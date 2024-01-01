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Çevrimiçi İtibar Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Kosta Rika
Çevrimiçi itibar yönetimi yazılımı, şirketlerin kullanıcıların çevrimiçi incelemelerini izlemesine ve çevrimiçi inceleme platformları aracılığıyla olumlu deneyimleri teşvik etmesine olanak tanır. Olumlu çevrimiçi kullanıcı yorumları aracılığıyla markalarını tanıtmayı uman şirketler, olumsuz deneyimleri yakalamak için çevrimiçi itibar yönetimi yazılımını kullanacak. Ürünler ayrıca kullanıcıların e-posta veya reklam kampanyaları yoluyla yeni incelemeler göndermesine yönelik mekanizmalar da sağlar. Ürünler, pazarlama ekiplerinin şirketlerinin çevrimiçi itibarını toplamak ve yorumlamak için kullandığı platformları sağlar. Ekipler, e-posta kampanyaları yürütmek ve yeni incelemelerden yararlanmak için genellikle platform tarafından sağlanan dijital formları kullanacak. Pek çok ürün, sosyal medyadaki kullanıcıların tartışmalarını ve gönderilerini keşfetmeye yönelik izleme araçlarına da sahiptir. Bu ürünler, çevrimiçi değerlendirmeleri toplamayı amaçlamaları bakımından sosyal medya izleme yazılımlarından farklılık gösterir ancak sosyal medya özellikleri de içerebilir. Karışıklık var, ancak ürün inceleme yazılımıyla çok az geçiş var. Bu araçlar, e-ticaret sitelerinde müşteri incelemelerini barındırır ve çok az izleme veya yönetim yeteneği sağlar.
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel, dijital ajanslar ve danışmanlar için beyaz etiketli bir satış ve pazarlama platformudur. İşlevsellik şunları içerir: SmartLists ile CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Birleştirilmiş SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Sohbet, Giden Arama, Çağrı İzleme, Çağrı Kaydı, Güçlü Çevirici, Form Oluştu...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Kenect
kenect.com
Kenect işletmenizdeki tüm müşteri iletişimini tek platformda toplar. Ana iş kolunuzu metin özellikli bir numaraya dönüştürüyoruz, böylece bir daha asla kişisel numaranızı vermenize gerek kalmıyor. İncelemeler oluştururken, web potansiyel müşterilerini artırırken ve zamandan tasarruf ederken müşteril...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Debutify
debutify.com
Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlama...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
G2
g2.com
G2 dünyanın en büyük ve en güvenilir yazılım pazarıdır. Tüm Fortune 500 şirketlerindeki çalışanlar da dahil olmak üzere yılda 90 milyondan fazla kişi, gerçek akran incelemelerine dayanarak daha akıllı yazılım kararları vermek için G2'yi kullanıyor. Her ölçekten binlerce yazılım ve hizmet şirketi, it...
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself, ilk Kendin Yap çevrimiçi itibar yönetimi ve kişisel markalaşma aracıdır. Araç, hangi web mülklerinde/sosyal medya profillerinde olmanız gerektiğini ve insanlar adınızı Google'da aradıklarında iyi sıralamalar elde etmek için bunları nasıl optimize edeceğinizi göstererek çevrimiçi varlı...
Thryv
thryv.com
Thryv, sevdiğiniz şeylere geri dönebilmeniz için işinizi kolaylaştırmanıza yardımcı olan hepsi bir arada küçük işletme yönetimi yazılımıdır. Küçük işletme sahipleri Thryv ile daha iyi iletişim kurar, iş zorluklarını daha fazla çözer ve daha organize olurlar. Tek bir oturum açma işlemiyle müşterileri...
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic'in pazarlama platformu, franchise'ların arama ve sosyal medyadaki çevrimiçi görünürlüklerini benzersiz, veri odaklı bir yaklaşımla artırmalarına yardımcı olur. Franchise'ların pazarlama araçlarını, varlıklarını ve verilerini merkezi bir kontrol merkezinden verimli ve sorunsuz bir şekil...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow, uygulamanızın itibarını anlamayı ve yükseltmeyi kolaylaştırır. AppFollow, uygulama mağazalarıyla çalışmaya yönelik entegre bir hizmettir. İnceleme yönetimi ve otomasyonu, organik uygulama performansı analizi, rakip araştırması, uygulama performansı izleme ve analizi için araçlar içerir. A...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekl...
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews, tüm müşteri yorumlarınızı otomatik olarak oluşturabilen ve bunları web sitenizde bir inceleme widget'ı biçiminde görüntüleyebilen eksiksiz bir çevrimiçi inceleme yönetimi yazılımıdır. İşletmelerin tüm çevrimiçi incelemelerini tek bir kontrol panelinden yönetmesine olanak tanıyan gelişm...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, mobil liderlerin uygulama mağazalarındaki uygulamalarının organik ve ücretli performansını optimize etmelerine olanak tanıyan, yapay zeka tarafından desteklenen bir App Store Pazarlama ve İstihbarat Platformudur. AppTweak, ASO İstihbaratı, Arama Ağı Reklamları Kampanya Yönetimi, App Store ...
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360®, 2009 yılında baba-oğul Joe ve JB Kellogg tarafından, küçük işletmelerin büyümesine ve yerel toplulukların büyümesine yardımcı olarak fark yaratma misyonuyla kuruldu. Şu anda Fort Collins, Colorado ve Austin, Texas'ta bulunan Marketing 360, 550'den fazla ekip üyesine istihdam sağlıyor...
Text Request
textrequest.com
Metin İsteği, müşteri katılımını teşvik etmek için oluşturulmuş iş mesajlaşma platformudur. Gürültüyü ortadan kaldırabilmeniz ve müşterilerle istediğiniz zaman, istediğiniz yerde bağlantı kurabilmeniz için günlük iletişim sorunlarınıza tak ve çalıştır mesajlaşma çözümleri geliştirdik. Metin İsteği, ...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, gelişmiş ekip işbirliği, olağanüstü müşteri hizmetleri ve mobil ödeme talepleri için İş Anlık Mesajlaşmasını sağlayan lider bir bulut tabanlı iletişim platformudur. Ticari hizmet departmanlarının doğru kişiye doğru zamanda ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin halihazırda parmaklarının ucun...
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal özel bir yerel SEO platformudur. Güçlü yerel SEO araçları ve raporları, ajansların ve markaların yerel sıralamaları iyileştirmesine, yerel aramadan daha fazla trafik ve potansiyel müşteri oluşturmasına ve incelemeleri/itibarı yönetmesine olanak tanır. iProspect, Mediacom, Hilton ve Ikea ...
Broadly
broadly.com
Güçlü, kalıcı bir çevrimiçi varlık ve bölgenizde öne çıkmanıza yardımcı olacak bir itibar oluşturun. Broadly, kullanımı kolay tek bir uygulama üzerinden binlerce yerel işletmenin potansiyel müşteri çekmesine, müşterilerle bağlantı kurmasına, müşterilere hizmet vermesine ve otomatik olarak inceleme i...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...
NiceJob
nicejob.com
NiceJob, harika işletmelerin hak ettikleri itibarı kazanmalarına, en üst sıralarda yer almalarına ve daha fazla satış kazanmalarına yardımcı olur. Daha fazla potansiyel müşteri çekerek ve daha fazla satış gerçekleştirerek işletmenizin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir itibar pazarlama p...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity, yerel arama ve harita keşfini geliştirmek, doğrudan müşteri etkileşimi (incelemeler, öneriler, Soru-Cevap ve gönderiler) yoluyla ilişkiler kurmak ve rekabet avantajı oluşturmak için konumlar arasında içgörüleri keşfetmek için bir araç paketi sağlayarak, çok konumlu işletmeler ve ajansl...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
Appbot
appbot.co
Appbot, mobil ekipler için uygulama inceleme ve derecelendirme araçları sunar; böylece kullanıcıların uygulamanız hakkında ne hissettiğini dakikalar içinde görebilirsiniz. Appbot, BMW, Twitter, Microsoft ve Deutsche Bank gibi şirketlerden binlerce kullanıcı tarafından seviliyor. Appbot, iTunes, Goog...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot, işletmelerin ve markaların müşterilerinin tüm çevrimiçi (Arama, Listeleme, Sosyal, İnceleme siteleri ve Çevrimiçi anketler) ve çevrimdışı (şirket içi anket, kiosk, tabletlerde) geri bildirimlerini izlemesi ve yönetmesi için AI/ML destekli bir bulut Platformudur. ve kağıt formları) kanalla...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite, işletmelerin sosyal kanıtı artırmaya ve müşterileriyle güven oluşturmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi incelemelerini izlemelerine, talep etmelerine ve sergilemelerine yardımcı olur.
UpCity
upcity.com
UpCity, işletmelerin güvenebilecekleri B2B hizmet sağlayıcılarına bağlanmasına yardımcı olan bir kaynaktır. İşletmeler ve hizmet sağlayıcılar arasında başarılı ilişkiler yaratıyor ve güçlendiriyoruz. Pazarlama ajanslarından muhasebe firmalarına, İK danışmanlarına ve çok daha fazlasına kadar listede ...
Shopper Approved
shopperapproved.com
Shopper Approved, 2010'dan bu yana 25.000'den fazla çevrimiçi işletmenin diğer çevrimiçi değerlendirme platformlarından 10 kat daha fazla derecelendirme ve yorum toplamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda iki kez ödül kazanan Inc. 500 şirketiyiz, resmi Google İnceleme Ortağıyız ve A+ BBB derecesine sah...
SpotOn
spoton.com
SpotOn, yerel işletmelerin ve onları yöneten kişilerin kendi şartlarında başarılı olmalarına yardımcı olan teknoloji ve desteği sağlayan en hızlı büyüyen yazılım ve ödeme şirketlerinden biridir. Esnek, bulut tabanlı teknolojisi ve kişiselleştirilmiş desteğiyle tanınan SpotOn, ödemeleri kabul etmek, ...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly, yalnızca tek bir kontrol panelinde etkileşimli gönderiler oluşturup planlayarak incelemeleri ve SOSYAL MEDYA'yı izleyerek, analiz ederek ve yanıtlayarak ÇEVRİMİÇİ İTİBAR'ı yöneten yapay zeka odaklı bir platformdur. Yepyeni özelliği EVRENSEL QR KOD, hem organizasyonun hem de müşterinin manue...
URLScore.ai
urlscore.ai
Ziyaret etmeden önce web sitesi güvenliği konusunda dikkatli olun ya da siber tehdit tespitinizi artırmaya çalışın, Urlscore size yardımcı olmak için burada. URL'leri sınıflandırmak ve potansiyel riskleri belirlemek için web formumuzu kullanın veya API'mizi entegre ederek daha güvenli gezinme deneyi...
Uberall
uberall.com
Uberall, sizinki gibi işletmelerin bulunmasını, seçilmesini ve aramaları satışa dönüştürmesini kolaylaştıran, çok konumlu bir pazarlama platformudur. Çözümümüzle 1,5 milyondan fazla konum yönetiliyor ve Uberall tarafından yönetilen listeler 194 ülkede görünüyor ve bu sayı artıyor.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Fera
fera.ai
Fera, Shopify, Wix, BigCommerce ve diğer e-Ticaret işletmeleri için bir müşteri yorumları uygulamasıdır. Kendi kanalınız da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan müşteri yorumlarını, fotoğrafları ve videoları kolayca talep etmenize ve görüntülemenize olanak tanır.
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlama alanında lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiper yerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu gü...
Localo
localo.com
Üstün Yerel SEO Aracıyla Müşterinizin İşini Artırın - Localo Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşteri ...
Mobal
mobal.io
Daha iyi iş profilleriyle daha fazla müşteri bulun, kazanın ve elde tutun. Mobal, sonuçlara daha hızlı ulaşmaya odaklanabilmeniz için işletme profili yönetiminizi otomatikleştirir. Mobals'ın yapay zeka destekli platformu, tüm önemli çevrimiçi dizinlerde iş profillerinizi zahmetsizce formda ve güncel...
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, yapay zeka destekli derin dinleme yoluyla müşteri bağlantılarını ve itibar yönetimini yeniden tasarlayan bir marka istihbarat şirketidir. Çok lokasyonlu markaların, önemli kritik anlarda ilgili bilgiler aracılığıyla gerçek zamanlı etki yaratmasını kolaylaştırıyoruz. Chatmeter, çok konumlu...
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews yenilikçi ve uygun fiyatlı bir çevrimiçi inceleme yönetimi yazılımıdır; kullanımı kolay kontrol panelimiz üzerinden İncelemeleri Talep Edebilir, Yanıtlayabilir, Görüntüleyebilir ve Paylaşabilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak dahil edilen çevrimiçi incelemelerin yanı sıra web siteniz içi...
Amazeful
amazeful.com
Amazeful, yerel işletmelere yönelik bir çevrimiçi itibar yönetimi platformudur. Şirketlerin çevrimiçi müşteri incelemeleri toplamasına ve daha fazla potansiyel müşteri tarafından seçilmesine yardımcı oluyoruz. Satış oluşturmak, güveni artırmak ve rakiplerden öne çıkmak için etkili bir araçtır. Platf...
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
Tüm Müşteri Yorumlarınızı Yönetebileceğiniz Kolay Bir Platform. Çevrimiçi inceleme yönetiminizi otomatikleştiren kullanımı kolay platformumuzla müşteri memnuniyetini artırın. Kolayca ve etkili bir şekilde daha fazla müşteri yorumu alın, internette bulunun, yeni müşteriler çekin. Ajanslar ve İşletmel...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp, çok konumlu işletmeler ve ajanslar için itibar yönetimi platformudur. Müşterinin sesini müşteri sadakatine dönüştürüyoruz. GatherUp, müşterileri dinlemekten onları anlamaya ve onlarla etkileşim kurmaya kadar itibar yönetiminizin tüm yönlerini ölçeklendiren bir platformdur; böylece birden f...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
Personel bulma firmalarının, incelemeler, yönlendirmeler, itibar ve işe alım uzmanları üzerinden yatırım getirilerini en üst düzeye çıkararak büyümelerini hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştirile...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik son teknoloji ürünü bir inceleme ve itibar yönetimi yazılımıdır. Otomatik ve kullanımı kolay arayüzümüz, işletme sahiplerinin otomatik pilotta gerçek müşteri yorumları toplamasına yardımcı olur. İncelemelerime Puan Ver ile Google, Facebook g...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış e...
SO Connect
soconnect.com
Listelemeler, yerel işletmenizin daha fazla müşteri tarafından bulunmasına yardımcı olur. 50'den fazla platformda şirket bilgilerinizi tek seferde güncelleyin, sıralamanızı iyileştirin ve konumlarınıza daha fazla web sitesi trafiği, telefon araması ve ziyaretçi alın. Şu anda 30'dan fazla ülkede 100....
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
SproutLoud
sproutloud.com
Önde gelen dağıtılmış pazarlama platformu SproutLoud, markadan yerele ekiplerin kanal ortakları, lokasyonlar ve ön saflardaki çalışanlar aracılığıyla etkili bir şekilde pazarlama ve satış yapmasına yardımcı olur. SproutLoud'un yapay zeka destekli platformu, geleneksel, dijital ve sosyal medya taktik...
Rannko
rannko.com
Rannko, dijital itibar yönetiminin ön saflarında yer alıyor ve büyük ve küçük işletme sahiplerinin markalarını büyütmelerine ve kamuoyunun algısını iyileştirmelerine yardımcı oluyor. Müşterilerinizi kendi marka elçilerinize dönüştürün. "Önce Yerel"e odaklanmak Rannko, üç temel ürünü içeren sezgisel,...
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için oluşturulmuş bir çevrimiçi itibar yönetimi SaaS platformudur. Akıllı inceleme yönetimimiz, işletmelerin kendi alanlarında en yüksek derecelendirmeyi elde etmelerine ve web sitelerini potansiyel müşteri üreten bir makineye dönüştürmelerine yardımcı ol...