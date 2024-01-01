Çevrimiçi İtibar Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Orta Afrika Cumhuriyeti En Popüler Son Eklenenler

Çevrimiçi itibar yönetimi yazılımı, şirketlerin kullanıcıların çevrimiçi incelemelerini izlemesine ve çevrimiçi inceleme platformları aracılığıyla olumlu deneyimleri teşvik etmesine olanak tanır. Olumlu çevrimiçi kullanıcı yorumları aracılığıyla markalarını tanıtmayı uman şirketler, olumsuz deneyimleri yakalamak için çevrimiçi itibar yönetimi yazılımını kullanacak. Ürünler ayrıca kullanıcıların e-posta veya reklam kampanyaları yoluyla yeni incelemeler göndermesine yönelik mekanizmalar da sağlar. Ürünler, pazarlama ekiplerinin şirketlerinin çevrimiçi itibarını toplamak ve yorumlamak için kullandığı platformları sağlar. Ekipler, e-posta kampanyaları yürütmek ve yeni incelemelerden yararlanmak için genellikle platform tarafından sağlanan dijital formları kullanacak. Pek çok ürün, sosyal medyadaki kullanıcıların tartışmalarını ve gönderilerini keşfetmeye yönelik izleme araçlarına da sahiptir. Bu ürünler, çevrimiçi değerlendirmeleri toplamayı amaçlamaları bakımından sosyal medya izleme yazılımlarından farklılık gösterir ancak sosyal medya özellikleri de içerebilir. Karışıklık var, ancak ürün inceleme yazılımıyla çok az geçiş var. Bu araçlar, e-ticaret sitelerinde müşteri incelemelerini barındırır ve çok az izleme veya yönetim yeteneği sağlar.