Web uygulamaları için uygulama mağazası

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

WebCatalog Desktop

WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.

WebCatalog Desktop'u İndir
Daha fazla bilgi edinin
Kategoriler

Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları - En Popüler Uygulamalar - Cabo Verde

"Diğer İşletme Finansmanı Sağlayıcıları" genellikle işletmelere uzmanlaşmış veya niş finansal hizmetler sunan ancak bankalar, alternatif kredi verenler veya risk sermayesi şirketleri gibi geleneksel kategorilere tam olarak uymayan çeşitli finansal kuruluşları veya bireyleri kapsayan çeşitli bir kategoriyi ifade eder.

Yeni Uygulama Gönder


Revolut

Revolut

revolut.com

Parayla ilgili her şey için tek bir uygulama. Revolut, günlük harcamalarınızdan tasarruf ve yatırımlarla geleceğinizi planlamaya kadar paranızdan daha fazlasını elde etmenize yardımcı olur.

Revolut Business

Revolut Business

revolut.com

Güçlü, kişiselleştirilmiş araçların tek bir yerde bulunduğu, sınırsız bir hesap, işletmenizin finansmanı üzerinde size en üst düzeyde kontrol sağlar.

ANZ Australia

ANZ Australia

anz.com.au

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.

ANZ New Zealand

ANZ New Zealand

anz.co.nz

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu Limited, merkezi Melbourne, Victoria'da bulunan bir Avustralya çok uluslu bankacılık ve finansal hizmetler şirketidir. Varlıklara göre Avustralya'nın ikinci, piyasa değerine göre ise dördüncü büyük bankasıdır.

Holvi

Holvi

holvi.com

Serbest meslek için hepsi bir arada hesabınız. Bankacılık, faturalandırma ve muhasebe – artı yeni bir ticari kredi kartı. Hepsi tek bir yerde, böylece önemli olana odaklanabilirsiniz. Bu, iş yaşamının basitleştirilmesidir.

Lendio

Lendio

lendio.com

2011 yılında Brock Blake ve Trent Miskin tarafından kurulan Utah merkezli Lendio (eski adıyla Funding Universe), ABD'de küçük işletme sahiplerini hedefleyen ücretsiz bir çevrimiçi kredi pazarıdır.

Wikifolio

Wikifolio

wikifolio.com

Yetenekler ve sermaye piyasası uzmanları alım satım fikirlerini herkesin görebileceği şekilde paylaşabilirler. Herkes mevcut sermayesine bakılmaksızın favorilerini seçebilir ve borsada işlem gören bir finansal ürün aracılığıyla bu ticaret fikirlerinden kar elde edebilir.

Fidor Bank

Fidor Bank

fidor.de

Fidor Bank, merkezi Münih'te bulunan, Alman lisanslı, internet tabanlı bir doğrudan bankadır. Fidor Akıllı çek hesabı ile banka, özel ve ticari müşterilere yöneliktir. Fidor Bank kavramı dijital bankacılığın ilke ve mekanizmalarına dayanmaktadır.

Moonfare

Moonfare

moonfare.com

Moonfare, üst düzey fonları perakende ve kurumsal yatırımcılara daha düşük minimum tutarlarla sunan bir özel sermaye yatırım platformudur.

Checkflo

Checkflo

checkflo.com

Checkflo'nun kolaylaştırılmış çek gerçekleştirme hizmeti, tüm çek işleme, yazdırma ve postalama ihtiyaçlarınız için tek kaynaktır. Daha az çaba ve evrak işiyle idari maliyetlerinizi azaltabilir ve operasyonel verimliliğinizi artırabiliriz. Checkflo, çek bulut yazılımımız aracılığıyla çek ödemelerini...

Fundbox

Fundbox

fundbox.com

Fundbox, 150.000 $'a kadar işletme finansmanına hızlı ve kolay erişim sunar. Kredi limiti ve vadeli kredi seçeneklerimizin işletmenizin büyümesini nasıl sağlayabileceğini öğrenin.

OurCrowd

OurCrowd

ourcrowd.com

OurCrowds'un deneyimli yatırım ekibi, sektörler ve aşamalar genelinde en ileri fırsatlardan yararlanmak için binlerce şirketi tespit ediyor ve onlar üzerinde titiz araştırmalar yapıyor.

Moula

Moula

moula.com.au

Moula, işinizi büyütmek için borç almanın daha iyi bir yoludur. İyi işleri belirlemek için akıl ve kalp kombinasyonunu kullanırlar ve kredileri 24 saat içinde onaylayıp finanse edebilirler.

Crowdcube

Crowdcube

crowdcube.com

Crowdcube, yeni kurulan ve büyüyen işletmelerin girişimcilerinin potansiyel yatırımcılarla bağlantı kurmasına yönelik bir öz sermaye kitle fonlaması platformudur. Crowdcube yatırımcılara fon verdikleri şirketlerde gerçek sermaye sağlıyor. Crowdcube, benzer düşüncelere sahip insanlardan oluşan bir to...

Vouch

Vouch

vouch.us

Vouch Insurance, yeni başlayanlar için yeni bir sigorta şirketi türüdür. Kurucular tarafından kurucular için oluşturulan işletme sigortasına ilişkin her şeyi sıfırdan yeniden tasarladık, böylece daha hızlı hareket edebilirsiniz.

Uplyft Capital

Uplyft Capital

uplyftcapital.com

Uplyft Capital, 2012 yılında kurulmuş bir küçük işletme fon sağlayıcısıdır. İşletme sermayesini hızlı ve verimli bir şekilde sağlayarak başarılı küçük işletme sahiplerini güçlendirmeye inanıyoruz. Teknoloji platformumuz nakit akışını, büyümeyi ve karakteri değerlendirir ve kişisel krediye bankalar v...

Tipigo

Tipigo

tipigo.com

Tipigo, piyasadan daha iyi performans gösterdiği kanıtlanmış özel hisse senedi portföyleri oluşturmak için büyük verileri ve insan uzmanlığını sentezleyerek profesyonel hisse senedi analistlerinin gücünden yararlanır.

RateSetter

RateSetter

ratesetter.com

Kontrolün sizde olmasını sağlayan ödüllü bireysel kredi sağlayıcısı. Kredi puanınızı etkilemeyen bir teklifle anında çevrimiçi kişiselleştirilmiş oranınızı alın.

Minveo

Minveo

minveo.de

Dijital varlık yönetimi için bir platform. Teknoloji ve niceliksel temelli. Makine Öğrenimi tarafından desteklenmektedir.

Lendino

Lendino

lendino.dk

Lendino, özel ve profesyonel yatırımcıların her iki tarafın da yararına doğrudan kredibilitesi yüksek şirketlere borç verebilecekleri bir kredi pazarıdır. Kredi piyasasını kullanmak hem borç veren hem de alan olarak zamandan, paradan ve güçlüklerden tasarruf sağlar.

Kriya

Kriya

kriya.co

Gizli, tam defter fatura indirim olanağından yararlanın. Tüm ödenmemiş faturalarınıza karşı güvence altına alındığından, düzenli nakit akışı ihtiyacı olan işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Hedonova

Hedonova

hedonova.io

Hedonova, yalnızca tek bir fona yatırım yaparak 12'den fazla egzotik alternatif varlık sınıfına yatırım yapmanıza olanak tanıyan, SEC tarafından düzenlenen bir alternatif yatırım fonudur. Yatırım uzmanlarımız paranızı şarap, sanat, yeni girişimler, kripto, emlak ve diğerleri gibi varlıklara tahsis e...

Foundy

Foundy

foundy.com

Foundy, Avrupa'nın önde gelen uçtan uca birleşme ve satın alma platformudur ve kurucuların ve iş satın alanların satın alma işlemlerini 30 gün gibi kısa bir sürede tamamlamalarına yardımcı olur. İşletme satın almak ve satmak için uçtan uca platformunuz. Foundy, kurucuların ve satın alma sahiplerini...

Clara

Clara

clarafinds.com

Mali durumunuzu yönetmenize yardımcı olacak doğru ürünleri bulmak bir angarya olabilir, bu yüzden izin verin omuzlarınızdaki yükün bir kısmını almamıza izin verin! Clara, insanların ve küçük işletmelerin fintech yazılım ve donanımlarını bulup karşılaştırmalarına ve en iyi ürünü seçmelerine yardımcı ...

Swish Funding

Swish Funding

swishfunding.com

Türler: Yükümlülük Olmayan Teklifler, Ekipman Finansmanı, İş Genişletme, Hızlı Finansman, Çevrimiçi Başvuru

StackSource

StackSource

stacksource.com

StackSource, teknoloji destekli bir ticari gayrimenkul kredisi platformudur. Ticari mülk geliştiren veya satın alan yatırımcıları kolay ve şeffaf bir süreçle bankalar, sigorta şirketleri ve özel kredi verenler gibi finansman seçenekleriyle buluşturuyoruz.

ProNvest

ProNvest

pronvest.com

ProNvest emeklilik planlaması ve hesap yönetimi konusunda uzmanlaşmıştır. Emeklilik hesabınızı yöneterek ve piyasayı sizin adınıza takip ederek işin zor kısmını sizin adınıza biz yapıyoruz.

MySIPonline

MySIPonline

mysiponline.com

MySIPonline, 50'den fazla yüksek nitelikli sektör uzmanı ve fon analistinden oluşan bir ekiple tüm AMC'leri tek çatı altında toplayan Hindistan'ın en gelişmiş Yatırım Fonu Yatırım Platformudur. Her yatırımcının ihtiyaçlarını anlayan ve onlara kağıtsız bir şekilde yatırım konforunu riskle eşleştirme ...

Gusher

Gusher

gusher.co

Gusher, bir startup kurmanın ve kurmanın basit, hızlı ve kolay yoludur. Yatırımcıya ihtiyaç duymadan. Sermayeye ihtiyaç duymadan. Nasıl? Gusher, Girişimcilerin performansa dayalı eşitliği kullanarak yeni girişimler oluşturmalarına ve başlatmalarına yardımcı olur. Teknoloji, medya ve sağlıktan tasarı...

growney

growney

growney.de

Kurulan Robo-Advice teknolojisi, bankaların, sigorta şirketlerinin ve diğer finansal hizmet sağlayıcıların kullanımına sunulacak.

FlexFunding

FlexFunding

flexfunding.com

Flex Funding ile sağlıklı Danimarka şirketlerine yönelik kredilere yatırım yapabilirsiniz. Gelişimleri ve büyümeleri için para alıyorlar, siz de cazip bir getiri elde ediyorsunuz.

Finhaven

Finhaven

finhaven.com

Kriptografik teknolojiyi geleneksel olarak parçalanmış ve verimsiz sermaye piyasalarına uygulayan Finhaven Platformu, hem küresel ihraççılara hem de kendi pazarındaki yatırımcılara fayda sağlayan yenilikler sunuyor.

Equitise

Equitise

equitise.com

Equitise, Avustralya'nın Lider Hisse Kitlesel Fonlama Platformudur. Misyonu, özel Avustralyalı ve Kivi şirketlerinin başarılı olmasına yardımcı olmak için sermayenin erişilebilirliğini artırmaktır.

Dividend Finance

Dividend Finance

dividendfinance.com

Gelişmiş teknoloji ve işinizi büyütmenize yardımcı olmaya adanmış bir ekiple güneş enerjisi ve depolama finansmanı sağlamak için ülke çapında konut güneş enerjisi kurulumcularıyla ortaklık yapıyoruz.

Debexpert

Debexpert

debexpert.com

Çevrimiçi kredi piyasamız aracılığıyla bankaların ve diğer borç verenlerin borç portföylerini verimli bir şekilde ve en iyi piyasa fiyatıyla satmalarına yardımcı oluyoruz. Tahsilat acentelerine, borç satın alma şirketlerine, gayrimenkul alıcılarına, tıbbi borç alıcılarına, taşıt kredisi portföy alıc...

Crowd2Fund

Crowd2Fund

crowd2fund.com

Crowd2Fund Exchange, yatırımcıların işletmelerdeki hisselerini alıp satmalarına olanak tanır.

Companisto

Companisto

companisto.com

Companisto, hisse bazlı bir kitlesel fonlama platformudur. Companisto, yeni kurulan ve büyüyen şirketlere yönelik yatırım platformudur.

Anaxago

Anaxago

anaxago.com

Anaxago, gayrimenkul ve start-up'larda yeni yatırım yolları ve benzersiz yatırım fırsatları arayan yatırımcıları bir araya getiriyor. Anaxago, ekonominin bireylere yarının işlerine doğrudan erişim sağlamasına yardımcı olan bir finansal modelin geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Topluluk, tasarrufla...

Invesdor

Invesdor

invesdor.com

İddialı Avrupalı ​​işletmeleri dünya çapındaki yatırımcılarla buluşturan #dijital #bağış toplama alanında İskandinav pazar lideri.

FundThrough

FundThrough

fundthrough.com

Büyüyen işletmeler için isteğe bağlı işletme sermayesi. FundThrough, işletmelere, kullanımı kolay bir çevrimiçi fonlama platformu üzerinden ödenmemiş faturalardan fonlara anında erişim olanağı sunar. Finansman imkanı, işletmenin satışlarının gücüne bağlı olarak 500 $ ile 2 milyon $ arasında değişmek...

Kiva

Kiva

kiva.org

Kiva, tüm insanların kendi hayatlarını iyileştirme gücüne sahip olduğu, finansal açıdan kapsayıcı bir dünya tasavvur ediyor.

Seedrs

Seedrs

seedrs.com

Avrupa'nın önde gelen kitlesel fonlama sitesi Seedrs ile en iyi yeni girişim işletmelerine çevrimiçi yatırım fırsatları ve tohum ve melek yatırımlarını artırın.

Embroker

Embroker

embroker.com

İşletme sigortası dünyadaki en eski sektörlerden biridir. Teknolojik ilerlemeden ziyade kişisel ilişkiler üzerine kuruludur. Aynı zamanda köklü oyuncuların hakimiyetindedir. Şu ana kadar. Embroker, fiyatları artıran ve sinir bozucu müşteri deneyimlerine yol açan verimsizlikleri ortadan kaldırmak içi...

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası