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Çevrimiçi İtibar Yönetimi Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Brunei
Çevrimiçi itibar yönetimi yazılımı, şirketlerin kullanıcıların çevrimiçi incelemelerini izlemesine ve çevrimiçi inceleme platformları aracılığıyla olumlu deneyimleri teşvik etmesine olanak tanır. Olumlu çevrimiçi kullanıcı yorumları aracılığıyla markalarını tanıtmayı uman şirketler, olumsuz deneyimleri yakalamak için çevrimiçi itibar yönetimi yazılımını kullanacak. Ürünler ayrıca kullanıcıların e-posta veya reklam kampanyaları yoluyla yeni incelemeler göndermesine yönelik mekanizmalar da sağlar. Ürünler, pazarlama ekiplerinin şirketlerinin çevrimiçi itibarını toplamak ve yorumlamak için kullandığı platformları sağlar. Ekipler, e-posta kampanyaları yürütmek ve yeni incelemelerden yararlanmak için genellikle platform tarafından sağlanan dijital formları kullanacak. Pek çok ürün, sosyal medyadaki kullanıcıların tartışmalarını ve gönderilerini keşfetmeye yönelik izleme araçlarına da sahiptir. Bu ürünler, çevrimiçi değerlendirmeleri toplamayı amaçlamaları bakımından sosyal medya izleme yazılımlarından farklılık gösterir ancak sosyal medya özellikleri de içerebilir. Karışıklık var, ancak ürün inceleme yazılımıyla çok az geçiş var. Bu araçlar, e-ticaret sitelerinde müşteri incelemelerini barındırır ve çok az izleme veya yönetim yeteneği sağlar.
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HighLevel
gohighlevel.com
Dijital pazarlama ajansları için en hızlı büyüyen beyaz etiketli platform. CRM, E-posta, 2 yönlü SMS, Huni Oluşturucu ve daha fazlası!
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Kenect
kenect.com
Müşterilerinizle bulundukları yerde iletişim kurun; telefonlarına mesaj gönderin. Kısa mesaj yoluyla potansiyel müşterilerinizi ikiye katlayın, çevrimiçi incelemeler oluşturun, ödemeleri alın ve görüntülü sohbet görüşmeleri başlatın.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Debutify
debutify.com
Daha az çabayla, daha kısa sürede daha fazla yorum alın. Debutify İncelemeleri, müşteri incelemelerini istemeyi, toplamayı ve yönetmeyi basitleştirir, böylece daha fazlasını daha hızlı alabilirsiniz.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself, olumsuz Google sonuçları, kişisel markalama, özel bilgilerin korunması, Dark Web taraması ve daha fazlasını içeren yazılım ve hizmetler sağlayan bir çevrimiçi itibar yönetimi ve gizlilik şirketidir.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, basit bir arayüzde eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak dünyanın en popüler uygulamaları ve oyunlarının büyümesini hızlandırıyor. → Bizi ücretsiz deneyin!
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
Broadly
broadly.com
Çevrimiçi itibar ve müşteri deneyimi yazılımı, müşteri yönlendirmelerini, olası satışları, incelemeleri ve geliri artırabilmeniz için çevrimiçi pazarlama stratejinizi oluşturmanıza yardımcı olur.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity, yerel arama ve harita keşfini geliştirmek, doğrudan müşteri katılımı (incelemeler, öneriler, Soru-Cevap ve gönderiler) yoluyla ilişkiler kurmak ve rekabet avantajı oluşturmak için konumlar arasında içgörüleri keşfetmek için bir araç paketi sağlayarak, çok konumlu işletmeler ve ajanslar...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Signpost
signpost.com
Signpost, müşteri geri bildirimlerini toplamak, daha fazla ve daha iyi incelemeler almak, yeni müşteriler kazanmak, yönlendirmeler almak ve tekrarlanan işleri artırmak için eksiksiz ve otomatik bir çözümdür.
Appbot
appbot.co
Tüm müşteri deneyiminizi bir üst düzeye taşıyacak uygulama inceleme ve derecelendirme araçları. İncelemeleri ve derecelendirmeleri ciddiye alan şirketlerin platformu. Appbot birinci sınıf inceleme ve derecelendirme izleme, yanıt ve analiz sağlar.
Famepilot
famepilot.com
Famepilot, işletmelerin ve markaların tüm çevrimiçi (Arama, Listeleme, Sosyal, İnceleme siteleri ve Çevrimiçi anketler) ve çevrimdışı (şirket içi anket, kiosk, tabletlerde) müşterilerinin geri bildirimlerini izlemesi ve yönetmesi için AI/ML destekli bir bulut Platformudur. ve kağıt formları) kanalla...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite, işletmelerin sosyal kanıtı artırmaya ve müşterileriyle güven oluşturmalarına yardımcı olmak için çevrimiçi incelemelerini izlemelerine, talep etmelerine ve sergilemelerine yardımcı olur.
SpotOn
spoton.com
SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.
URLScore.ai
urlscore.ai
Ziyaret etmeden önce web sitesi güvenliği konusunda dikkatli olun ya da siber tehdit tespitinizi artırmaya çalışın, Urlscore size yardımcı olmak için burada. URL'leri sınıflandırmak ve potansiyel riskleri belirlemek için web formumuzu kullanın veya API'mizi entegre ederek daha güvenli gezinme deneyi...
Shopper Approved
shopperapproved.com
Shopper Approved, 2010'dan bu yana 25.000'den fazla çevrimiçi işletmenin diğer tüm çevrimiçi inceleme platformlarından 10 kat daha fazla derecelendirme ve yorum toplamasına yardımcı oldu. Aynı zamanda iki kez ödül kazanan Inc. 500 şirketiyiz, resmi Google İnceleme Ortağıyız ve A+ BBB derecesine sahi...
UpCity
upcity.com
UpCity'de işletmeler ve B2B hizmet sağlayıcıları arasında başarılı ilişkiler kuruyor ve güçlendiriyoruz. Bir sonraki partnerinizi bugün bulun!
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.
CallSource
callsource.com
CallSource, çağrı izleme, müşteri adayı yönetimi ve iş analitiği çözümlerinde sektör lideridir. Pazarlama harcamalarınızı en üst düzeye çıkarın ve ölçülmüş sonuçlar elde edin.
Fera
fera.ai
Fera, Shopify, Wix, BigCommerce ve diğer e-Ticaret işletmeleri için bir müşteri yorumları uygulamasıdır. Kendi kanalınız da dahil olmak üzere çeşitli kanallardan müşteri yorumlarını, fotoğrafları ve videoları kolayca talep etmenize ve görüntülemenize olanak tanır.
Rannkly
rannkly.com
Rannkly, yalnızca tek bir kontrol panelinde etkileşimli gönderiler oluşturup planlayarak incelemeleri ve SOSYAL MEDYA'yı izleyerek, analiz ederek ve yanıtlayarak ONLINE PUTATION'ı yöneten yapay zeka odaklı bir platformdur. Yepyeni özelliği EVRENSEL QR KOD, hem organizasyonun hem de müşterinin manuel...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlamada lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiperyerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu güçlendirm...
Localo
localo.com
En İyi Yerel SEO Aracı - Localo ile Müşterinizin İşini Artırın🚀 Müşterinizin yerel görünürlüğünü hızla artırmak için ajansınızın hizmet yelpazesini en güçlü yerel SEO aracıyla güçlendirin - Localo. Bu güçlü yapay zeka tabanlı araç, yerel işletmelere rekabet avantajı sağlamak, daha fazla yerel müşte...
Mobal
mobal.io
Tüm işletme listelerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin. İşletme listelerinizin yönetimini eğlenceli, hızlı ve keyifli hale getiriyoruz.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews yenilikçi ve uygun fiyatlı bir çevrimiçi inceleme yönetimi yazılımıdır; kullanımı kolay kontrol panelimiz üzerinden İncelemeleri Talep Edebilir, Yanıtlayabilir, Görüntüleyebilir ve Paylaşabilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak dahil edilen çevrimiçi incelemelerle özelleştirilmiş Digital S...
Ratingful
ratingful.com
Ratingful ile çevrimiçi itibarınızı artırın ve daha fazla 5 yıldızlı Google yorumu alın. Platformumuz müşterilerden yorum isteme, puanlarınızı koruma, en iyi yorumlarınızı öne çıkarma ve dijital itibarınızı izleme sürecini basitleştirir. Ayrıca platformumuzdan ayrılmadan Google ve Facebook yorumları...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
Tüm Müşteri Yorumlarınızı Yönetebileceğiniz Kolay Bir Platform. Çevrimiçi inceleme yönetiminizi otomatikleştiren kullanımı kolay platformumuzla müşteri memnuniyetini artırın. Kolayca ve etkili bir şekilde daha fazla müşteri yorumu alın, internette bulunun, yeni müşteriler çekin. Ajanslar ve İşletmel...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp, çok konumlu işletmeler ve ajanslar için itibar yönetimi platformudur. Müşterinin sesini müşteri sadakatine dönüştürüyoruz. GatherUp, müşterileri dinlemekten onları anlamaya ve onlarla etkileşim kurmaya kadar itibar yönetiminizin tüm yönlerini ölçeklendiren bir platformdur; böylece birden f...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
Personel bulma şirketlerinin, incelemeler, yönlendirmeler, itibar ve işe alım uzmanları üzerinden yatırım getirilerini en üst düzeye çıkararak büyümelerini hızlandırmalarına yardımcı oluyoruz.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme dönüştürülebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştir...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik son teknoloji ürünü bir inceleme ve itibar yönetimi yazılımıdır. Otomatik ve kullanımı kolay arayüzümüz, işletme sahiplerinin otomatik pilotta gerçek müşteri yorumları toplamasına yardımcı olur. İncelemelerime Puan Ver ile Google, Facebook g...
GMBapi.com
gmbapi.com
GMBapi.com, çok konumlu Google İşletme Profili yazılımı için değer seçeneğidir. Acenteler ve doğrudan müşteriler bizi seviyor. Yerel itibarınızı yönetin ve içerik, hizmet, ürün ve fotoğrafları toplu olarak yayınlayın. Tüm Yerel Arama önceliklerinize ve performansınıza ilişkin kolay bir genel bakış e...
SO Connect
soconnect.com
Listelemeler, yerel işletmenizin daha fazla müşteri tarafından bulunmasına yardımcı olur. 50'den fazla platformda şirket bilgilerinizi tek seferde güncelleyin, sıralamanızı iyileştirin ve konum(lar)ınıza daha fazla web sitesi trafiği, telefon araması ve ziyaretçi alın. Şu anda 30'dan fazla ülkede 10...
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
FreshLime
freshlime.com
FreshLime, yerel işletmelere yönelik, müşteri adayları ve müşterilerle metin, sohbet ve e-posta yoluyla etkileşimi kolaylaştıran ve tümü tek bir yerde organize edilen Müşteri Etkileşim Platformudur. İşletmenizi 7/24/365 her türlü etkileşime hazır hale getiriyoruz.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform
Rannko
rannko.com
Rannko, pazarlamacıların ve işletme sahiplerinin otomasyon yoluyla zamandan tasarruf etmelerini sağlayan 5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ kullanıcı dostu, itibar yönetimi platformudur. Ürünler arasında ✅ İnceleme Yönetimi, ✅ Sosyal Medya, ✅ PowerListings ve daha fazlası yer alır. Bugün Rannko'ya abone olun! 🤩 😎 🤩 😎
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
ReviewGain
reviewgain.io
ReviewGain, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler için oluşturulmuş bir çevrimiçi itibar yönetimi SaaS platformudur. Akıllı inceleme yönetimimiz, işletmelerin kendi alanlarında en yüksek derecelendirmeyi elde etmelerine ve web sitelerini potansiyel müşteri üreten bir makineye dönüştürmelerine yardımcı ol...
Podstatus
podstatus.com
Podstatus, podcast'leri izlemeye yönelik bir hizmettir. Tüm podcast'leriniz için incelemeleri izleyin. 175 ülkede sıralamanızı saatlik olarak takip edin. Günlük olarak gelen kutunuzda.
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint, müşteri incelemelerini yönetmek için otomasyon çözümü sağlayarak, çok konumlu işletmelerin ve franchise'ların daha fazla organik trafik çekmek için yerel SEO'larını artırmalarına yardımcı olur. İşletmeler bunun yardımıyla e-posta, SMS, WhatsApp ve QR kodları dahil olmak üzere çeşitli kana...