ları hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir storyboard yazılımıdır. MakeStoryboard'da hızlı bir şekilde storyboard'lar oluşturmak için yerleşik bir uygulama ve çeşitli kullanışlı araçlar bulunur. Bir yaratıcı, video yapımcısı,...

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

Akıllı İşbirliği Paketi Zorlu zamanlar ekip verimliliğinde yenilik gerektiriyor Ekibi akışa sokun ve hedeflere kolayca ulaşın. Süreç boyunca Ayanza'nın rehberliğinde olun.

Balloon

Balloon

balloon.app

Üstün video deneyimleri yaratma platformunuz Brandlive ile televizyonun büyüsünü web seminerlerinize, etkinliklerinize ve toplantılarınıza taşıyın. Aylık web seminerleri, ürün lansmanları, yatırımcı toplantıları veya yılın en büyük etkinliği olsun, şirketlerin her ölçekteki ve karmaşıklıktaki projel...

Remote Social

Remote Social

remotesocial.io

Remote Social, ekiplerin bağlantı kurmasına, eğlenmesine ve güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç paketi sunar.

Pointagram

Pointagram

pointagram.com

Motivasyonu ve ekip başarılarını artıran oyunlaştırma aracı Pointagram. Takımınızın hedef odaklı olmasını sağlayın ve harika performansı birlikte kutlayın.

Echofin

Echofin

echofin.com

Echofin, finans ekiplerine yönelik Sohbet odaklı bir topluluk yönetimi platformudur. Otomatik abonelik yönetimi, entegre faturalandırma, iş analitiği ölçümlerini içeren kontrol paneli ve sınırsız kullanıcı/sohbet odası/geçmiş sunarlar. Echofin ayrıca ticaret okulları, akademiler ve topluluklar kurac...

Sendwin

Sendwin

send.win

Sendwin, birden fazla hesabı tek bir tarayıcıdan yönetmek için çoklu oturum açma platformuna geliştirilmiş bir verimlilik aracıdır. Favori web sitenizdeki birden fazla hesabı tek tarayıcıdan yönetin. Aynı sitedeki birden fazla hesaba aynı anda giriş yapın.

Rolepass

Rolepass

rolepass.io

Rolepass, ekip üyeleri uzaklaştığında kullanıcıların görev ve sorumlulukları ekibinin geri kalanına devretmesine olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur. Rolepass, ekip üyeleri arasında kusursuz bir bilgi aktarımı oluşturmaya ve iş arkadaşları işten uzaktayken ekiplerin yaşadığı stres ve kaygıy...

LiveDataset

LiveDataset

livedataset.com

LiveDataset by Krescendo, verimli iş süreçleri için özel çevrimiçi uygulamalar oluşturmaya yönelik yapılandırılabilir bir veri yönetimi platformudur. Eski veya elektronik tablo tabanlı sistemleri değiştirin. Bilgi toplamayı basitleştirin. Küçük ekiplerden binlerce kullanıcıya kadar yüksek kaliteli, ...

HabitStack

HabitStack

habitstack.com

Meşgul liderler için hedef yürütme yazılımı. HabitStack size şu konularda yardımcı olur: - Çok net hedefler belirleyin - Görevlerinizi bu hedeflere göre hizalayın - Her hafta ilerleme sağlayın Etkili liderlerin, meşgul olsalar bile önemli hedefleri ileriye taşımak için kullandıkları alışılmadık a...

Conferfly

Conferfly

conferfly.com

Konferans odalarınız için G Suite/Microsoft Office 365 takvimleriyle çalışan Web Uygulama Yazılımı. Conferfly zamandan ve paradan tasarruf edecek ve toplantılarınızı daha verimli hale getirecek. daha fazla kontrol için https://conferfly.com

Brandmoxe

Brandmoxe

brandmoxe.com

Harika fikirleri başarılı bir işe dönüştürmeye yardımcı olan hepsi bir arada iş planlama ve startup geliştirme yazılımı

Suggestion Ox

Suggestion Ox

suggestionox.com

Öneri Ox, çalışanlarınıza tamamen güvenli ve özel dijital köşelerinden soru paylaşma, endişelerini dile getirme ve sorunları bildirme özgürlüğü veren güvenli, güvenilir, %100 anonim bir platformdur. Sorunlarını daha iyi anlamak, doğru zamanda harekete geçmek ve günümüzün zorlu zamanlarında başarılı ...

Skreenbe

Skreenbe

skreenbe.com

Skreenbe, toplantı yapınızı geliştirmek için sanal kurul toplantısı yazılımı sunar. Skreenbe, çevrimiçi toplantı yapan ve günlük iş prosedürlerine daha fazla organizasyon, etkileşim ve verimlilik eklemek isteyen herkese yöneliktir. Herkese uyan tek boyutlu çevrimiçi görüntülü toplantı yazılımını unu...

Pandos

Pandos

pandos.io

Pandos, yüksek öğrenim ve şirketler için ekip oluşturma, görev yönetimi ve akran değerlendirmesi gibi yeni bir yaklaşımla temel işbirliği özelliklerini destekleyen, tek noktadan işbirliğine dayalı bir öğrenme ve geliştirme platformudur. Platform, öğrencilerin teknik ve teknik becerilerine ilişkin ak...

EverAfter

EverAfter

everafter.ai

EverAfter'ın B2B Müşteri Arayüzü, müşterilerinizin, ürününüzü kuruluşları genelinde dağıtma konusunda doğru yolda kalmaları için ihtiyaç duydukları birleşik evdir

Deskfirst

Deskfirst

deskfirst.com

Deskfirst, tanıdık masaüstü ortamı gibi görünen ve hissettiren çevrimiçi işbirliği alanları sağlayarak çevrimiçi işbirliğini kolay, sorunsuz ve hızlı hale getirir. Deskfirst, teknik boşlukları ortadan kaldırır, yönetimi kolaydır ve güçlü markalama özellikleriyle etkileşimi artırır.

Sprocket 365

Sprocket 365

sprocket365.com

Sprocket 365, özel olarak oluşturulmuş Web Bölümleri ve kullanıma hazır araçlardan oluşan bir kitaplık içeren, SharePoint'in bir uzantısıdır. Dijital işyerleri geliştirme sürecini basitleştirir, karmaşık kodlama ihtiyacını ve uzun süren geliştirme süreçlerini ortadan kaldırarak kullanıcılara zaman k...

Async

Async

async.com

Async, iş yerinde tamamen eşzamansız konuşmalar yapmanın en iyi yolunu geliştiriyor. Durmaksızın toplantıların yapıldığı günler geride kaldı. Hızlı aramaları ve gereksiz ileri geri konuşmaları, çalışma şekliniz dikkate alınarak oluşturulan eşzamansız sesli mesajlaşmayla değiştirin. Transkripti okuyu...

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