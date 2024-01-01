Diğer Analiz Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Mikronezya

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"Ürün iş yaparken iyi bir ortak oldu mu?", "Kullanım Kolaylığı", "Yönetim Kolaylığı" ve "Destek Kalitesi", Diğer Analytics ürünleri için kullanıcı memnuniyetini olumlu yönde etkileyen ilk dört faktördür. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçen bir algoritma tarafından belirlenir.