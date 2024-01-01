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Çevrimiçi Pazar Yeri Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar - Faroe Adaları
Çevrimiçi pazar yeri optimizasyon araçları, şirketlerin Amazon, eBay, Shopify ve daha fazlası gibi sitelerdeki satışlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu araçlar, ürün listeleri oluşturmaktan envanteri yönetmeye, ürün fiyatlandırmasına veya gönderim seçeneklerine kadar birçok amaç için kullanılabilir. Analitik özellikleri, satıcıların pazarlarını daha iyi anlamaları ve potansiyel tüketicileri hedefleme yöntemlerini optimize etmeleri açısından da kritik öneme sahiptir. Bu çözümlerdeki e-ticaret araçları, bu siteleri işlerinin birincil çevrimiçi satış kanalı olarak kullanan e-ticaret profesyonelleri için en faydalı olanıdır. Bu araçlar aynı zamanda çevrimiçi perakendecilerin Amazon, eBay ve diğer platformlardaki varlıklarını geliştirmelerine yardımcı olan e-ticaret danışmanları tarafından da kullanılabilir. Çevrimiçi pazarlara yönelik çoğu araç, bağımsız yazılım ürünleri olarak sunulur, ancak e-ticaret platformları genellikle Amazon ve diğer sitelere yönelik özellikler veya eklentiler içerir. E-ticaret araçlarından farklı olarak çevrimiçi pazar yeri optimizasyon araçları, mevcut bir pazar yeri ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. E-ticaret araçları, kullanıcının daha büyük bir üçüncü taraf pazar yerinin parçası olmayan bağımsız e-ticaret mağazasını optimize etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
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Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst dü...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500....
Keepa
keepa.com
Keepa, dünyanın en büyük ve en güvenilir çevrimiçi satıcısı olan Amazon'daki tüm ürünlerin fiyat geçmişlerini tutar. Kullanıcılar ilgilendikleri ürünlerin fiyat gelişimini bireysel olarak takip edebiliyor ve fiyat önceden belirlenen eşiğe ulaştığında Keepa onları bilgilendiriyor. Keepa, bu izleme öz...
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard, Amazon satıcıları için ek araçlara sahip doğru kar analizi hizmetidir: takip posta kampanyaları, envanter yönetimi, kayıp ve hasarlı stok ve diğer FBA hataları için geri ödemeler ve değişiklik uyarılarının listelenmesi. Tüm bunlar, 1 aylık ücretsiz deneme süresiyle ayda 15 dolardan başl...
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden ...
Webgility
webgility.com
Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, s...
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
SellerLegend
sellerlegend.com
Amazon Satışlarınız için Güçlü Amazon Analitiği PİYASADAKİ EN GÜÇLÜ UYGULAMAYI KEŞFETMEYE HAZIR OLUN: Bir Amazon satıcısının işlerini yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm finansal araçlar TEK bir yerden! 21 ÜCRETSİZ GÜN BİZİ ÜCRETSİZ BİR YOLCULUK İÇİN ALIN | Risksiz | Deneme süresi sona ermeden istediğ...
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performa...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp, satıcıların ve perakendecilerin en büyük küresel pazar olan Amazon'daki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-Ticaret İstihbaratı platformudur. 2017 yılında kurulan SellerApp, işletmelerin basit bir SaaS arayüzünde karlılığı artırmasına yardımc...
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics, eBay satıcılarının satmak için karlı ürünler bulmasına ve ardından ürünlerini ilk sayfada sıralayarak hızlı bir şekilde satmasına yardımcı olacak bir araç paketi sunan lider bir e-ticaret yazılım platformudur. ZIK Analytics, 2016'dan bu yana sizin gibi 100.000'den fazla kişinin eBay i...
Auctiva
auctiva.com
Auctiva'nın güçlü çok kanallı e-ticaret yazılımıyla Amazon ve eBay'de daha fazla satış yapmaya başlayın. Envanteri senkronize edin, siparişleri işleyin, ürünleri tek bir yerden birden fazla pazaryerine ekleyin! 30 gün boyunca ücretsiz başlayın. Kendi ürünlerinizi veya dropship'inizi satmaya başlayın...
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Feedonomics
app.feedonomics.com
Lider veri akışı yönetimi platformuyla Feedonomics, markaların ve perakendecilerin dünya çapındaki yüzlerce e-ticaret alışveriş noktasında ürün kataloglarını optimize etmelerine ve listelemelerine yardımcı olur. Pazar yerleri ve reklam kanallarına yönelik tam hizmet çözümlerimiz, feed kurulumu, sipa...
Entriwise
entriwise.com
QuickBooks'ta Amazon Satıcıları için otomatik muhasebe, tüm Amazon Seller Central işlemlerini: siparişler, geri ödemeler, ücretler, geri ödemeler vb.'yi QuickBooks Online, Masaüstü ve Kurumsal destekli yazılıma aktarmak için kapsamlı bir çözüm: QuickBooks Masaüstü, Kurumsal ve Çevrimiçi - içe aktarm...
Zetpy
zetpy.com
Tüm BT'yi Senkronize Etmek İçin Tek Kontrol Paneli. Ürünleri, Envanteri, Müşterileri ve Siparişleri Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora gibi En İyi e-Ticaret Pazaryerleri ve Shopify, WooCommerce ve Magento gibi Alışveriş Sepetleri ile senkronize edin.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Amazon FBA ekosisteminde kaybedilen gelirlerin geri kazanılmasına yönelik kapsamlı çözümünüz olan Seller Terminal'e hoş geldiniz. Kanıtlanmış bir başarı geçmişiyle, 1000'den fazla satıcıya, markaya, toplayıcıya ve depoya, FBA işlerinin kontrolünü yeniden kazanmaları için yetki verdik. Yaklaşımımız: ...
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks, Amazon, Wal-Mart, Shopify ve eBay'de satış yapan e-ticaret işletmeleri için önemli bir SAAS aracıdır. Yazılım, e-ticaret muhasebesini otomatikleştirerek mümkün olan en iyi iş kararlarını sağlayan, tutarlı biçimde net ve doğru iş defterleri sağlar.
PrimeLister
primelister.com
PrimeLister, çevrimiçi satıcıların daha fazla satış yapmasını, daha organize olmasını ve daha verimli bir şekilde zamandan tasarruf etmesini sağlayan Saas tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların tek bir tıklamayla çeşitli pazaryerlerinde veya sosyal medya kanallarında listelerini çapraz listelemesin...
3DSellers
3dsellers.com
İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazary...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmel...
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger, kampanyalarınızı optimize etmek için ihtiyaç duyacağınız tek Amazon PPC Yazılım Aracıdır. Güncel Amazon Ads eğitimlerini alın ve topluluğumuzda büyüyün.
Teikametrics
teikametrics.com
Teikametrics, tahmine dayalı yapay zeka teknolojisi ve uzman hizmetlerin benzersiz bir kombinasyonu aracılığıyla işletmelerin Amazon ve Walmart'ta verimli bir şekilde büyümesine ve ölçeklenmesine olanak tanır. Bu temelde farklı yaklaşım, satıcıların her reklamı optimize ederek ve mevcut en güncel ve...
Roketfy
roketfy.com
Roketfy, e-ticaret pazaryerlerinde satışlarını artırmak isteyen markalar, küçük işletmeler ve girişimciler için tasarlanmış, veriye dayalı akıllı araç ve hizmetler sunan bir platformdur.
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta, pazarlamacılar ve e-ticaret yöneticileri için yapay zeka destekli araçlar ve yazılımlar üreten küresel bir teknoloji şirketidir. Hem e-ticaret pazarlarına hem de web mağazalarına hitap eden kapsamlı araçlar sağlıyoruz. Amacımız, her boyuttaki ve olgunluk düzeyindeki işletmeleri, temel müşt...
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti, Amazon'daki trafiği yenmenin şık ve akıllı bir yoludur. Listeleme sayfalarınızı derinlemesine incelemek ve sizi dönüşüm yapmaktan alıkoyabilecek tüm küçük ayrıntıları yakalamak için yapay zeka destekli özel olarak hazırlanmış çözümler sunuyoruz. Okunması kolay ve erişilebilir bir arayüz...
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel, Amazon satıcıları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Bir Amazon işletmesini yönetmenin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için bir dizi güçlü özellik ve araç sunar. NeonPanel, envanter yönetimi ve maliyet takibinden reklam ve satış analizlerine ka...
Bookkeep
bookkeep.com
Shopify, Amazon, Square, PayPal ve diğer popüler e-ticaret ve POS sistemlerini kullanıyorsanız Bookkeep sizin gizli silahınızdır. Aracımız, tahakkuk bazlı günlük satış özeti finansallarını otomatik olarak QuickBooks Online, Zoho Books, Xero veya Sage Intacct'a gönderir ve ödeme depozitolarını otomat...
DataHawk
datahawk.co
Datahawk, marka yöneticilerine kendi görselleştirme ve kontrol paneli araçlarına rakipsiz entegrasyonla en iyi Amazon veri kapsamını ve derinliğini sağlayan en çevik E-ticaret İş Analitiği Platformudur. DataHawk, Amazon varlığınızı optimize etmek için eyleme dönüştürülebilir ve özelleştirilebilir bi...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Kodlama becerisine gerek duymadan web mağazalarından ve pazar yerlerinden gerçek zamanlı fiyatları ve arama sonuçlarını çıkarmak için ideal, kolay ve akıllı bir e-ticaret kazıyıcı. Fiyat ve satıcı verilerini günlük olarak planlamak için web uygulamamızı kullanın. Kendi uygulamalarınız veya raporları...
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai, Amazon, Walmart.com, Shopify ve daha fazlasında yorum oluşturmak için optimize edilmiş bir inceleme hunisidir.
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery, çevrimiçi mağazaların çeşitli kanallar arasında Ürün ve Sipariş Senkronizasyonunu optimize etmesinin kolay bir yoludur. Listeleri içe aktarın ve tüm siparişlerinizi Shopify, Amazon, eBay ve diğerleri gibi platformlar arasında senkronize edin. Yeni bir kanal başlatmak daha kolay ve daha hız...
easySales
easy-sales.com
easySales, çevrimiçi mağazalar için e-Ticaret faaliyetlerini otomatikleştiren, birden fazla kanalda kolaylıkla satış yapmalarına olanak tanıyan, operasyonel maliyetleri azaltan ve işlerini büyüten bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Ürün listeleme ve sipariş yönetiminin bulut tabanlı, çok kanallı o...
Cymbio
cym.bio
Cymbio, dünyanın ilk uçtan uca dropship ve pazaryeri platformuyla markaların dijital satışlarının artmasını sağlıyor. Her şeyi kapsayan B2B otomasyon merkezimiz, tüm sistemleri, protokolleri ve satıcıları desteklerken markaları küresel bir perakende ekosistemine sorunsuz bir şekilde sunar. Cymbio, 8...
AsinSeed
asinseed.com
Rakiplerinize, onlara en fazla trafiği getiren gerçek anahtar kelimeleri araştırın. Anahtar kelimeleri optimize etmenin en basit yöntemi PPC maliyetinizi kaydedin ve anahtar kelimelerinizin sıralamasını yükseltin.
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar vermek için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetiminde...
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch, veri dönüşümü ve optimizasyonunu yardım ve tavsiyeyle birleştiren bir Yem Pazarlama çözümüdür. Tüccarların ve Acentelerin e-ticaret kanallarında başarılı olmalarını sağlar. DataFeedWatch ile ürün feed'i dosyanızı optimize edin ve ürünleri 60'tan fazla ülkedeki farklı kanallara yayın! ...
Mergado
mergado.com
Mergado, çevrimiçi mağazalar, pazarlama uzmanları ve ajanslar için bir ürün feed'i yönetim aracıdır. Bir dizi filtre ve kural, çevrimiçi mağazanızdan Google ve Facebook gibi karşılaştırmalı alışveriş sitelerine, pazaryerlerine ve diğer reklam kanallarına akan verileri değiştirmenize olanak tanır. Te...
SellerLion
sellerlion.com
Hindistan'ın 1 numaralı Amazon İnceleme yazılımı Satıcılion ile Amazon Satıcıları için en iyi İnceleme ve Geri Bildirim Yazılımını rekabetçi bir fiyata edinin. Amazon Geri Bildirim Uygulamasını satın alın.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox, Amazon satıcılarına yönelik hepsi bir arada analiz ve optimizasyon aracıdır. Ürünlere ve anahtar kelimelere ilişkin performans ölçümlerini izleme sürecini basitleştirerek kullanıcıların optimizasyon fırsatlarını keşfetmesine ve rekabet avantajı elde etmesine olanak tanır. Platform, önemli...
Hivearchive
hivearchive.com
Hivearchive, Amazon satıcılarının satışlarını, envanterlerini ve harcamalarını takip etmelerine yardımcı olan web tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Yazılım, kullanıcılara gerçek zamanlı veri öngörüleri ve raporlar sağlayarak işleri hakkında bilinçli kararlar verebilmelerini sağlar. Yazılım, bir Ama...
tool4seller
tool4seller.com
Tool4seller, satıcıların daha iyi operasyonel kararlar almasına yardımcı olmak için veri analizi sağlayan ve bunları raporlara, özetlere, gösterge tablolarına ve grafiklere dönüştüren bir Amazon satıcı aracıdır. Ana özellikler şunları içerir: anahtar kelime araştırması, PPC optimizasyonu, satış eğil...
Seller.Tools
seller.tools
İşletmenizi yeni boyutlara taşımak için Amazon verilerinden yararlanan eksiksiz bir araç paketi. En önde gelen markalar bile işlerini yürütmek için güncelliğini kaybetmiş verilere, araçlara ve süreçlere güveniyor. Artık, Amazon'da işini doğru yapan gerçek satıcılar tarafından oluşturulan, Amazon sat...
SellerGeni
sellergeni.com
Amazon SellerGeni'de satış yapan işletmelere yönelik e-ticaret platformu, dünyanın en akıllı e-ticaret işletmeleri için büyüme optimizasyonu ve Listeleme iyileştirmesi sağlar. SellerGeni kullanıcıları, birkaç tıklamayla başlatılabilecek herhangi bir stratejiyi yürütmek üzere tasarlanmış, önceden olu...
PPC Storm
ppcstorm.com
PPC Storm, bir Amazon satıcısının veya servis sağlayıcısının güçlü PPC Yönetim Aracıdır. Amazon'da verimli PPC Yönetimi ile ilgili tüm 'ağır yükleri' gerçekleştirecek motor görevi görür. İşletmenize uyacak şekilde uyarlanmış kurallarla sizin adınıza özelleştirilebilir eylemler gerçekleştirmek için o...
ConvertMate
convertmate.io
ConvertMate Hakkında ConvertMate, Shopify mağazanız için SEO'yu otomatikleştiren bir Shopify uygulamasıdır. Anahtar kelimeleri aramakla, ürününüzü, koleksiyonunuzu ve blog sayfalarınızı en iyi anahtar kelimeler etrafında hazırlamakla geçen uzun saatleri unutun. ConvertMate bunu sizin için otomatik o...
ZonBase
zonbase.com
Amacımız, Amazon'a katılan binlerce yeni satıcının kazanan ürünleri bulmasına yardımcı olacak uygun fiyatlı, kullanımı kolay bir yazılım oluşturmaktır. Ancak sadece ürün araştırmasına odaklanmamaya karar verdiler; yazılımları, Amazon satıcılarının Amazon'a hakim olmak için ihtiyaç duyduğu tüm gerekl...
InsightLeap
insightleap.com
InsightLeap, Amazon Vendor Central'da satış yapan Markalar ve Ajanslar için kapsamlı bir veri analizi ve fiyat izleme platformu sağlar. InsightLeap platformu, listelemelerinizdeki herhangi bir değişiklik, 3. taraf teklifleri, satın alma kutusu sahipliği, yenileme kodu değişiklikleri ve daha fazlası ...
Link My Books
linkmybooks.com
Link My Books, Amazon ve eBay'de satış yapan işletmelerin muhasebe işlemlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Amazon veya eBay'den her ödeme aldığınızda, bu ödemeyi oluşturan tüm işlemlerin ayrıntılarını otomatik olarak içe aktarırız. Her işlemin vergi ayrıntılarını kontrol ediyoruz ve her şeyi...
Levanta
levanta.io
Amazon satıcılarına yönelik ilk ortaklık platformu olan Levanta, doğrudan yayıncı, satış ortağı ve etki sahibi ortaklıklar yoluyla büyümeyi kolaylaştırır ve dış trafiğin kilidini açar. Bu yaklaşım, satıcıların mağazalarına yüksek kaliteli trafik çekmelerine, önde gelen yaratıcılarla ortaklıklar kurm...
ChannelReply
channelreply.com
ChannelReply, e-ticaret satıcılarının Amazon, eBay, Walmart, Shopify ve Back Market için müşteri hizmetleri mesajlarına bağlanmasını ve yönetmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor; hem de en sevdiğiniz yardım masasından ayrılmadan. Artık farklı pazaryeri kontrol panellerine giriş ve çıkış ...
MerchantWords
merchantwords.com
MerchantWords, alışveriş yapanların anahtar kelime arama verilerini içeren, her yerde mevcut olan en kapsamlı veritabanıdır. Aramaları dünyanın en büyük ürün arama motorundan topluyoruz: Amazon. Bu, alışveriş yapanların, yani müşterilerinizin aklından neler geçtiğini görmemize ve işinizi ölçeklendir...
AMZ Alert
amzalert.com
Akıllı Amazon Ürün Uyarıları - Satın Alma Kutusu Korsanları, Ürün Bastırmaları, Kötü İncelemeler, Fiyat Değişiklikleri, Dolandırıcılar ve ÇOK DAHA FAZLASI hakkında Anında Bildirimler, nihayet geceleri rahat olmanız için! Akıllı Otomasyon Teknolojisi®, yapmaktan en çok nefret ettiğiniz, Zaman Harcaya...
Kapoq
kapoq.com
Kapoq, Amazon'da birden fazla markayı yönetmenin DAHA AKILLI bir yoludur; ajanslara, toplayıcılara ve markalara rekabette avantaj sağlar. Birbirine bağlı altı modülden oluşan uçtan uca yönetim platformumuz, ekiplerin kritik veri noktalarındaki boşlukları belirlemesine ve markaların performansını art...