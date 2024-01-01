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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Diğer Analiz Yazılımları - En Popüler Uygulamalar - Danimarka
"Ürün iş yaparken iyi bir ortak oldu mu?", "Kullanım Kolaylığı", "Yönetim Kolaylığı" ve "Destek Kalitesi", Diğer Analytics ürünleri için kullanıcı memnuniyetini olumlu yönde etkileyen ilk dört faktördür. Bu faktörler, bu kategorideki kullanıcı memnuniyetini tahmin etme olasılığı en yüksek olan özellikleri seçen bir algoritma tarafından belirlenir.
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ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator, yalnızca metin girişinizden herhangi bir görüntüyü oluşturabilir! Benzersiz ve gerçekçi blog yazısı fotoğraflarından yaratıcı illüstrasyonlara veya animelere kadar çeşitlilik gösterir. Hayal gücünüze meydan okuyun ve şimdi eğlenin!
Formula Bot
formulabot.com
Yapay zeka ile veri ve e-tablo iş akışınızda devrim yaratın. Metin talimatlarınızı saniyeler içinde ücretsiz olarak formüllere ve daha fazlasına dönüştürün.
Healthcheck.io
healthchecks.io
Basit ve Etkili Cron İş İzleme. Gecelik yedeklemeleriniz, haftalık raporlarınız, cron işleriniz ve zamanlanmış görevleriniz zamanında çalışmadığında sizi bilgilendiririz.
Chartmetric
chartmetric.com
Müziği, verinin veri gücünün veri gücünün gücüyle ilerletiyoruz. Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonellerinin müzikte başarılı kariyerler yaratmaları için kapsamlı akış ve sosyal veriler sağlayan hepsi bir arada platformdur.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail ve Outlook için önde gelen e-posta analiz aracı. Ekibinizin e-posta yanıt süresini ölçün; yazılım yüklemeye gerek yok, eğitim gerekmiyor.
Enverus
enverus.com
Enverus, ABD enerji üreticilerinin %98'ine ve 35.000'den fazla tedarikçiye yaptığımız ortaklıklardan elde edilen analizlere, içgörülere ve karşılaştırmalı maliyet ve gelir verilerine gerçek zamanlı erişim sunan, en güvenilir, enerjiye özel SaaS platformudur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx, herkesin, her yerde olağanüstü miktarlardaki verileri, her gün çığır açan gelişmeler yaratmalarına yardımcı olacak hızlı içgörülere dönüştürmesine olanak tanıyan, eğlenceli, az kodlu/kodsuz, uçtan uca bir veri analizi platformudur. Bugün dünyanın her yerindeki kuruluşlar, işgücünün becerile...
Analytics Canvas
analyticscanvas.com
Analytics Canvas, grafiksel bir arayüz aracılığıyla sizi veritabanlarına, Excel dosyalarına ve Google Analytics'e bağlayarak analizinizi görselleştirmenize olanak tanır.
Exatom
exatom.io
Mevcut çevrimiçi formlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyoruz. Çok daha iyi. Formunuzla etkileşime giren ziyaretçilerin genellikle iki haneli bir yüzdesi dönüştürücülere yönelmiyor. Neden yarı yolda veya başarısız bir gönderimden sonra web formunuzu terk ediyorlar? Form performan...
VobeSoft
vobesoft.com
Her yazılım sisteminin veritabanları vardır. Bu veritabanları genellikle statiktir ve bu standart çözümlerle çalışan kuruluşlara kullanmadıkları işlevler ve kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre değiştiremedikleri işlevler sağlar. Genellikle, pek çok güçlükle birlikte, nihai hedefe ulaşmak için geçici ...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA, küresel üreticilerin fazla envanteri azaltmasına, kritik eksiklikleri önlemesine ve operasyonel komuta oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Platform fabrika merkezlidir ve karmaşık tedarik zincirleri ile envanter operasyonları ile bunların raporlama, analiz ve en...
Evocon
evocon.com
Evocon, imalat şirketlerinin üretim verimliliklerini yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir üretim izleme çözümüdür. Evocon, üretim makinelerinden veri toplanmasını otomatikleştirir ve dijitalleştirir. Daha sonra toplanan verileri buluta aktarıyoruz, böylece üreticiler bu ...
Decipad
decipad.com
Decipad, veri modelleme ve etkileşimli hikaye anlatımı için sezgisel, az kodlu bir platform sunarak bireylerin ve ekiplerin sayılarla etkileşimde bulunma biçiminde devrim yaratıyor. Decipad ile dinamik planlar, modeller ve raporlar oluşturmak hem verimli hem de keyifli. Sanal bir not defterine benze...
Astrato
astrato.io
Astrato, Bulut için yeniden tasarlanan BI'yı sunuyor. Yoğun veri ekipleri için Looker ve Tableau'nun modern alternatifi olan Astrato, Snowflake, Dremio veya Google BigQuery veri bulutlarında hiçbir veri hareketi olmaksızın canlı sorgu verileri için bulutta yerel, tek platformlu bir deneyim sunar.
Hashboard
hashboard.com
Hashboard, veri mühendislerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve veri sevgisini tüm kuruluşlarına (teknik olmayan kişilere bile) kolayca yaymaları için tasarlanmış bir iş zekası (BI) ürünüdür. Veri ambarınızdaki ölçümleri tanımlayın ve tüm ekibinizin arama yapmasına, keşfetmesine izin veri...
PushMetrics
pushmetrics.io
PushMetrics, ekibinize ve müşterilerinize veri odaklı içgörüler ve mesajlar sunmak için size tam kontrol ve esneklik sağlayan rapor dağıtım çözümüdür.
Toplyne
toplyne.io
Toplyne, satış ve pazarlama ekipleri için tasarlanmış tahmine dayalı bir yapay zeka platformudur. Platform, işletmelerin yeni müşteriler için potansiyel müşterileri belirlemesine, satışları genişletmesine, çapraz satışlara ve risk altındaki müşterileri tespit etmesine yardımcı olan tahmine dayalı mo...
1000minds
1000minds.com
1000minds Karar Verme, bireylere ve gruplara karar verme, önceliklendirme, paranın karşılığını verme analizi ve paydaş tercihlerini anlama konusunda yardımcı olan çevrimiçi bir araç ve süreç paketidir. PAPRIKA algoritmasını temel alan 1000minds, Çok Kriterli Karar Verme (MCDM) ve Birleşik Analiz (ve...
Data Impact
dataimpact.io
CPG markaları için dijital ticareti hızlandırıcı Günümüzün karmaşık, hızla gelişen ortamında, çevrimiçi kazanmak için güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgiler gereklidir. Data Impact'te çözümlerimiz, e-ticaret ekiplerini günlük olarak uygulanabilecek çeşitli araçlarla donatmak için basit izlemenin...
Troopr Reports
troopr.ai
Troopr Reports, kullanıcılara Slack kanallarını kullanarak Jira raporlarını özel olarak tartışma ve bunlara göre hareket etme olanağı sağlar. Troopr Reports, Jira ilerleme grafiği ve hız grafiği de dahil olmak üzere 20'den fazla önceden tasarlanmış rapor şablonuyla, Slack'te Jira raporlarını yapılan...
Wink Reports
winkreports.com
Veri uzmanı olmanıza gerek kalmadan en karmaşık raporları bile oluşturabileceğiniz, kullanımı kolay tek yazılım. İşletmenizin içini görmenize yardımcı olacak kritik raporlar alın. Favori bulut iş yazılımınızdan raporlar (evet, hatta *o* rapor) oluşturun ve bunları istediğiniz zaman otomatik olarak o...
Rguroo
rguroo.com
Rguroo'nun gelişimi, eğitmenlere istatistiksel kavramları öğretmede yardımcı olabilecek ve öğrencilerin rutin hesaplamalar için harcadığı zamanı azaltabilecek bir yazılıma duyulan ihtiyaçtan kaynaklandı. Rguroo'nun tasarımı, Amerikan İstatistik Birliği'nin İstatistik Eğitiminde Değerlendirme ve Öğre...
ClearQuery
clearquery.io
ClearQuery, analitiği herkes için basit hale getirmek için tek bir temel hedef göz önünde bulundurularak tasarlanmış eksiksiz bir veri analizi platformudur. ClearQuery, her kullanıcıya alım sırasında otomatik içgörüler alma olanağı vererek teknik engelleri ortadan kaldırır. Kontrol panelleri ve öngö...
Athenic AI
athenic.com
Athenic AI, verilerinizi doğal dildeki soruları kullanarak analiz etmenize olanak tanıyan, AI tarafından desteklenen bir analiz platformudur. Athenic AI, SQL bilgisi veya iş analisti olmadan sorularınızı yanıtlamak için bir veritabanında, veri ambarında veya CRM veya ERP platformu gibi bir uygulamad...
Eppo
geteppo.com
Eppo güvenilir, veri ambarında yerel A/B testleri yürütür. Birinci sınıf istatistiksel titizlik, özellik yönetimi ve deney raporları - hepsi tek bir araçta.
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Kötü Değil Hafif Analitik TelemetriDeck, kullanıcılar uygulamanızı kullanırken anında, doğru analiz verileri sağlayarak uygulama ve web geliştiricilerinin ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olan yeni bir hizmettir. Ve en iyi kısmı: Kullanıcılarınızın verilerinin gizli kalması için her şey anoniml...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birden fazla içerik dağıtım kaynağını destekleyen bir çözümdür: HTTP Canlı Akışı (HLS), HTTP Üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH); Wowza Medya Sunucusu; IceCast; SHOUTcast; Windows Medya Sunucusu; Flash Medya Sunucusu (FMS); Dalgalanma; Helis; Hı...
Breinify
home.breinify.ai
E-ticaret, Perakende ve CPG'ler için çok kanallı tüketici katılımını otomatikleştiren ve ölçeklendiren yapay zeka destekli kişiselleştirme motoru. Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.
Enquire.ai
enquire.ai
Patentli yapay zeka, veri bilimi ve insan zekası karışımımız aracılığıyla bağlam ve analizi diğer tüm uzman ağlardan daha hızlı sunuyoruz.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty, maliyetten tasarruf etmenize, performansı artırmanıza, güvenliği artırmanıza ve uyumlu olmanıza yardımcı olmak amacıyla Bulut Platformunuz için uçtan uca optimizasyon için CloudScore sağlar.
A2MAC1
a2mac1.com
Otomotiv üretimine yönelik veri yönetimi platformu artık yeni sektörlere açılıyor. A2MAC1 25 yıl önce kuruldu ve dünyanın en büyük OEM'lerine (araba üreticileri) ve OES'lerine (araba parçası üreticileri) hizmet veriyor. Şirket işe arabaları parçalayıp kıyaslama yaparak başladı. Daha sonra verileri/s...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy, KPI'ların takibini kolay ve hızlı hale getirdi. Birkaç tıklamayla tüm sistemlerinizi Rampfy uygulamasıyla entegre edebilir, işletmenizin tüm işleyişine ilişkin bilgileri görmeye başlayabilirsiniz. Rampfy ile şunları yapabilirsiniz: - Tüm sistemlerden entegre verileri görüntüleyin - Operasyon...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data, işletmelerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir veri yönetimi platformu geliştirir. Nomad'ın amacı bir fikir pazarı yaratmak ve veri uzmanlarına, yani veri sağlayıcılara, fikirleri kendi verileriyle eşleştirme olanağı tanımaktır. Sağlayıcıların verileri için yeni kullanım senar...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze, işletmenizi hücresel IoT bağlantısı aracılığıyla kablosuz olarak bağlamanıza ve özel cihaz yönetimi yazılımıyla maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.
ActionableAgile
actionableagile.com
Süreçlerinizi iyileştirmenize, öngörülebilir olmanıza ve anında doğru tahminler sunmanıza yardımcı olmak için seçtiğiniz iş yönetimi aracınızdaki verilerle bağlantı kuran bir dizi grafik ve simülasyon. Akışınız bizim işimizdir ve veri güvenliğiniz 1 numaralı önceliğimizdir.
Soley
soley.io
Soley, ürün portföylerinde ve değer zincirlerinde dijital navigasyonun öncüsüdür. Soley, sektördeki zaman baskısı ve muazzam karmaşıklık altında çalışan karar vericileri destekliyor. Şirketler Soley'i kullanarak ürün portföylerini optimize edebilir, dayanıklılıklarını artırabilir ve dolayısıyla mali...
Nuant
nuant.com
Nuant, profesyonellerin Dijital Varlıklarının riskini izlemeleri ve değerlendirmeleri için tasarlanmış bir Portföy ve Risk Yönetimi platformudur. Nuant ile dijital varlıklarınızın zahmetsiz birleştirilmiş izlemesini, üstün risk yönetimini ve güçlü bir simülasyon motorunu deneyimleyin. - Dijital Varl...
Intelligize
intelligize.com
Gelişmiş analiz araçları, pazar standartlarını net bir şekilde belirlemenize, emsal açıklamaları ve anlaşmaları karşılaştırmanıza, SEC Yorum Mektuplarını ve eğilimleri izlemenize ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan derin bilgiler sunar.
Beehive AI
beehive.ai
Yalnızca Beehive AI, ısmarlama üretken yapay zekayı niceliksel analizle birleştirir; böylece araştırma ve içgörü liderleri, iş paydaşları için güvenilir, eyleme dönüştürülebilir yanıtlar oluşturmak üzere metin özetlerinin ve silolanmış verilerin ötesine geçebilir. Uzmanlar tarafından doğrulanan, ken...
Podder
podderapp.com
Podder, verileri eyleme dönüştürülebilir iş içgörülerine "çevirmeye" odaklanan, bağımsız ve yapay zeka destekli bir podcast içgörü platformudur. Podder, 1., 2. ve 3. parti verilerini akıllı algoritmalar yardımıyla birleştirir. Bu, Podder'ın sektördeki bir podcast izleyicisi hakkında en derinlemesine...
Sourcetable
sourcetable.com
Sourcetable, iş uygulamalarından ve veritabanlarından verileri senkronize eden bir elektronik tablodur. Veri analizi, otomatik raporlama ve canlı güncellenen grafikler ve gösterge tabloları oluşturmak için mükemmeldir.
Excelkits
excelkits.com
Kişiselleştirilmiş sonuçlar için etkileşimli formlarla e-tabloları etkileyici içeriğe dönüştürün. Saniyeler içinde önceden hazırlanmış şablonlar ekleyin veya kendinizinkini ücretsiz olarak özelleştirmeye başlayın. Duyarlı ve hızlı – bu kullanımı kolay blok, trafiği artırmanıza ve dönüşümleri artırma...
Datafiniti
datafiniti.co
Datafiniti, veri çıkarma sürecini otomatikleştirmek ve web sayfalarını iş, kişi, ürün ve mülk veritabanlarında temiz, yönetilebilir, yapılandırılmış veri kümelerine dönüştürmek için özel teknolojiler kullanan bir Hizmet Olarak Veri (DaaS) çözümüdür. RESTful API'miz ve müşteri portalımız, gerçek zama...
Sprinkle Data
sprinkledata.com
SunnyReports bir Adwords raporlama aracıdır. Saniyeler içinde özel Adwords raporları oluşturmanıza yardımcı olur. Kullanıcılarımızdan aldığımız ana geri bildirimler "kolay ve kullanışlı"dır. Her hafta özellikler eklesek bile aracımızı olabildiğince kolay tutmaya özen gösteriyoruz. Geliştirme kullanı...
Megalytic
megalytic.com
Megalytic, dijital ajanslar, pazarlamacılar ve işletme sahipleri tarafından daha hızlı, daha anlayışlı ve daha iyi görünümlü analiz raporları için kullanılır.
Landline Remover
landlineremover.com
Sabit hatlara mesaj göndermeye çalışarak zaman ve para harcamayı bırakın. İstediğiniz boyuttaki listenizi Landline Remover'a yükleyin ve hangi telefon numaralarının mobil, hangilerinin sabit hat olduğunu anında öğrenin!
Mokkup.ai
mokkup.ai
Mokkup.ai, kontrol paneli tasarım sürecini basitleştiren bir üründür. Aracımız, kullanıcıların Power BI, Tableau veya diğer veri görselleştirme araçlarında oluşturmadan önce pano tel çerçeveleri oluşturmasına yardımcı olur. Mokkup.ai, iş ekipleri ve geliştiriciler arasında etkili görsel iletişim kon...
Grytics for Communities
grytics.com
2014 yılında kurulan 1339, Grytics paketini ticarileştiren tam bir SaaS editörüdür: Meta, Microsoft Teams, Viva Engage ve Facebook Grupları'ndan Workplace gibi Kurumsal işbirliği ve dahili iletişim platformlarına yönelik bir veri analizi yazılımı. Misyonumuz, tüm sektör dikeylerindeki her büyüklü...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüşt...