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Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Fiji
"Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları" genellikle işletmelere uzmanlaşmış veya niş finansal hizmetler sunan ancak bankalar, alternatif kredi verenler veya risk sermayesi şirketleri gibi geleneksel kategorilere tam olarak uymayan çeşitli finansal kuruluşları veya bireyleri kapsayan çeşitli bir kategoriyi ifade eder.
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ANZ Australia
anz.com.au
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
ANZ New Zealand
anz.co.nz
Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.
Revolut
revolut.com
Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.
Revolut Business
revolut.com
Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.
Holvi
holvi.com
Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.
Lendio
lendio.com
2011 yılında Brock Blake ve Trent Miskin tarafından kurulan Utah merkezli Lendio (eski adıyla Funding Universe), ABD'de küçük işletme sahiplerini hedefleyen ücretsiz bir çevrimiçi kredi pazarıdır.
Wikifolio
wikifolio.com
Yetenekler ve sermaye piyasası uzmanları alım satım fikirlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabilirler. Herkes mevcut sermayesine bakılmaksızın favorilerini seçebilir ve borsada işlem gören bir finansal ürün aracılığıyla bu ticaret fikirlerinden kar elde edebilir.
Fidor Bank
fidor.de
Fidor Bank, merkezi Münih'te bulunan, Alman lisanslı, internet tabanlı bir doğrudan bankadır. Fidor Akıllı çek hesabı ile banka, özel ve ticari müşterilere yöneliktir. Fidor Bank kavramı dijital bankacılığın ilke ve mekanizmalarına dayanmaktadır.
Moonfare
moonfare.com
Moonfare, üst düzey fonları perakende ve kurumsal yatırımcılara daha düşük minimum tutarlarla sunan bir özel sermaye yatırım platformudur.
Checkflo
checkflo.com
Checkflo'nun kolaylaştırılmış çek gerçekleştirme hizmeti, tüm çek işleme, yazdırma ve postalama ihtiyaçlarınız için tek kaynaktır. Daha az çaba ve evrak işiyle idari maliyetlerinizi azaltabilir ve operasyonel verimliliğinizi artırabiliriz. Checkflo, çek bulut yazılımımız aracılığıyla çek ödemelerini...
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds'un deneyimli yatırım ekibi, sektörler ve aşamalar genelinde en ileri fırsatlardan yararlanmak için binlerce şirketi tespit ediyor ve onlar üzerinde titiz araştırmalar yapıyor.
Fundbox
fundbox.com
Fundbox, 150.000 $'a kadar işletme finansmanına hızlı ve kolay erişim sunar. Kredi limiti ve vadeli kredi seçeneklerimizin işletmenizin büyümesini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.
RateSetter
ratesetter.com
Kontrolün sizde olmasını sağlayan ödüllü bireysel kredi sağlayıcısı. Kredi puanınızı etkilemeyen bir teklifle anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş oranınızı alın.
Moula
moula.com.au
Moula, işinizi büyütmek için borç almanın daha iyi bir yoludur. İyi işleri belirlemek için akıl ve kalp kombinasyonunu kullanırlar ve kredileri 24 saat içinde onaylayıp finanse edebilirler.
Lendino
lendino.dk
Lendino, özel ve profesyonel yatırımcıların her iki tarafın da yararına doğrudan kredibilitesi yüksek şirketlere borç verebilecekleri bir kredi pazarıdır. Kredi piyasasını kullanmak hem borç veren hem de alan olarak zamandan, paradan ve güçlüklerden tasarruf sağlar.
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube, yeni kurulan ve büyüyen işletmelerin girişimcilerinin potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmasına yönelik bir öz sermaye kitle fonlaması platformudur. Crowdcube yatırımcılara fon verdikleri şirketlerde gerçek sermaye sağlıyor. Crowdcube, benzer düşüncelere sahip insanlardan oluşan bir to...
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance, yeni başlayanlar için yeni bir sigorta şirketi türüdür. Kurucular tarafından kurucular için oluşturulan işletme sigortasına ilişkin her şeyi sıfırdan yeniden tasarladık, böylece daha hızlı hareket edebilirsiniz.
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital, 2012 yılında kurulmuş bir küçük işletme fon sağlayıcısıdır. İşletme sermayesini hızlı ve verimli bir şekilde sağlayarak başarılı küçük işletme sahiplerini güçlendirmeye inanıyoruz. Teknoloji platformumuz nakit akışını, büyümeyi ve karakteri değerlendirir ve kişisel krediye bankalar v...
Tipigo
tipigo.com
Tipigo, piyasadan daha iyi performans gösterdiği kanıtlanmış özel hisse senedi portföyleri oluşturmak için büyük verileri ve insan uzmanlığını sentezleyerek profesyonel hisse senedi analistlerinin gücünden yararlanır.
Minveo
minveo.de
Dijital varlık yönetimi için bir platform. Teknoloji ve niceliksel temelli. Makine Öğrenimi tarafından desteklenmektedir.
Kriya
kriya.co
Gizli, tam defter fatura indirim olanağından yararlanın. Tüm ödenmemiş faturalarınıza karşı güvence altına alındığından, düzenli nakit akışı ihtiyacı olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Hedonova
hedonova.io
Hedonova, yalnızca tek bir fona yatırım yaparak 12'den fazla egzotik alternatif varlık sınıfına yatırım yapmanıza olanak tanıyan, SEC tarafından düzenlenen bir alternatif yatırım fonudur. Yatırım uzmanlarımız paranızı şarap, sanat, yeni girişimler, kripto, emlak ve diğerleri gibi varlıklara tahsis e...
Foundy
foundy.com
Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerini...
Clara
clarafinds.com
Mali durumunuzu yönetmenize yardımcı olacak doğru ürünleri bulmak bir angarya olabilir, bu yüzden izin verin omuzlarınızdaki yükün bir kısmını almamıza izin verin! Clara, insanların ve küçük işletmelerin fintech yazılım ve donanımlarını bulup karşılaştırmalarına ve en iyi ürünü seçmelerine yardımcı ...
Swish Funding
swishfunding.com
Türler: Yükümlülük Olmayan Teklifler, Ekipman Finansmanı, İş Genişletme, Hızlı Finansman, Çevrimiçi Başvuru
StackSource
stacksource.com
StackSource, teknoloji destekli bir ticari gayrimenkul kredisi platformudur. Ticari mülk geliştiren veya satın alan yatırımcıları kolay ve şeffaf bir süreçle bankalar, sigorta şirketleri ve özel kredi verenler gibi finansman seçenekleriyle buluşturuyoruz.
ProNvest
pronvest.com
ProNvest emeklilik planlaması ve hesap yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Emeklilik hesabınızı yöneterek ve piyasayı sizin adınıza takip ederek işin zor kısmını sizin adınıza biz yapıyoruz.
MySIPonline
mysiponline.com
MySIPonline, 50'den fazla yüksek nitelikli sektör uzmanı ve fon analistinden oluşan bir ekiple tüm AMC'leri tek çatı altında toplayan Hindistan'ın en gelişmiş Yatırım Fonu Yatırım Platformudur. Her yatırımcının ihtiyaçlarını anlayan ve onlara kağıtsız bir şekilde yatırım konforunu riskle eşleştirme ...
Gusher
gusher.co
Gusher, bir startup kurmanın ve kurmanın basit, hızlı ve kolay yoludur. Yatırımcıya ihtiyaç duymadan. Sermayeye ihtiyaç duymadan. Nasıl? Gusher, Girişimcilerin performansa dayalı eşitliği kullanarak yeni girişimler oluşturmalarına ve başlatmalarına yardımcı olur. Teknoloji, medya ve sağlıktan tasarı...
growney
growney.de
Kurulan Robo-Advice teknolojisi, bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer finansal hizmet sağlayıcıların kullanımına sunulacak.
FlexFunding
flexfunding.com
Flex Funding ile sağlıklı Danimarka şirketlerine yönelik kredilere yatırım yapabilirsiniz. Gelişimleri ve büyümeleri için para alıyorlar, siz de cazip bir getiri elde ediyorsunuz.
Finhaven
finhaven.com
Kriptografik teknolojiyi geleneksel olarak parçalanmış ve verimsiz sermaye piyasalarına uygulayan Finhaven Platformu, hem küresel ihraççılara hem de kendi pazarındaki yatırımcılara fayda sağlayan yenilikler sunuyor.
Equitise
equitise.com
Equitise, Avustralya'nın Lider Hisse Kitlesel Fonlama Platformudur. Misyonu, özel Avustralyalı ve Kivi şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olmak için sermayenin erişilebilirliğini artırmaktır.
Dividend Finance
dividendfinance.com
Gelişmiş teknoloji ve işinizi büyütmenize yardımcı olmaya adanmış bir ekiple güneş enerjisi ve depolama finansmanı sağlamak için ülke çapında konut güneş enerjisi kurulumcularıyla ortaklık yapıyoruz.
Debexpert
debexpert.com
Çevrimiçi kredi piyasamız aracılığıyla bankaların ve diğer borç verenlerin borç portföylerini verimli bir şekilde ve en iyi piyasa fiyatıyla satmalarına yardımcı oluyoruz. Tahsilat acentelerine, borç satın alma şirketlerine, gayrimenkul alıcılarına, tıbbi borç alıcılarına, taşıt kredisi portföy alıc...
Crowd2Fund
crowd2fund.com
Crowd2Fund Exchange, yatırımcıların işletmelerdeki hisselerini alıp satmalarına olanak tanır.
Companisto
companisto.com
Companisto, hisse bazlı bir kitlesel fonlama platformudur. Companisto, yeni kurulan ve büyüyen şirketlere yönelik yatırım platformudur.
Anaxago
anaxago.com
Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarrufla...
Invesdor
invesdor.com
İddialı Avrupalı işletmeleri dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturan #dijital #bağış toplama alanında İskandinav pazar lideri.
FundThrough
fundthrough.com
Büyüyen işletmeler için isteğe bağlı işletme sermayesi. FundThrough, işletmelere, kullanımı kolay bir çevrimiçi fonlama platformu üzerinden ödenmemiş faturalardan fonlara anında erişim olanağı sunar. Finansman imkanı, işletmenin satışlarının gücüne bağlı olarak 500 $ ile 2 milyon $ arasında değişmek...
Kiva
kiva.org
Kiva, tüm insanların kendi hayatlarını iyileştirme gücüne sahip olduğu, finansal açıdan kapsayıcı bir dünya tasavvur ediyor.
Seedrs
seedrs.com
Avrupa'nın önde gelen kitlesel fonlama sitesi Seedrs ile en iyi yeni girişim işletmelerine çevrimiçi yatırım fırsatları ve tohum ve melek yatırımlarını artırın.
Embroker
embroker.com
İşletme sigortası dünyadaki en eski sektörlerden biridir. Teknolojik ilerlemeden ziyade kişisel ilişkiler üzerine kuruludur. Aynı zamanda köklü oyuncuların hakimiyetindedir. Şu ana kadar. Embroker, fiyatları artıran ve sinir bozucu müşteri deneyimlerine yol açan verimsizlikleri ortadan kaldırmak içi...