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Çevrimiçi Haber Odası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Bahamalar

Çevrimiçi haber odası yazılımı, işletmelere haber veya medya içeriğini birleşik bir platform aracılığıyla barındırmak ve dağıtmak için özel bir web sayfası sunar. Bu dijital haber odaları, bir markanın seçilmiş dijital materyallerini birleştirerek, kuruluşla ilgili doğru bilgiler için merkezi bir merkez görevi görüyor. Halkla ilişkiler (PR) departmanları, basın bültenlerini, haber güncellemelerini, medya kitlerini ve fotoğraf ve video gibi çeşitli multimedya varlıklarını dağıtmak için bu çözümlerden yararlanarak kontrollü marka iletişimini kolaylaştırır ve katılımı artırır. Gazeteciler, müşteriler ve hedef kitleler, şirket hakkındaki güncel bilgiler için güvenilir kaynaklar olarak bu haber odalarına güveniyor.

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Prezly

Prezly

prezly.com

Prezly, modern kurum içi PR ekipleri ve ajansları için hepsi bir arada bir hikaye anlatma aracıdır. Prezly ile, Word belgeleri, ağır eklentiler içeren düz metin e-postaları ve giderek uzayan Excel elektronik tabloları gibi birden fazla güncelliğini kaybetmiş araçla hokkabazlık yaparak zamandan tasar...

EQUP

EQUP

equp.com

EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel ç...

Prowly

Prowly

prowly.com

Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...

Wiztrust

Wiztrust

wiztrust.com

İletişim Etkinleştirme Platformu. Wiztrust, iç ve dış iletişimi basitleştirmek için oluşturulmuş çok kanallı bir dağıtım platformudur. İçeriğinizi herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir paydaşa yaymak için tek bir araç. Wiztrust'un bulut tabanlı çözümü Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC,...

PR.co

PR.co

pr.co

pr.co, PR ekiplerinin medyada görünürlüğü ve marka bilinirliğini artırmasına ve olumlu bir itibar oluşturmasına yardımcı olmak için güzel tasarlanmış çevrimiçi haber odaları ve yazılımlar oluşturur. Çevrimiçi haber odalarımız şirketinizin kilometre taşlarını parlatır ve gazetecilerden yatırımcılara ...

ACCESSWIRE

ACCESSWIRE

accesswire.com

ACCESSWIRE® çevrimiçi dağıtım platformu, iletişim profesyonellerine günlük faaliyetleri için daha basit ve daha verimli bir iş akışı sağlar. İletişim profesyonellerinin artık Basın Bültenlerini dağıtabilecekleri, bir Haber Odası oluşturabilecekleri ve tek bir düğmeye basarak etkinliklerini planlayab...

Onclusive

Onclusive

onclusive.com

Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...

Notified

Notified

notified.com

Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...

Mynewdesk

Mynewdesk

mynewsdesk.com

2003 yılında kurulan Mynewsdesk, işletmelerin gazeteciler, etkileyiciler, müşteriler ve diğer önemli paydaşlarla etkileşim kurması için modern bir dijital PR çözümü sunuyor. Hepsi bir arada PR platformu, haber ve içerik oluşturmayı ve dağıtmayı, sektörde ve medyada söylenenleri izlemeyi ve sonuçları...

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