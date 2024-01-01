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Çevrimiçi Haber Odası Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Arnavutluk
Çevrimiçi haber odası yazılımı, işletmelere haber veya medya içeriğini birleşik bir platform aracılığıyla barındırmak ve dağıtmak için özel bir web sayfası sunar. Bu dijital haber odaları, bir markanın seçilmiş dijital materyallerini birleştirerek, kuruluşla ilgili doğru bilgiler için merkezi bir merkez görevi görüyor. Halkla ilişkiler (PR) departmanları, basın bültenlerini, haber güncellemelerini, medya kitlerini ve fotoğraf ve video gibi çeşitli multimedya varlıklarını dağıtmak için bu çözümlerden yararlanarak kontrollü marka iletişimini kolaylaştırır ve katılımı artırır. Gazeteciler, müşteriler ve hedef kitleler, şirket hakkındaki güncel bilgiler için güvenilir kaynaklar olarak bu haber odalarına güveniyor.
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Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Wiztrust
wiztrust.com
İletişim Etkinleştirme Platformu. Wiztrust, iç ve dış iletişimi basitleştirmek için oluşturulmuş çok kanallı bir dağıtım platformudur. İçeriğinizi herhangi bir kanal üzerinden herhangi bir paydaşa yaymak için tek bir araç. Wiztrust'un bulut tabanlı çözümü Disney, Allianz, KPMG, Amundi, L'Oréal, BIC,...
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® çevrimiçi dağıtım platformu, iletişim profesyonellerine günlük faaliyetleri için daha basit ve daha verimli bir iş akışı sağlar. İletişim profesyonellerinin artık Basın Bültenlerini dağıtabilecekleri, bir Haber Odası oluşturabilecekleri ve tek bir düğmeye basarak etkinliklerini planlayab...
PR.co
pr.co
pr.co, PR ekiplerinin medyada görünürlüğü ve marka bilinirliğini artırmasına ve olumlu bir itibar oluşturmasına yardımcı olmak için güzel tasarlanmış çevrimiçi haber odaları ve yazılımlar oluşturur. Çevrimiçi haber odalarımız şirketinizin kilometre taşlarını parlatır ve gazetecilerden yatırımcılara ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.