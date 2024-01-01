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Çevrimiçi Pazar Yeri Optimizasyon Araçları - En Popüler Uygulamalar - Avusturya
Çevrimiçi pazar yeri optimizasyon araçları, şirketlerin Amazon, eBay, Shopify ve daha fazlası gibi sitelerdeki satışlarını yönetmelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Bu araçlar, ürün listeleri oluşturmaktan envanteri yönetmeye, ürün fiyatlandırmasına veya gönderim seçeneklerine kadar birçok amaç için kullanılabilir. Analitik özellikleri, satıcıların pazarlarını daha iyi anlamaları ve potansiyel tüketicileri hedefleme yöntemlerini optimize etmeleri açısından da kritik öneme sahiptir. Bu çözümlerdeki e-ticaret araçları, bu siteleri işlerinin birincil çevrimiçi satış kanalı olarak kullanan e-ticaret profesyonelleri için en faydalı olanıdır. Bu araçlar aynı zamanda çevrimiçi perakendecilerin Amazon, eBay ve diğer platformlardaki varlıklarını geliştirmelerine yardımcı olan e-ticaret danışmanları tarafından da kullanılabilir. Çevrimiçi pazarlara yönelik çoğu araç, bağımsız yazılım ürünleri olarak sunulur, ancak e-ticaret platformları genellikle Amazon ve diğer sitelere yönelik özellikler veya eklentiler içerir. E-ticaret araçlarından farklı olarak çevrimiçi pazar yeri optimizasyon araçları, mevcut bir pazar yeri ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. E-ticaret araçları, kullanıcının daha büyük bir üçüncü taraf pazar yerinin parçası olmayan bağımsız e-ticaret mağazasını optimize etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
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Helium 10
helium10.com
Ürün ve anahtar kelime araştırmasından listeleme optimizasyonuna, analizlere ve daha fazlasına kadar. Araçlarımız ve eğitimlerimiz satış yolculuğunuzun neresinde olursanız olun yanınızdadır.
Jungle Scout
junglescout.com
Amazon'da satış yapmak için hepsi bir arada platformunuz.
Keepa
keepa.com
Amazon fiyat geçmişi çizelgeleri, fiyat düşüşü uyarıları, fiyat saatleri, günlük düşüşler ve tarayıcı uzantıları.
Sellerboard
sellerboard.com
Amazon satıcıları için doğru kar analitiği.
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden ...
Webgility
webgility.com
Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
eDesk
edesk.com
eDesk'in e-ticaret müşteri hizmetleri yazılımı, tüm müşteri etkileşimlerinizi ve sipariş verilerinizi müşteri destek ekipleri için yönetimi kolay bildirimlerde birleştirir. Bu gün başlayacağım.
SellerLegend
sellerlegend.com
Amazon Satışlarınız için Güçlü Amazon Analitiği PİYASADAKİ EN GÜÇLÜ UYGULAMAYI KEŞFETMEYE HAZIR OLUN: Bir Amazon satıcısının işlerini yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm finansal araçlar TEK bir yerden! 21 ÜCRETSİZ GÜN BİZİ ÜCRETSİZ BİR YOLCULUK İÇİN ALIN | Risksiz | Deneme süresi sona ermeden istediğ...
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp: PPC, Anahtar Kelimeler ve Kâr İçin Amazon Hepsi Bir Arada Satıcı Aracı SellerApp, satıcılara veri, istihbarat otomasyonları ve operasyonlar sağlamak için tasarlandı.
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
Perpetua
perpetua.io
E-Ticaret için Büyüme Altyapısı. Amazon, Walmart, Instacart ve diğer pazarlardaki büyümeyi karlı bir şekilde ölçeklendirmek için Perpetua'nın perakende medya yürütme ve istihbarat yazılımını kullanan binlerce işletmeye katılın.
Auctiva
auctiva.com
Auctiva'nın güçlü çok kanallı e-ticaret yazılımıyla Amazon ve eBay'de daha fazla satış yapmaya başlayın. Envanteri senkronize edin, siparişleri işleyin, ürünleri tek bir yerden birden fazla pazaryerine ekleyin! 30 gün boyunca ücretsiz başlayın. Kendi ürünlerinizi veya dropship'inizi satmaya başlayın...
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics, eBay satıcılarının satmak için karlı ürünler bulmasına ve ardından ürünlerini ilk sayfada sıralayarak hızlı bir şekilde satmasına yardımcı olacak bir araç paketi sunan lider bir e-ticaret yazılım platformudur. ZIK Analytics, 2016'dan bu yana sizin gibi 100.000'den fazla kişinin eBay i...
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
Zetpy
zetpy.com
Tüm BT'yi Senkronize Etmek İçin Tek Kontrol Paneli. Ürünleri, Envanteri, Müşterileri ve Siparişleri Lazada, Shopee, TikTok Shop, Zalora gibi En İyi e-Ticaret Pazaryerleri ve Shopify, WooCommerce ve Magento gibi Alışveriş Sepetleri ile senkronize edin.
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks, Amazon, Wal-Mart, Shopify ve eBay'de satış yapan e-ticaret işletmeleri için önemli bir SAAS aracıdır. Yazılım, e-ticaret muhasebesini otomatikleştirerek mümkün olan en iyi iş kararlarını sağlayan tutarlı ve net iş defterleri sağlar.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video stratejilerine sahip olma gücü veren, dünyanın önde gelen yayıncı öncelikli video teknolojisi platformudur.
PrimeLister
primelister.com
PrimeLister, çevrimiçi satıcıların daha fazla satış yapmasını, daha organize olmasını ve daha verimli bir şekilde zamandan tasarruf etmesini sağlayan Saas tabanlı bir platformdur. Kullanıcıların tek bir tıklamayla çeşitli pazaryerlerinde veya sosyal medya kanallarında listelerini çapraz listelemesin...
3DSellers
3dsellers.com
İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları...
Ad Badger
adbadger.com
Ad Badger, kampanyalarınızı optimize etmek için ihtiyaç duyacağınız tek Amazon PPC Yazılım Aracıdır. Güncel Amazon Ads eğitimlerini alın ve topluluğumuzda büyüyün.
Teikametrics
teikametrics.com
Pazar yeri optimizasyonu – İşletmenizin reklamını insanüstü zekayla yapın! Artık Amazon, Walmart.com ve diğer sitelerde mevcut olan yapay zeka destekli Flywheel 2.0 ile bağlantı kurun, optimize edin ve işinizi büyütün.
Roketfy
roketfy.com
Roketfy - Etsy Satışlarınızı Hızlandırın! Satışlarınızı Artırmak İçin İhtiyacınız Olan Her Şey Tek Bir Araçta. Güçlü özellikler, sürdürülebilir kâr. Satışlarınızı Hemen Arttırın!
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta.ai, ürün listelemelerinin sıralamasını ve dönüşümünü en üst düzeye çıkararak Amazon satıcılarının işlerini büyütmelerine yardımcı olur
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti, Amazon'daki trafiği yenmenin şık ve akıllı bir yoludur. Listeleme sayfalarınızı derinlemesine incelemek ve sizi dönüşüm yapmaktan alıkoyabilecek tüm küçük ayrıntıları yakalamak için yapay zeka destekli özel olarak hazırlanmış çözümler sunuyoruz. Okunması kolay ve erişilebilir bir arayüz...
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel, Amazon satıcıları için özel olarak tasarlanmış kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Bir Amazon işletmesini yönetmenin çeşitli yönlerini kolaylaştırmak ve optimize etmek için bir dizi güçlü özellik ve araç sunar. NeonPanel, envanter yönetimi ve maliyet takibinden reklam ve satış analizlerine ka...
Entriwise
entriwise.com
QuickBooks'ta Amazon Satıcıları için otomatik muhasebe, tüm Amazon Seller Central işlemlerini: siparişler, geri ödemeler, ücretler, geri ödemeler vb.'yi QuickBooks Online, Masaüstü ve Kurumsal destekli yazılıma aktarmak için kapsamlı bir çözüm: QuickBooks Masaüstü, Kurumsal ve Çevrimiçi - içe aktarm...
Bookkeep
bookkeep.com
Shopify, Amazon, Square, PayPal ve diğer popüler e-ticaret ve POS sistemlerini kullanıyorsanız Bookkeep sizin gizli silahınızdır. Aracımız, tahakkuk bazlı günlük satış özeti finansallarını otomatik olarak QuickBooks Online, Zoho Books, Xero veya Sage Intacct'a gönderir ve ödeme depozitolarını otomat...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmel...
DataHawk
datahawk.co
Datahawk, marka yöneticilerine kendi görselleştirme ve kontrol paneli araçlarına rakipsiz entegrasyonla en iyi Amazon veri kapsamını ve derinliğini sağlayan en çevik E-ticaret İş Analitiği Platformudur. DataHawk, Amazon varlığınızı optimize etmek için eyleme dönüştürülebilir ve özelleştirilebilir bi...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...
Sellbery
sellbery.com
Sellbery, çevrimiçi mağazaların çeşitli kanallar arasında Ürün ve Sipariş Senkronizasyonunu optimize etmesinin kolay bir yoludur. Listeleri içe aktarın ve tüm siparişlerinizi Shopify, Amazon, eBay ve diğerleri gibi platformlar arasında senkronize edin. Yeni bir kanal başlatmak daha kolay ve daha hız...
AsinSeed
asinseed.com
Rakiplerinize, onlara en fazla trafiği getiren gerçek anahtar kelimeleri araştırın. Anahtar kelimeleri optimize etmenin en basit yöntemi PPC maliyetinizi kaydedin ve anahtar kelimelerinizin sıralamasını yükseltin.
Stackline
stackline.com
Markaları ve müşterileri birbirine yakınlaştırarak ticaretin geleceğini destekleme misyonuyla yola çıkan Stackline, dünyanın en yenilikçi markaları için tam dönüşüm hunisine bağlı ilk ticaret platformudur. Stackline'ın tescilli sinir ağları ve derin öğrenme sistemleri, dönüşümsel çok kanallı öngörül...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® Ticari Yürütme SaaS ürünlerinde dünya lideridir. Commerce Execution Suite'imiz markalara, perakendecilere, komisyonculara ve distribütörlere çevrimiçi ve mağaza içinde daha iyi kararlar almaları için gereken bilgileri sağlar. Wiser'ın platformu, pazar farkındalığı ve fiyat yönetimin...
Mergado
mergado.com
Çevrimiçi mağazaların Google Alışveriş, Facebook ve diğer karşılaştırmalı alışveriş motorlarından daha fazla yararlanmasına yardımcı oluyoruz. Günlük olarak, mağazanın kazancını makul bir maliyetle artırmak için reklamlarda ince ayarlar yapıyoruz.
Seller Terminal
sellerterminal.com
Amazon FBA ekosisteminde kaybedilen gelirlerin geri kazanılmasına yönelik kapsamlı çözümünüz olan Seller Terminal'e hoş geldiniz. Kanıtlanmış bir başarı geçmişiyle, 1000'den fazla satıcıya, markaya, toplayıcıya ve depoya, FBA işlerinin kontrolünü yeniden kazanmaları için yetki verdik. Yaklaşımımız: ...
SellerLion
sellerlion.com
Hindistan'ın 1 numaralı Amazon İnceleme yazılımı Satıcılion ile Amazon Satıcıları için en iyi İnceleme ve Geri Bildirim Yazılımını rekabetçi bir fiyata edinin. Amazon Geri Bildirim Uygulamasını satın alın.
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox, Amazon satıcılarına yönelik hepsi bir arada analiz ve optimizasyon aracıdır. Ürünlere ve anahtar kelimelere ilişkin performans ölçümlerini izleme sürecini basitleştirerek kullanıcıların optimizasyon fırsatlarını keşfetmesine ve rekabet avantajı elde etmesine olanak tanır. Platform, önemli...
Hivearchive
hivearchive.com
Hivearchive, Amazon satıcılarının satışlarını, envanterlerini ve harcamalarını takip etmelerine yardımcı olan web tabanlı bir yazılım uygulamasıdır. Yazılım, kullanıcılara gerçek zamanlı veri öngörüleri ve raporlar sağlayarak işleri hakkında bilinçli kararlar verebilmelerini sağlar. Yazılım, bir Ama...
tool4seller
tool4seller.com
Tool4seller, satıcıların daha iyi operasyonel kararlar almasına yardımcı olmak için veri analizi sağlayan ve bunları raporlara, özetlere, gösterge tablolarına ve grafiklere dönüştüren bir Amazon satıcı aracıdır. Ana özellikler şunları içerir: anahtar kelime araştırması, PPC optimizasyonu, satış eğil...
Seller.Tools
seller.tools
İşletmenizi yeni boyutlara taşımak için Amazon verilerinden yararlanan eksiksiz bir araç paketi. En önde gelen markalar bile işlerini yürütmek için güncelliğini kaybetmiş verilere, araçlara ve süreçlere güveniyor. Artık, Amazon'da işini doğru yapan gerçek satıcılar tarafından oluşturulan, Amazon sat...
SellerGeni
sellergeni.com
Amazon SellerGeni'de satış yapan işletmelere yönelik e-ticaret platformu, dünyanın en akıllı e-ticaret işletmeleri için büyüme optimizasyonu ve Listeleme iyileştirmesi sağlar. SellerGeni kullanıcıları, birkaç tıklamayla başlatılabilecek herhangi bir stratejiyi yürütmek üzere tasarlanmış, önceden olu...
PPC Storm
ppcstorm.com
PPC Storm, bir Amazon satıcısının veya servis sağlayıcısının güçlü PPC Yönetim Aracıdır. Amazon'da verimli PPC Yönetimi ile ilgili tüm 'ağır yükleri' gerçekleştirecek motor görevi görür. İşletmenize uyacak şekilde uyarlanmış kurallarla sizin adınıza özelleştirilebilir eylemler gerçekleştirmek için o...
ConvertMate
convertmate.io
ConvertMate Hakkında ConvertMate, Shopify mağazanız için SEO'yu otomatikleştiren bir Shopify uygulamasıdır. Anahtar kelimeleri aramakla, ürününüzü, koleksiyonunuzu ve blog sayfalarınızı en iyi anahtar kelimeler etrafında hazırlamakla geçen uzun saatleri unutun. ConvertMate bunu sizin için otomatik o...
ZonBase
zonbase.com
Amacımız, Amazon'a katılan binlerce yeni satıcının kazanan ürünleri bulmasına yardımcı olacak uygun fiyatlı, kullanımı kolay bir yazılım oluşturmaktır. Ancak sadece ürün araştırmasına odaklanmamaya karar verdiler; yazılımları, Amazon satıcılarının Amazon'a hakim olmak için ihtiyaç duyduğu tüm gerekl...
InsightLeap
insightleap.com
InsightLeap, Amazon Vendor Central'da satış yapan Markalar ve Ajanslar için kapsamlı bir veri analizi ve fiyat izleme platformu sağlar. InsightLeap platformu, listelemelerinizdeki herhangi bir değişiklik, 3. taraf teklifleri, satın alma kutusu sahipliği, yenileme kodu değişiklikleri ve daha fazlası ...
Link My Books
linkmybooks.com
Link My Books, Amazon ve eBay'de satış yapan işletmelerin muhasebe işlemlerini otomatikleştirmesine yardımcı olur. Amazon veya eBay'den her ödeme aldığınızda, bu ödemeyi oluşturan tüm işlemlerin ayrıntılarını otomatik olarak içe aktarırız. Her işlemin vergi ayrıntılarını kontrol ediyoruz ve her şeyi...
Levanta
levanta.io
Amazon satıcılarına yönelik ilk ortaklık platformu olan Levanta, doğrudan yayıncı, satış ortağı ve etki sahibi ortaklıklar yoluyla büyümeyi kolaylaştırır ve dış trafiğin kilidini açar. Bu yaklaşım, satıcıların mağazalarına yüksek kaliteli trafik çekmelerine, önde gelen yaratıcılarla ortaklıklar kurm...
ChannelReply
channelreply.com
ChannelReply, e-ticaret satıcılarının Amazon, eBay, Walmart, Shopify ve Back Market için müşteri hizmetleri mesajlarına bağlanmasını ve yönetmesini her zamankinden daha kolay hale getiriyor; hem de en sevdiğiniz yardım masasından ayrılmadan. Artık farklı pazaryeri kontrol panellerine giriş ve çıkış ...
MerchantWords
merchantwords.com
MerchantWords, alışveriş yapanların anahtar kelime arama verilerini içeren, her yerde mevcut olan en kapsamlı veritabanıdır. Aramaları dünyanın en büyük ürün arama motorundan topluyoruz: Amazon. Bu, alışveriş yapanların, yani müşterilerinizin aklından neler geçtiğini görmemize ve işinizi ölçeklendir...
AMZ Alert
amzalert.com
Akıllı Amazon Ürün Uyarıları - Satın Alma Kutusu Korsanları, Ürün Bastırmaları, Kötü İncelemeler, Fiyat Değişiklikleri, Dolandırıcılar ve ÇOK DAHA FAZLASI hakkında Anında Bildirimler, nihayet geceleri rahat olmanız için! Akıllı Otomasyon Teknolojisi®, yapmaktan en çok nefret ettiğiniz, Zaman Harcaya...
Kapoq
kapoq.com
Kapoq, Amazon'da birden fazla markayı yönetmenin DAHA AKILLI bir yoludur; ajanslara, toplayıcılara ve markalara rekabette avantaj sağlar. Birbirine bağlı altı modülden oluşan uçtan uca yönetim platformumuz, ekiplerin kritik veri noktalarındaki boşlukları belirlemesine ve markaların performansını art...
AmzChart
amzchart.com
AmzChart, yüksek potansiyele sahip ürünleri bulmanıza yardımcı olabilecek Amazon BSR grafik aracı ve ürün araştırma aracıdır.
Linnworks
linnworks.com
Linnworks, çok kanallı perakendeciler için küresel büyüme platformudur. Tüm ticaret operasyonunuza tek bir platformdan güç verin. 100'den fazla entegrasyonla (Amazon, eBay, Shopify ve Walmart gibi popüler platformlar dahil) Linnworks, sipariş ve envanter yönetimi, analiz ve tahmin, depo yönetimi, sa...
Analytic Index
analyticindex.com
Analytic Index, organik ve sponsorlu arama performansını büyük ölçüde artıran kanıtlanmış bir sistemle ajansların ve markaların perakende e-ticarette üstün büyüme elde etmelerine yardımcı olur. Tescilli yeni nesil analizler ve uzman perakende medya danışmanlığı, hem ajansların hem de markaların büyü...
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo, her e-ticaret ekibi için bir yürütme merkezidir. Misyonumuz, pazaryerlerinde satış yapan tüm kategorilerdeki girişimcilerin ve markaların otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarına olanak sağlamaktır. Bir veya daha fazla pazaryerindeki küçük, orta veya büyük her büyüklük...
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
Kodlama becerisine gerek duymadan web mağazalarından ve pazar yerlerinden gerçek zamanlı fiyatları ve arama sonuçlarını çıkarmak için ideal, kolay ve akıllı bir e-ticaret kazıyıcı. Fiyat ve satıcı verilerini günlük olarak planlamak için web uygulamamızı kullanın. Kendi uygulamalarınız veya raporları...